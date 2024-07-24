ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımın ilk gününden beri karşısında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs 2024 tarihinde TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın gündem olan o sözleri:

"ABD SEN DE BU SOYKIRIMDAN SORUMLUSUN"

"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güvenli bölgedeki sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 masum şehit edildi. Görüntülere bakmaya can dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini, eğer kaldıysa, dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız. Hiçbir din şu vahşeti meşrulaştırmaz. Dünya Netanyahu denen kanla beslenen vampirin vahşetini canlı yayında izliyor. ABD sen de bu soykırımdan sorumlusun.

Gazze'de insanlık ölürken, Avrupa'da demokrasi ölüyor, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın, bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle bize demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden bahsetmesin.

Ey BM, 21'inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür.