ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi

Rusya'nın nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve üç savaş gemisini Küba'ya demir atmasının ardından ABD'den denizaltı İHA'sı hamlesi geldi. ABD'nin Manta Ray isimli ve "çok gizli" olarak tanımlanan denizaltı silahı Google Hatitalar'da tespit edildi. ABD, Rusya, Kuzey Kore, İsrail ve İran arasında nükleer tehditler devam ederken gelen hamle ABD'nin Rusya'ya karşı savaş hazırlığı mı? Üçüncü Dünya Savaşı sesleri yükselirken gözler bir kez daha ABD-Rusya hattına döndü. İşte, ABD'nin gizli denizaltı İHA'sı Manta Ray…