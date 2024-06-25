ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi

Rusya'nın nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve üç savaş gemisini Küba'ya demir atmasının ardından ABD'den denizaltı İHA'sı hamlesi geldi. ABD'nin Manta Ray isimli ve "çok gizli" olarak tanımlanan denizaltı silahı Google Hatitalar'da tespit edildi. ABD, Rusya, Kuzey Kore, İsrail ve İran arasında nükleer tehditler devam ederken gelen hamle ABD'nin Rusya'ya karşı savaş hazırlığı mı? Üçüncü Dünya Savaşı sesleri yükselirken gözler bir kez daha ABD-Rusya hattına döndü. İşte, ABD'nin gizli denizaltı İHA'sı Manta Ray…
ABD, Rusya, Kuzey Kore, İsrail ve İran arasında nükleer tehditler, savaş çığırtkanlıkları devam ederken ABD'nin "çok gizli" su altı İHA'sı ilk kez ortaya çıktı.
"ÇOK GİZLİ" ABD SİLAHI HARİTALARDA ORTAYA ÇIKTI
ABD'nin "Manta Ray" adı verilen ve "çok gizli" olarak tanımlanan denizaltı prototip silahı, Google Haritalar kullanıcıları tarafından tespit edildi.
Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssüne yanaşmış olan ve New York Post'un deyimi ile "Yıldız Savaşları"ndan fırlamış gibi görünen gemiyi gösteren uydu fotoğrafları pazar günü viral oldu.