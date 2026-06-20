400 milyon dolarlık Katar hediyesiyle ilk sefer Türkiye’ye! Trump’ın "Uçan Beyaz Saray"ı Ankara yolunda
ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalara yol açan Katar hediyesi 400 milyon dolarlık lüks başkanlık uçağı ile ilk uçuşunu Türkiye'ye yapacak. Trump Katar Emiri'nin hediyesi olan ve "uçan Beyaz Saray" olarak nitelendirilen uçağı renklerinden iç tasarımına baştan aşağı yeniletti. İşte "Uçan Beyaz Saray"ın merak edilen tüm lüks detayları...
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, yeni lüks başkanlık uçağı VC-25B Bridge'i Maryland'deki askeri üste tanıttı.
- Trump, NATO Zirvesi için önümüzdeki ay Ankara'ya bu uçakla geleceğini duyurdu.
- Uçak, Trump'ın isteğiyle Amerikan bayrağını yansıtan yeni bir tasarım aldı.
- Katar Emiri, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu uçağı Amerikan hükümetine hediye etti.
- Uçak, en üst düzey askeri iletişim ve füze savunma sistemleriyle donatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir dünya medyasının gündeminden düşmeyen, Katar Emiri'nin hediyesi yeni lüks başkanlık uçağını (VC-25B Bridge) Maryland'deki askeri üste büyük bir şovla tanıttı. Tartışmaların göbeğindeki bu devasa uçan saray, ilk büyük uluslararası sınavını önümüzdeki ay Ankara'da verecek.
Trump, bizzat yaptığı açıklamada önümüzdeki ay Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi için Ankara'ya bu yeni uçakla geleceğini resmen duyurdu.
UÇAN BEYAZ SARAY
İşte "Uçan Beyaz Saray" lakaplı efsanevi Air Force One'ın yerini alan, havacılık tarihinin en tartışmalı ve en lüks uçağına dair detaylar:
Trump, onlarca yıldır ABD başkanlık uçaklarında kullanılan klasik bebek mavisi ve beyaz renk tasarımını tamamen bıraktı. Kendi zevkine göre uçağı baştan aşağı yenileten Trump, Amerikan bayrağını yansıtacak şekilde koyu lacivert, gövdede keskin bir kırmızı çizgi ve beyaz kombinasyonunu seçti. Uçağın kuyruğuna ise devasa bir Amerikan bayrağı yerleştirildi.
"NORMAL BİR BAŞKAN BUNU YAPMAZDI"
Pentagon'un hangarında yüzlerce askeri personelin önünde, imzası haline gelen "God Bless the USA" şarkısıyla uçaktan inen Trump, söyle konuştu:
"Bu uçak, daha önce hiç kimsenin görmediği bir lüks seviyesinde uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldü. Eski uçağın neredeyse iki katı büyüklüğünde. Normal bir başkan bunu yapmazdı, uçaklardan uzak durmak isterdi. Ama ülkemizin düzgün temsil edilmesi gerekiyor. Londra'ya, Almanya'ya veya başka bir yere indiğimizde, kimse bizi geçemeyecek!"
UÇAK DEĞİL MALİKANE
Uçağın içini gezme fırsatı bulan şanslı gazeteciler, içerideki atmosferi "uçaktan ziyade lüks bir ev" olarak tanımladı.
ABD basını uçağın içinde sıcak taba rengi duvarlar, parlak cilalı yüzeyler ve gümüş detaylar, tamamen masif ahşaptan özel yapım toplantı masaları, tam yatak pozisyonuna gelen, emniyet kemerlerinde bile başkanlık mührü bulunan ultra lüks koltuklar, eski uçağa kıyasla tam 3 kat büyütülmüş bir basın ve operasyon odası, Washington'daki ünlü "National Mall" parkının fotoğraflarıyla dekore edilmiş devasa dinlenme salonları ve kanepeler bulunduğunu belirtti.
KATAR EMİRİ'NDEN 400 MİLYON DOLARLIK HEDİYE
Boeing firmasındaki gecikmeler nedeniyle sıkışan Trump, Katar Emiri'nden bu lüks Boeing 747-8 jetini "rica etmiş" ve uçak Amerikan hükümetine hediye edilmişti. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bu jet, bir yabancı devletten alınan en pahalı hediyelerden biri olduğu için ABD'de eleştirilere yol açtı. Trump ise eleştirilere, "Bunu kabul etmemek aptallık olurdu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasını kurtardık" diyerek yanıt verdi. Pentagon ise uçağın içine dokunulmadığını ancak en üst düzey askeri iletişim ve füze savunma sistemleriyle donatıldığını açıkladı.
İLK DURAK ANKARA
Asıl yeni başkanlık uçakları 2028'de teslim edilene kadar "köprü uçak" görevi görecek olan bu Katar yapımı uçak, ilk gövde gösterisini 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamalarında ABD semalarında yapacağı uçuşla gerçekleştirecek. Ardından, dünya diplomasisinin gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'ne çevrildiğinde, Ankara Havalimanı pistlerine teker koyacak.