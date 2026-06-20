ABD istihbarat raporu sızdı: İsrail Trump’ın İran’la yaptığı barış anlaşmasını baltalayacak
ABD-İran barış mutabakatını "Bizi bağlamaz" diyerek reddeden ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren Netanyahu yönetimi, Washington'ı ayağa kaldırdı. ABD istihbarat raporları İsrail'in anlaşmayı baltalayacağını öngörüyor.
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- İsrail, ABD ile İran arasında yapılan anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirterek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
- The Washington Post, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a karşı askeri saldırılarını sürdürme niyetinde olduğunu yazdı.
- ABD'li yetkililer, İsrail'in anlaşmayı baltalama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
- Hizbullah'ın İHA'lı operasyonunda dört İsrail askeri öldü ve ABD-İran zirvesi ertelendi.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e güçlü müttefikini kaybetmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından İsrail Washington'a rest çekti ve "Anlaşma bizi bağlamaz." dedi. İsrail Lübnan'a saldırılarak anlaşmayı bozmaya çalışırken The Washington, ABD'li yetkililerin, İsrail'in anlaşmayı baltalama ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini yazdı.
İSRAİL ANLAŞMAYI BOZMAK İSTİYOR
Mevcut ve eski ABD yetkililerine göre, Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdürmesi için yoğun siyasi baskı altında bulunuyor. Yetkililerin belirttiğine ve bu hafta yayımlanan istihbarat raporlarına göre İsrail, İran'ın Lübnan'daki vekili Hizbullah'a karşı askeri saldırılarını sürdürme niyetinde görünüyor.
Lübnan'a saldırıların devam etmesinin anlaşmaya aykırı olduğunu hatırlatan The Washington Post, Trump ile Netanyahu arasındaki artan gerilime de dikkat çekti.
Tel Aviv Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken Hizbullah'ın İHA'lı operasyonunda dört İsrail askeri öldü. Lübnan'da tansiyon yükselirken ABD ve İranlı yetkililer, cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen zirve de ertelendi.
ABD istihbaratından yeni bir rapora göre, bu sonbaharda yapılacak ulusal seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmasının, iç kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeyeceğini ve Hizbullah ile çatışmayı tırmandırmaya kararlı olduğunu göstermesine bağlı olduğu sonucuna varılıyor.
Mevcut ve eski bir yetkiliye göre, ABD istihbarat raporu ayrıca İsrail'in, Tahran'a azami baskı uygulama yönündeki daha geniş amacını baltalayan Trump barış memorandumunun şartlarından duyduğu hayal kırıklığını da anlatıyor.
JD VANCE'DEN RACON
Washington-Tahran hattındaki anlaşmaya İsrail'den peş peşe tepkiler gelirken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tel Aviv'e açıkça racon kesti. Vance, ABD'ye rest çeken aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich'e doğrudan seslendi ve "Sizin tam olarak öneriniz nedir? Siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her bir ulusal güvenlik sorununu sadece öldürerek çözemezsiniz." dedi. Vance İsrail'e ayrıca "Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin" mesajı verdi.
NETANYAHU HERKESİ BOMBALAMAK İSTİYOR
Trump'ın, danışmanlarına Netanyahu'yla kimsenin başa çıkamayacağını ve "herkesi bombalamak" istediğini söylediği iddia ediliyor. Trump, Wall Street Journal'a verdiği son röportajda Netanyahu hakkında, "Onu harika buluyorum, ama bazen kendini kaptırıyor." dedi.