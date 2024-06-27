Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden "İsrail'e silahları ben verdim" dedi Trump "İsrail işi bitirmeli" dedi

İSRAİL'E EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN BİZİZ

Joe Biden: İsrail'in İhtiyacı olan bütün silahları verdim. İran İsrail'e saldırdığında İsrail'i biz kurtardık. İsrail'e en büyük desteği veren biziz. Trump Biden için 'İsrail'e işi bitirmeleri için izin vermesi lazım. Biden, Filistinli gibi oldu.' ifadelerini kullandı.

BIDEN VE TRUMP'IN YAŞI

Joe Biden yaşıyla ilgili soruya, "Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senato'ya seçilen en genç ikinci kişiydim. Bir sürü yeni iş yarattık." açıklamasında bulundu. Donald Trump ise, "Ben iki bilişsel teste girdim, mental sağlığımla ilgili. Fiziksel testlerden geçiyorum. Ben çok iyi bir durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım birkaç metre bile vuramaz topa. Çok iyi hissediyorum şu an." diyerek yanıt verdi.

"3. DÜNYA SAVAŞINA ÇOK YAKINIZ"

Donald Trump: Savaşlar onunla bitmeyecek. 3.dünya savaşına çok yakınız. Rusya, Trump'tan hiçbir toprak alamadı, onlar benimle oyun oynayamazlar. Bu savaş asla başlamamalıydı. Ukrayna'yı alacak şu an. Ukrayna şu an savaşı kazanmıyor. 'Biz asla pes etmeyeceğiz' diyorlar. O kadar fazla kişi kaybettiler ki... Eğer adil ve özgür seçim olursa seçim sonuçlarını kabul edeceğim. Bir hafta içerisinde bununla ilgili konuşma yapacağım. Joe Biden: Sen Putin'e istediğini yap dedin, biz 5. maddeyi kullanacağız. Şu an dünyayı korumamız gerekiyor. Seçimden sonra Trump'ın oylarını göreceğiz.

THE ECONOMIST BİRİNCİYİ BELİRLEDİ The Economist, başkanlık seçimlerinde her eyalette kimin önde olacağına yönelik tahminlerini yayımlamıştı. The Economist'in yayımladığı verilerde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kurul olan Seçiciler Kurulu'nda Trump'ın öne geçtiği belirtilmişti. ABD genelinde az bir farkla da olsa Donald Trump'ın önde olduğuna dikkat çeken The Economist'in verilerinde eyalet bazında da Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor. BUNAK BIDEN MI DELİ TRUMP MI? Biden ve Trump zorlu seçim sürecine davalar ve mahkemelerle giriş yaptı. Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a verdiği sus payı davası ile mücadele ederken Biden ise oğlu Hunter Biden'ın tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya. Biden, Trump'ı dengesiz ve demokrasiyi tehlikeye atmakla suçlarken Trump ise rakibinin bunak ve yozlaşmış olduğunu söylüyor ve fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun olmadığını belirtiyor. Biden'ın ikinci dört yıllık dönem için aday olması nedeniyle zihinsel ve fiziksel gücü inceleme ve spekülasyonlara konu oldu. Eleştirmenler onun yavaşladığını söylüyor ve bir dizi sözlü hataya işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın Başkan Joe Biden hakkında yayımladığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN