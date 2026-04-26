Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı, Stephen Miller ve Kash Patel dahil üst düzey yönetim yetkilileri yere çömeldi.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR ABD MEDYASINDA The Wall Street Journal'da yer alan haber göre saldırı anında sahne konuklardan boşaltılırken, uzun namlulu silahlar ve kasklar taşıyan çok sayıda silahlı kolluk görevlisi sahneye konuşlandı.

Ajanlar balo salonuna dağılmış, masaların üzerinde durmuş ve silahlarını tutuyorlardı. Bakanlar kurulu üyeleri aceleyle odadan çıkarıldı ve bir güvenlik görevlisi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın eşi Kelly'yi çağırdı. Onu bulduktan sonra, masanın altından çekip odadan çıkardı.

Salonda büyük bir panik yaşandı.

BURADA ÖLMEK İSTEMİYORUM

Odada bulunan bir garson İspanyolca olarak, "Burada ölmek istemiyorum. Bu odada ölmek istemiyorum." diye bağırdı.

Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı. İnsanlar çığlık atıp ağlarken şarap döküldü ve servis tepsileri yere düştü. Etkinlikten alınan video görüntülerinde, Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, Patel ve Kennedy de dahil olmak üzere üst düzey yönetim yetkilileri ve kabine sekreterlerinin yere çömeldiği görüldü.