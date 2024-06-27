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3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Pasifik’te hareketlilik! Güney Kore, ABD ve Japonya 3 günlük ortak askeri tatbikat

İsrail, İran, Lübnan, ABD, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasında karşılıklı tehditler “3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?” sorusunun sorulmasına yol açarken Asya Pasifik’ten kritik bir hamle geldi. Güney Kore, ABD ve Japonya, 3 günlük ortak askeri tatbikata başladıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:56 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:56
3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Pasifik’te hareketlilik! Güney Kore, ABD ve Japonya 3 günlük ortak askeri tatbikat

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Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, "iş birliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

GÜNEY KORA, ABD VE JAPONYA'DAN ORTAK ASKERİ TATBİKAT

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre askeri tatbikatın 3 gün sürmesi planlanıyor.

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Ülkenin güneyindeki Jeju Adası açıklarında Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen tatbikatta Amerika'nın USS Theodore Roosevelt uçak gemisi dahil çeşitli savaş gemileri ve hava araçları yer alıyor.

Balistik füze ve hava savunması, arama kurtarma gibi çeşitli alanlara odaklanılacağı ifade edilen tatbikatla, "üç ülkenin iş birliğini güçlendirmesi ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" hedefleniyor.

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