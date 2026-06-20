Trump-Meloni cephesinde sular durulmuyor! Donald'dan yeni mesaj: "Arkadaş olmak istiyor, almayayım teşekkürler"

Trump, Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia edince ortalık karıştı. Trump'ın iddiasının ardından bir video yayımlayan Meloni ise iddialara sert tepki göstererek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki; ben ve İtalya asla yalvarmayız." dedi. Bu gelişmenin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretini iptal etti.

Trump paylaşımı

TRUMP'TAN YENİ PAYLAŞIM: "ALMAYAYIM TEŞEKKÜRLER"

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisine yalvardığını bir kez daha tekrarladı ve Meloni'nin popüleritesini yükseltmek içinn kendisiyle arkadaş olmak istediğini yazdı. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Başbakanı Gigiorgia Meloni, Fransa'daki G-7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için defalarca ricada bulundu. Popülarite seviyesiyle İtalya'da kötü gidiyor; bunun sebebi muhtemelen, İran'ın Nükleer Silah elde etmesini veya geliştirmesini engelleme konusu gündeme geldiğinde, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir Ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ni geri çevirmiş olmasıdır (Gerçi bu konuda NATO da aynısını yaptı ya, neyse!). Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya'yı ve diğer "sözde" NATO Müttefiklerini korumak için yılda yüz milyarlarca Dolar katkıda bulunması gerçeğine rağmen, İtalya'nın iniş pistlerini veya pistlerini kullanmamıza bile izin vermedi ki bu büyük bir lojistik aksaklıktı. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, "oranlarını yükseltmek" için yeniden arkadaş olmak istiyor. Almayayım, teşekkürler!!! Başkan DJT"