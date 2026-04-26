ABD basını Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı anında neler yaşandığını yazdı.Washington'daki saldırgan yakalandı
SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR ABD MEDYASINDA
The Wall Street Journal'da yer alan haber göre saldırı anında sahne konuklardan boşaltılırken, uzun namlulu silahlar ve kasklar taşıyan çok sayıda silahlı kolluk görevlisi sahneye konuşlandı.
Ajanlar balo salonuna dağılmış, masaların üzerinde durmuş ve silahlarını tutuyorlardı. Bakanlar kurulu üyeleri aceleyle odadan çıkarıldı ve bir güvenlik görevlisi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın eşi Kelly'yi çağırdı. Onu bulduktan sonra, masanın altından çekip odadan çıkardı.
BURADA ÖLMEK İSTEMİYORUM
Odada bulunan bir garson İspanyolca olarak, "Burada ölmek istemiyorum. Bu odada ölmek istemiyorum." diye bağırdı.
Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı. İnsanlar çığlık atıp ağlarken şarap döküldü ve servis tepsileri yere düştü. Etkinlikten alınan video görüntülerinde, Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, Patel ve Kennedy de dahil olmak üzere üst düzey yönetim yetkilileri ve kabine sekreterlerinin yere çömeldiği görüldü.
HERKES TELEFONA SARILDI
Konuklar, brutalist tarzda inşa edilmiş otelin bodrum katındaki balo salonunda kesintili cep telefonu sinyaliyle boğuşurken, sevdiklerine güvende olduklarını bildirmek için arama yapmaya çalıştılar. Gazeteciler, gelişen olaylarla ilgili haberleri dikte ettirmek için meslektaşlarıyla iletişime geçmeye çalıştılar. Katılımcıların çoğu odada kaldı.
ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ
Beyaz Saray Muhabirleri Birliği'nden Jiang, saat 21:00'den kısa bir süre önce sahneye çıkarak kalabalığa etkinliğin devam edeceğini söyledi, sesi titriyordu. Yaklaşık 40 dakika sonra ise etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
SUİKAST SONUCU ÖLEN KIRK'IN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İnternette yayınlanan bir videoda, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün dul eşi Erika Kirk'ün, akşam yemeğinden çıkarılırken gözyaşları içinde olduğu görülüyor. Charlie Kirk, geçen yıl Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahla vurularak öldürülmüştü.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin aktardığına göre, Trump yardımcılarına Hilton'dan ayrılmak istemediğini söyledi ve danışmanları neler olduğunu anlamaya çalışırken otelde kaldı.
ŞARAP ŞİŞELERİYLE ÇIKTILAR
Saat 22:00'ye kısa bir süre kala, çoğu kişi balo salonundan ayrılmış, geride yarım kalmış bir partinin manzarası bırakmıştı. Masalar, kısmen yenmiş başlangıç salataları ve yarım ekmek rulolarıyla doluydu. Kırmızı peçeteler yere saçılmıştı. Bazı konuklar kollarının altında şarap şişeleriyle ayrılmıştı.
Trump, saat 22:30 civarında sosyal medyada, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin otel halısının üzerinde yüzüstü yattığı bir fotoğraf paylaştı.
"HEPSİNE ÖLÜM"
Protestocular, etkinlik öncesinde ve sonrasında Washington Hilton'un önünde toplandı. Cumartesi akşamı geç saatlerde konuklar yavaş yavaş dışarı çıkarken, bir adam üzerinde "Hepsine ölüm!" yazan kartondan bir pankart salladı.