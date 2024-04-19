CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?

REFAH'A ONAY VERMİŞTİ Bilindiği gibi Beyaz Saray Refah'ta soykırıma onay verdi. ABD ve İsrail ortak hedef üzerinde mutabakata vardı.

Bu açıklamanın üstünden yaklaşık 2 saat geçmesinden sonra da uçuşların yeninde başladığı, saat 10.30 Tahran-Tiflis uçuşu için biniş kartlarının verilmeye başlandığı kaydedildi.

UÇUŞLAR 2 SAAT İÇİNDE NORMALE DÖNDÜ IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketine dayandırdığı haberinde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyurdu.

NEDEN İSFAHAN HEDEF ALINIYOR? Stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan İsfahan 'da üslerin yanında askeri AR-GE alanları ve birçok önemli tesis bulunuyor. Yanıbaşındaki Natanz şehri, İran 'ın nükleer zenginleştirme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail'e karşılık verdi. 300'den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.

İRAN SAHTE GÖRÜNTÜ İDDİASI

İran haber ajansı Tasnim, İsrail medyasının patlamalara ilişkin sahte görüntüler yayımladığını belirtti. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, patlamanın fotoğrafını paylaşarak "İsrail, sabahın erken saatlerinde füze saldırısıyla İran'daki bir bölgeyi hedef aldı." demişti. Tasnim ise The Jerusalem Post'un patlamaya atfettiği fotoğrafın iki yıl önceye ait olduğunu belirtti.

BATI BASININDAN NÜKLEER TESİS YALANI

İran, İHA'lı saldırının İsrail'den geldiğine yönelik net bir açıklama yapmazken Batı basını ise İsrail'in İran'a misilleme yaptığını ve Tahran'ın nükleer programı ile bağlantılı olarak şehirdeki hava üssünde patlamalar meydana geldiğini yazdı. Öte yandan İran ise saldırıda nükleer programın zarar gördüğüne yönelik iddiaları reddediyor.

İsrail'in İran'a karşı başlattığı misillemeyi dakika dakika aktarıyoruz...

14.53 İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, İsrail'in saldırı düzenlediği iddialarına neden olan İsfahan eyaletindeki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu öne sürdü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ordu Genel Komutanı Musevi, sabah yerel saatle 04.00 civarında İsfahan eyaletinde duyulan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İsfahan'daki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu ve ilgili uzmanların konunun detaylarını araştırdığını ifade eden Musevi, araştırma sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

13.18 G7 dışişleri bakanları, İran-İsrail'i gerilimin daha da artmasını önlemek için çalışmaya çağırırken, İsrail'in Gazze'de uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uymak zorunda olduğunu belirtti.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısı sırasında öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. Yedi büyük sanayileşmiş ülkeden oluşan grubun dışişleri bakanları, Napoli açıklarında bir turizm merkezi olan İtalya'nın Capri adasında üç günlük bir toplantı düzenledi. Gösterilerde Filistin bayrakları taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, G7 ülkelerini İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamaya ve Filistinlilere destek vermeye çağırdı. Protestocular ayrıca G7'nin iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi küresel sorunlara karşı da gösteri düzenledi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Capri Adası'ndaki toplantıları bugün sona erdi.

Bakanların toplantılarının ardından biri Orta Doğu'daki gelişmeler, biri Ukrayna, biri de genel konularla ilgili üç bildiri yayınlandı.

G7 Dışişleri Bakanların Orta Doğu'ya yönelik bildirisinde, İsrail'e tam dayanışma ve destek belirtilerek, "İran'ın nisan ayında İsrail'e yönelik doğrudan benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İsrail, ortaklarının yardımıyla 13-14 Nisan'daki bu saldırıyı püskürttü. 19 Nisan'da (bugün) gelen saldırı haberleri karşısında, tüm tarafları gerilimin daha da artmasını önlemek için çalışmaya çağırıyoruz. G7, bu amaçla çalışmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

İran'ın saldırısının tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtilen bildiride, "İran'ın eylemleri, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik kabul edilemez bir adıma ve kaçınılması gereken daha fazla gerilime işaret ediyor. İran ve ona bağlı grupların saldırılarına son vermesini talep ediyoruz. İran hükümetini kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutacağız. Şu anda ve sonrasında istikrarsızlaştırıcı girişimlere yanıt olarak daha fazla yaptırım uygulamaya veya başka önlemler almaya hazırız." değerlendirmesi yapıldı.

Bildiride, İran'ın nükleer programına atfen, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmemesi veya edinmemesi yönündeki kararlılığımızı yineliyoruz. İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilmesini sağlamak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile tam işbirliğine geri dönerek ciddi bir diyaloğa girmeli." ifadesi kullanıldı.

İran'ın balistik füzeleri ve ilgili teknolojiyi Rusya'ya devretmeyi düşündüğü yönündeki haberlerden endişe duyulduğu aktarılan bildiride, "İran'ı bunu yapmamaya çağırıyoruz. İran'ın Rusya'ya balistik füzeler veya ilgili teknolojileri sağlamaya devam etmesi halinde, İran'a karşı yeni ve önemli tedbirler de dahil olmak üzere hızlı ve koordineli bir şekilde karşılık vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

12.51 İran ile İsrail arasında nükleer tehditler devam ederken Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"HADİSELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ"

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

"ÖNCELİK GAZZE'DEKİ KATLİAMIN DURDURULMASI"

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.

12.24 İsrail basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusuna yönelik gerçekleştirilen saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığını iddia etti.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin, kaynağını açıklamadığı haberinde "Cuma sabahı erken saatlerde İsrail'e ait bir uçağın İran'ın merkezindeki İsfahan'da yer alan İran Hava Kuvvetleri Üssü'nü vuran roketler ateşlediği" kaydedildi.

İsrail uçağından saldırı yapıldığı bilgisinin, saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ilk raporlarla çeliştiğine işaret edildi.

İsrail, Orta Doğu'da radarlara yakalanmadan İran'a ulaşabilen F-35 uçağına sahip bölgedeki tek ülke konumunda.

Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

11.47 ABD'li bir yetkiliye göre İsrail'in İran'a düzenlediği iddia edilen İHA'lı saldırının ardından iki ülke arasındaki doğrudan saldırılar sona erdi. CNN'in bir istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre "iki düşman arasındaki doğrudan devletler arası saldırılar bitti".

Kamuya açık konuşma yetkisinin bulunmadığını belirten bir kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada İran'ın saldırıya cevap vermesinin beklenmediğini söyledi.

11.33 İran Ordu Başkomutanı İsfahan'daki patlama sesiyle ilgili "İsfahan semalarında bu sabah meydana gelen patlama, uçaksavar savunma sistemlerinin herhangi bir kazaya veya hasara yol açmayan şüpheli bir cisme ateş edilmesiyle ilgiliydi." şeklinde açıklama yaptı. Komutan, ayrıca, "Uzmanlarımız şu anda İsfahan olayıyla ilgili değerlendirme yapıyor, sonuçlarını daha sonra açıklayacaklar." dedi.

11.31 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün gece İsrail tarafından İran'a düzenlendiği iddia edilen İHA'lı saldırı hakkında konuştu. Reisi, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonrası Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunurken "İran, İsrail'e gücünü gösterdi" ifadelerini kullandı.

10.20 Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'e acil bir misilleme planının olmadığını söyledi ve olayın arkasında kimin olduğuna dair henüz bir netlik olmadığını belirtirken "Olayın yabancı kaynağı doğrulanmadı. Herhangi bir dış saldırıyla karşılaşmadık ve tartışma saldırıdan ziyade sızmaya doğru gidiyor" dedi.

08.53 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerine herhangi bir zarar verilmediğini duyurdu.

08.36 İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi.

Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.

08.18 İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, "Gece meydana gelen patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin, tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti. Bu saldırı hiçbir zarara yol açmadı. Nükleer tesislerimizde bir sıkıntı yok" dedi.



07.51 Tasnim ajansının İran Sivil Havacılık Örgütü'ne dayandırdığı haberine göre, İran'daki bazı havalimanları uçuş kısıtlamalarını kaldırdı.



07.20 ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.



06.36 İran devlet televizyonu İsfahan'daki nükleer tesislerin hedef alınmadığını doğruladı.



3 KÜÇÜK İHA İMHA EDİLDİ

06.19 Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre İran, Zardangan bölgesinde hava savunma sistemlerini devreye soktuktan sonra İsfahan vilayetinin semalarında 3 küçük İHA'yı imha etti.



06.15 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Henüz resmi bir yorum yok, şu anda Tel Aviv'deki savunma bakanlığında güvenlik toplantısı yapılıyor." denildi.