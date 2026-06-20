ABD istihbarat raporu sızdı: İsrail Trump’ın İran’la yaptığı barış anlaşmasını baltalayacak

Hizbullah'ın İHA'lı operasyonunda dört İsrail askeri öldü ve ABD-İran zirvesi ertelendi.

ABD'li yetkililer, İsrail'in anlaşmayı baltalama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

İsrail, ABD ile İran arasında yapılan anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirterek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından İsrail Washington'a rest çekti ve "Anlaşma bizi bağlamaz." dedi. İsrail Lübnan'a saldırılarak anlaşmayı bozmaya çalışırken The Washington, ABD'li yetkililerin, İsrail'in anlaşmayı baltalama ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini yazdı.

Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı, Fotoğraflar: Takvim, AFP, Reuters

İSRAİL ANLAŞMAYI BOZMAK İSTİYOR

Mevcut ve eski ABD yetkililerine göre, Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdürmesi için yoğun siyasi baskı altında bulunuyor. Yetkililerin belirttiğine ve bu hafta yayımlanan istihbarat raporlarına göre İsrail, İran'ın Lübnan'daki vekili Hizbullah'a karşı askeri saldırılarını sürdürme niyetinde görünüyor.

Lübnan'a saldırıların devam etmesinin anlaşmaya aykırı olduğunu hatırlatan The Washington Post, Trump ile Netanyahu arasındaki artan gerilime de dikkat çekti.