Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore ve ABD arasında nükleer tehditler havada uçuşuyor. İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ederken topyekün savaşın sinyalleri de verildi. Nükleer saldırı tehditleri peş peşe gelirken en hangi ülkenin ne kadar nükleer silaha sahip olduğu ise en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Uzmanlar özellikle İsrail'in gizli bir şekilde nükleer savaş hazırlığı yaptığına dikkat çekiyor. Peki, hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? İşte, ülke ülke nükler savaş hazırlıkları…
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da İran ile nükleer saldırı tehditleri havada uçuşmaya başladı. İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları topyekün savaşı işaret hangi ülkenin ne kadar nükleer silaha sahip olduğu en çok merak edilen konulardan biri oldu.
HANGİ ÜLKENİN NE KADAR NÜKLEER SİLAHI VAR?
Kuzey Kore, Çin, ABD, Rusya, İran ve İsrail arasında nükleer savaş restleşmeleri devam ediyor. Peki, hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?