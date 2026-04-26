CANLI YAYIN
Geri

ABD basını otel saldırısında yaşananları yazdı: "Burada ölmek istemiyorum"

Washington'daki Hilton Otel'de düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırıda perde arkasında yaşananları dakika dakika ABD basını yazdı. Saldırının başladığı anlarda odada bulunan bir garson İspanyolca olarak, "Burada ölmek istemiyorum." diye bağırdı. İnsanlar çığlık atıp ağlarken şarap döküldü ve servis tepsileri yere düştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti ve etkinlik iptal edildi.
  • Saldırı anında uzun namlulu silahlar taşıyan kolluk görevlileri sahneye konuşlandı, bakanlar kurulu üyeleri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın eşi Kelly aceleyle odadan çıkarıldı.
  • Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı, Stephen Miller ve Kash Patel dahil üst düzey yönetim yetkilileri yere çömeldi.
  • Trump yardımcılarına Hilton'dan ayrılmak istemediğini söyledi ve saat 22:30 civarında sosyal medyada saldırganın yüzüstü yattığı fotoğrafı paylaştı.
  • Geçen yıl Utah Valley Üniversitesi'nde silahla öldürülen muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün dul eşi Erika Kirk, etkinlikten gözyaşları içinde çıkarıldı.

ABD basını Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı anında neler yaşandığını yazdı.

Washington'daki saldırgan yakalandı

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR ABD MEDYASINDA

The Wall Street Journal'da yer alan haber göre saldırı anında sahne konuklardan boşaltılırken, uzun namlulu silahlar ve kasklar taşıyan çok sayıda silahlı kolluk görevlisi sahneye konuşlandı.

Gizli Servis ABD Başkanı Trump'ı salondan çıkardı.

Ajanlar balo salonuna dağılmış, masaların üzerinde durmuş ve silahlarını tutuyorlardı. Bakanlar kurulu üyeleri aceleyle odadan çıkarıldı ve bir güvenlik görevlisi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın eşi Kelly'yi çağırdı. Onu bulduktan sonra, masanın altından çekip odadan çıkardı.

Salonda büyük bir panik yaşandı.

BURADA ÖLMEK İSTEMİYORUM

Odada bulunan bir garson İspanyolca olarak, "Burada ölmek istemiyorum. Bu odada ölmek istemiyorum." diye bağırdı.

Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı. İnsanlar çığlık atıp ağlarken şarap döküldü ve servis tepsileri yere düştü. Etkinlikten alınan video görüntülerinde, Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, Patel ve Kennedy de dahil olmak üzere üst düzey yönetim yetkilileri ve kabine sekreterlerinin yere çömeldiği görüldü.

Konuklar silah sesleriyle yere kapandı.


HERKES TELEFONA SARILDI

Konuklar, brutalist tarzda inşa edilmiş otelin bodrum katındaki balo salonunda kesintili cep telefonu sinyaliyle boğuşurken, sevdiklerine güvende olduklarını bildirmek için arama yapmaya çalıştılar. Gazeteciler, gelişen olaylarla ilgili haberleri dikte ettirmek için meslektaşlarıyla iletişime geçmeye çalıştılar. Katılımcıların çoğu odada kaldı.

Ajanlar anında müdahale etti.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Beyaz Saray Muhabirleri Birliği'nden Jiang, saat 21:00'den kısa bir süre önce sahneye çıkarak kalabalığa etkinliğin devam edeceğini söyledi, sesi titriyordu. Yaklaşık 40 dakika sonra ise etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

SUİKAST SONUCU ÖLEN KIRK'IN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İnternette yayınlanan bir videoda, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün dul eşi Erika Kirk'ün, akşam yemeğinden çıkarılırken gözyaşları içinde olduğu görülüyor. Charlie Kirk, geçen yıl Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahla vurularak öldürülmüştü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin aktardığına göre, Trump yardımcılarına Hilton'dan ayrılmak istemediğini söyledi ve danışmanları neler olduğunu anlamaya çalışırken otelde kaldı.

ŞARAP ŞİŞELERİYLE ÇIKTILAR

Saat 22:00'ye kısa bir süre kala, çoğu kişi balo salonundan ayrılmış, geride yarım kalmış bir partinin manzarası bırakmıştı. Masalar, kısmen yenmiş başlangıç salataları ve yarım ekmek rulolarıyla doluydu. Kırmızı peçeteler yere saçılmıştı. Bazı konuklar kollarının altında şarap şişeleriyle ayrılmıştı.

Trump, saat 22:30 civarında sosyal medyada, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin otel halısının üzerinde yüzüstü yattığı bir fotoğraf paylaştı.

Saldırının krokisi

"HEPSİNE ÖLÜM"

Protestocular, etkinlik öncesinde ve sonrasında Washington Hilton'un önünde toplandı. Cumartesi akşamı geç saatlerde konuklar yavaş yavaş dışarı çıkarken, bir adam üzerinde "Hepsine ölüm!" yazan kartondan bir pankart salladı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler