ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya geldi! Kirli planı ABD basını yazdı: "Zora düştü Amerika'ya koştu"

NETANYAHU'DAN BIDEN'A SİYONİST TEŞEKKÜRü Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

NETANYAHU'NUN ÇARPITMALARI ABD MEDYASINDA Öte yandan ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun Kongre'deki konuşmasında İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu.

Konuşmasına birçok Demokrat üyenin tepki gösterdiği Netanyahu'yu, hem Kongre binası dışında hem de kaldığı otelde çok sayıda Filistin destekçisi protesto etti.

ABD basınından da Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına eleştiriler geldi.

NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI

Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazdı.

AP'nin haberinde öte yandan "Netanyahu'nun ABD'liler nezdinde bu amaca ulaşmasının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gittikçe fikir ayrılığı yaşanmaya başlamasından dolayı zorlaştığına" dikkat çekildi.

Haberde ayrıca "Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında kullandığı verilerin doğrulanmadığı, on binlerce Filistinlinin hayatını yitirmesine neden olan saldırılara yönelik eleştirilerin çoğunu görmezden geldiğine" işaret edildi.