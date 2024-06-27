Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden "İsrail'e silahları ben verdim" dedi Trump "İsrail işi bitirmeli" dedi

ABD Kasım 2024' seçimleri öncesi büyük gün geldi. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi.
ABD Kasım 2024' seçimleri öncesi büyük gün geldi. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi.
SEÇİM ÖNCESİ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ilk tartışması başladı. İki rakip, izleyicinin olmadığı bir stüdyoda, aralarında sadece birkaç metre mesafe bulunan kürsüde yer aldılar.
TARİHİ TARTIŞMA 1.5 SAAT SÜRDÜ
Atlanta'da CNN'in ev sahipliğinde düzenlenen ve yaklaşık 1.5 saat süren tartışma programı, Jake Tapper ve Dana Bash'in moderatörlüğünde gerçekleşti.
Münazara kurallarına göre, sahnede ilk konuşma hakkını Biden aldı. Kapanış konuşması hakkı ise Donald Trump'a verildi.
SAHNEYE ÇIKARKEN TOKALAŞMADILAR
İkilinin sahneye çıkıp kürsülerine gitmeden önce tokalaşmamaları gözlerden kaçmadı.
Amerikan medyası, Biden ve ekibinin amacının 'sosyal medyada dolaşan kısa videolarda oluşan olumsuz izlenimleri ortadan kaldırmak' olduğunu belirtti.
Son dönemlerde Biden, zihinsel sağlığı ile ilgili iddialar nedeniyle gündemde yer alıyor.
BIDEN YÖNETİMİNDEKİ ENFLASYON ABD'Yİ ÖLDÜRÜYOR
Joe Biden, "serbest düşüşte olan bir ekonomiye" ve "çok kötü idare edilen, birçok insanın hayatını kaybettiği" bir salgına başkanlık ettiği için Trump'a eleştiri yöneltti. Trump, bugün Biden yönetimindeki enflasyonun ABD'yi "öldürdüğünü" söyleyerek karşılık verdi.
SINIR GÜVENLİĞİ
Biden, "Biz iki partinin de onayladığı bir kanun için çok çalıştık. Trump başkanken aileleri ayırmak istiyordu. Ben onu yapmadım." dedi.
Trump, "Sınırları açmaya karar verdi. Her yerden ülkemize geliyorlar. Tarihin en kötü sınırına sahibiz." açıklamasında bulundu.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
Donald Trump: Gerçek bir başkanımız olsaydı, Putin Ukrayna'yı asla işgal etmezdi. Rusya'yı cesaretlendirdi. Afganistan'da o kadar kötüydü ki, Putin bunu izledi ve bu beceriksizliği gördü. İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu. Bu adamın idaresinde tüm dünya patlıyor. 200 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Zelenskiy gelmiş geçmiş en iyi pazarlamacı. Seçilmeden önce bu sorunu çözeceğim.
Joe Biden: Yüz binden fazla Amerikalıyı Afganistan'dan dışarı çıkardık. Kiev'i 5 günde alacağız dedi Putin ama bunu yapamadı. Putin bir savaş suçlusu. Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Ukrayna'yı alınca duracağını mı zannediyorsunuz?
İSRAİL'E EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN BİZİZ
Joe Biden: İsrail'in İhtiyacı olan bütün silahları verdim. İran İsrail'e saldırdığında İsrail'i biz kurtardık. İsrail'e en büyük desteği veren biziz. Trump Biden için 'İsrail'e işi bitirmeleri için izin vermesi lazım. Biden, Filistinli gibi oldu.' ifadelerini kullandı.
BIDEN VE TRUMP'IN YAŞI
Joe Biden yaşıyla ilgili soruya, "Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senato'ya seçilen en genç ikinci kişiydim. Bir sürü yeni iş yarattık." açıklamasında bulundu.
Donald Trump ise, "Ben iki bilişsel teste girdim, mental sağlığımla ilgili. Fiziksel testlerden geçiyorum. Ben çok iyi bir durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım birkaç metre bile vuramaz topa. Çok iyi hissediyorum şu an." diyerek yanıt verdi.
"3. DÜNYA SAVAŞINA ÇOK YAKINIZ"
Donald Trump: Savaşlar onunla bitmeyecek. 3.dünya savaşına çok yakınız. Rusya, Trump'tan hiçbir toprak alamadı, onlar benimle oyun oynayamazlar. Bu savaş asla başlamamalıydı. Ukrayna'yı alacak şu an. Ukrayna şu an savaşı kazanmıyor. 'Biz asla pes etmeyeceğiz' diyorlar. O kadar fazla kişi kaybettiler ki... Eğer adil ve özgür seçim olursa seçim sonuçlarını kabul edeceğim. Bir hafta içerisinde bununla ilgili konuşma yapacağım.
Joe Biden: Sen Putin'e istediğini yap dedin, biz 5. maddeyi kullanacağız. Şu an dünyayı korumamız gerekiyor. Seçimden sonra Trump'ın oylarını göreceğiz.
27 HAZİRAN'DA TV KARŞILAŞMASI
Biden ve Trump 5 Kasım'daki oylamaya beş aydan az bir süre kala bu akşam Atlanta, Georgia'da tartışma sahnesine çıktı.
Kamuoyu yoklamaları, Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın, uzmanların bir avuç önemli eyalete kalacağını söylediği sıkı bir yarışta kilitli kaldıklarını gösteriyor.
Biden ve Trump, 2024 seçim döneminde ilk kez karşı karşıya geldi. En son 22 Ekim 2020'de başkanlık yarışının bir parçası olarak birbirleriyle tartışmışlardı. Bu akşam yapılacak olan tartışma yerel saatle 21:00'da (01:00 GMT) CNN'in Atlanta'daki stüdyolarında başladı.
CANLI YAYIN KAPALI MİKROFON
CNN, tartışmanın iki reklam arasıyla birlikte 90 dakika süreceğini belirtti. Biden ve Trump, oturmak yerine kürsülerin arkasında görünmeyi kabul ettiler ve konuşma sırası kendilerine gelene kadar mikrofonlarının kapalı olacağı bildirildi. Önceden yazılmış notlara izin verilmeyeceği ancak adaylara bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su verileceği bildirildi. CNN, "adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak için" bir izleyici kitlesinin de olmayacağını söyledi.
REUTERS "OYLAR EŞİT" DEMİŞTİ
Reuters, cuma günü 78 yaşına girecek olan eski Başkan Donald Trump ve 81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden'ın ulusal kamuoyu anketlerinde eşit durumda olduğunu belirtti.
Anketlerin seçmenin büyük bir kısmının kararsız kaldığını gösterdiğini belirten Reuters, bu durumun 27 Haziran'daki TV karşılaşmasında gerilimin had safhaya çıkacağını gösterdiğine dikkat çekti.
THE ECONOMIST BİRİNCİYİ BELİRLEDİ
The Economist, başkanlık seçimlerinde her eyalette kimin önde olacağına yönelik tahminlerini yayımlamıştı.
The Economist'in yayımladığı verilerde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kurul olan Seçiciler Kurulu'nda Trump'ın öne geçtiği belirtilmişti.
ABD genelinde az bir farkla da olsa Donald Trump'ın önde olduğuna dikkat çeken The Economist'in verilerinde eyalet bazında da Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor.
BUNAK BIDEN MI DELİ TRUMP MI?
Biden ve Trump zorlu seçim sürecine davalar ve mahkemelerle giriş yaptı. Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a verdiği sus payı davası ile mücadele ederken Biden ise oğlu Hunter Biden'ın tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya.
Biden, Trump'ı dengesiz ve demokrasiyi tehlikeye atmakla suçlarken Trump ise rakibinin bunak ve yozlaşmış olduğunu söylüyor ve fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun olmadığını belirtiyor.
Biden'ın ikinci dört yıllık dönem için aday olması nedeniyle zihinsel ve fiziksel gücü inceleme ve spekülasyonlara konu oldu. Eleştirmenler onun yavaşladığını söylüyor ve bir dizi sözlü hataya işaret ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın Başkan Joe Biden hakkında yayımladığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi.