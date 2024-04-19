Ben Gvir Tel Aviv’e ‘topal’ dedi Tahran’dan Washington’a alay konusu oldu! İsrail basını suçu Netanyahu’ya attı: Cüzzam adasına sürgün edilmeli

İran ile terör devleti İsrail arasında füzeli, İHA'lı tehditler devam ederken İsrail, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir 'i konuşuyor. İsrail'in İsfahan'a düzenlediği saldırının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım çok konuşulan Ben Gvir, dünyada alay konusu olurken ülkesinde ise topa tutuluyor.

İran 'a yönelik misillemenin yetersiz olduğunu savunan Ben Gvir, X hesabında İbranice tek kelimelik bir paylaşım yapan Ben Gvir, "topal" ve "zayıf" anlamlarına gelen bir ifade kullandı.

İRAN BASININDA GÜNDEM OLDU: KENDİLERİYLE DALGA GEÇİYORLAR

Ben Gvir'in paylaşımını İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Tasnim "İsrailli yetkililer kendileriyle dalga geçiyor" ifadesi ile duyurdu.

"TAHRAN'DAN WASHINGTON'A KADAR UTANDIRMAYI BAŞARDI"

İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid ise X hesabından yaptığı paylaşım ile Ben Gvir'i topa tuttu.

Lapid, paylaşımında "Daha önce hiçbir savunma kabinesindeki bir bakan ülkenin güvenliğine, imajına ve uluslararası statüsüne bu kadar ağır zarar vermemişti. Ben Gvir tek kelimelik affedilmez bir tweetiyle Tahran'tan Washington'a kadar İsrail'i alay konusu yapmayı ve utandırmayı başardı." İfadelerini kullandı.

NETANYAHU "CÜZZAMLILAR ADASINA SÜRGÜN EDİLMELİ"

İsrail gazetesi Maariv'de yayımlanan bir haberde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ülkenin en önemli varlıklarını emanet ettiğini ve sadece bunun için bile cüzzamlılar adasına sürgün edilmesi gerektiğini yazdı.