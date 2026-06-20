ABD basını uçağın içinde sıcak taba rengi duvarlar, parlak cilalı yüzeyler ve gümüş detaylar, tamamen masif ahşaptan özel yapım toplantı masaları, tam yatak pozisyonuna gelen, emniyet kemerlerinde bile başkanlık mührü bulunan ultra lüks koltuklar, eski uçağa kıyasla tam 3 kat büyütülmüş bir basın ve operasyon odası, Washington'daki ünlü "National Mall" parkının fotoğraflarıyla dekore edilmiş devasa dinlenme salonları ve kanepeler bulunduğunu belirtti.

Trump'ın yeni başkanlık uçağı

KATAR EMİRİ'NDEN 400 MİLYON DOLARLIK HEDİYE

Boeing firmasındaki gecikmeler nedeniyle sıkışan Trump, Katar Emiri'nden bu lüks Boeing 747-8 jetini "rica etmiş" ve uçak Amerikan hükümetine hediye edilmişti. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bu jet, bir yabancı devletten alınan en pahalı hediyelerden biri olduğu için ABD'de eleştirilere yol açtı. Trump ise eleştirilere, "Bunu kabul etmemek aptallık olurdu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasını kurtardık" diyerek yanıt verdi. Pentagon ise uçağın içine dokunulmadığını ancak en üst düzey askeri iletişim ve füze savunma sistemleriyle donatıldığını açıkladı.