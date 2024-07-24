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ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun

Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikan Kongresinde utanç görüntülerine yol açtı. Tam tamına 3 dakika 40 saniye boyunca alkışlanan Netanyahu'ya Türkiye'den tepkiler gelirken soykırımın karşısında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı cümleler yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan, sözlerinde ABD'ye "Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun." sözleriyle tepki göstermişti. Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:59 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 01:04
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'a giderek ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Netanyahu kürsüde suçlamaları reddederek, "Gazze'de yeterli yiyecek bulamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunu çalmasıdır" dedi.

3 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI
Netanyahu'nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü.

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ABD'de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Elon Musk da orada

ABD'DEKİ UTANÇ GÖRÜNTÜLERİNE TÜRKİYE'DEN TEPKİ
ABD Kongresi'nde yaşanan o skandal anlara tepkiler büyürken Türkiye'den ise peş peşe tepkiler geldi.

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ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye'den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımın ilk gününden beri karşısında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs 2024 tarihinde TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu!

İşte Başkan Erdoğan'ın gündem olan o sözleri:

"ABD SEN DE BU SOYKIRIMDAN SORUMLUSUN"
"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güvenli bölgedeki sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 masum şehit edildi. Görüntülere bakmaya can dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini, eğer kaldıysa, dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız. Hiçbir din şu vahşeti meşrulaştırmaz. Dünya Netanyahu denen kanla beslenen vampirin vahşetini canlı yayında izliyor. ABD sen de bu soykırımdan sorumlusun.

Gazze'de insanlık ölürken, Avrupa'da demokrasi ölüyor, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın, bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle bize demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden bahsetmesin.

Ey BM, 21'inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür.

"ABD İSRAİL'E EN BÜYÜK DESTEĞİ VERMEKTEDİR"
Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Temmuz'da Newsweek'e verdiği röportajda da "Masum insanların tedavi için gittikleri hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde, insani yardımların dağıtıldığı merkezlerde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde İsrail tarafından acımasızca öldürülmesinin en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır." demişti.

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