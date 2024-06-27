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İran’da seçime bir gün kala flaş değişiklik! Cumhurbaşkanı adayı Zakani yarıştan çekildi

İran’da 28 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine yalnızca bir gün kala bir isim daha adaylıktan çekildi. Muhafazakar adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi’nin dün adaylıktan çekilmesinin ardından Ali Rıza Zakani de muhafazakar kanat lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Peki, İran seçiminde geriye hangi adaylar kaldı? Hangi isimler yarışacak? İşte, Tahran’da günlerdir beklenen seçime ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 12:11 Güncelleme 27 Haziran 2024, 12:16
İran’da seçime bir gün kala flaş değişiklik! Cumhurbaşkanı adayı Zakani yarıştan çekildi

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İran'da merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran'da düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimine yalnızca bir gün kala adaylardan flaş bir karar geldi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Ali Rıza Zakani, muhafazakar kanat lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu

Ali Rıza ZakaniAli Rıza Zakani

Zakani, muhafazakar adaylar Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'ye aralarında uzlaşarak muhafazakarların seçime tek adayla girmesini sağlamalarını istedi

ZAKANİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İran'da yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Ali Rıza Zakani, muhafazakar kanat lehine seçim yarışından çekildi.

Tahran Belediye Başkanı Zakani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, seçimden çekildiğini duyurdu.

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KALİBAF VE CELİLİ'YE BİRLİK MESAJI

Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'ye aralarında uzlaşarak muhafazakarların seçime tek adayla girmesini sağlamalarını isteyen Zakani mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Şehid (19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim) Reisi'nin yolunun devamı daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan birlik olmalarını, devrimci güçlerin haklı taleplerini cevapsız bırakmamalarını ve üçüncü Ruhani hükümetinin oluşmasının engellenmesini talep ediyorum.

PEŞ PEŞE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİLER

Muhafazakar adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi de dün "muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran'da yapılacak.

Yarınki seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışacak.

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