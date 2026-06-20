Trump-Meloni cephesinde sular durulmuyor! Donald'dan yeni mesaj: "Arkadaş olmak istiyor, almayayım teşekkürler"
ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni cephesinde sular durulmuyor. Trump'ın "Fotoğraf için yalvardı" iddiasının ardından Meloni rest çekmiş ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretini iptal etmişti. Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında kriz artarak devam ediyor.
- Trump, Meloni'nin G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etti.
- Meloni, iddialara sert tepki göstererek İtalya'nın asla yalvarmayacağını belirtti.
- İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, planlanan ABD ziyaretini iptal etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında kriz artarak devam ediyor.
"YALVARDI" "YALVARMADIM" KRİZİ
Trump, Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia edince ortalık karıştı. Trump'ın iddiasının ardından bir video yayımlayan Meloni ise iddialara sert tepki göstererek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki; ben ve İtalya asla yalvarmayız." dedi. Bu gelişmenin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretini iptal etti.
TRUMP'TAN YENİ PAYLAŞIM: "ALMAYAYIM TEŞEKKÜRLER"
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisine yalvardığını bir kez daha tekrarladı ve Meloni'nin popüleritesini yükseltmek içinn kendisiyle arkadaş olmak istediğini yazdı. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İtalya Başbakanı Gigiorgia Meloni, Fransa'daki G-7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için defalarca ricada bulundu. Popülarite seviyesiyle İtalya'da kötü gidiyor; bunun sebebi muhtemelen, İran'ın Nükleer Silah elde etmesini veya geliştirmesini engelleme konusu gündeme geldiğinde, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir Ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ni geri çevirmiş olmasıdır (Gerçi bu konuda NATO da aynısını yaptı ya, neyse!). Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya'yı ve diğer "sözde" NATO Müttefiklerini korumak için yılda yüz milyarlarca Dolar katkıda bulunması gerçeğine rağmen, İtalya'nın iniş pistlerini veya pistlerini kullanmamıza bile izin vermedi ki bu büyük bir lojistik aksaklıktı. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, "oranlarını yükseltmek" için yeniden arkadaş olmak istiyor. Almayayım, teşekkürler!!! Başkan DJT"
İRAN KRİZİ
İran savaşı ABD ile İtalya'nın arasını açtı. Savaş başladıktan bir süre sonra 31 Mart'ta İtalya'nın, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.
Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.
Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu.