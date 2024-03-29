Biden’a sansür kampanyası! Trump rövanşı öncesi gaf önlemi: Televizyona çıkması yasak

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken mevcut Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında resmen susturulduğu ortaya çıktı. Gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen Biden'ın seçim öncesi kameralar önünde büyük gaflar yapmasını istemeyen ekibi Biden'ı medyadan uzak tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden

SADECE INFLUENCERLARA KONUŞACAK

Joe Biden, 2024 kampanyası boyunca ulusal medyadan uzak durup ve daha az önemli röportaj yapacak. Mevcut başkan, büyük kanallar yerine yerel haber kaynakları ve influencerlara röportaj verecek.

2020'DE DE AYNI STRATEJİYİ UYGULAMIŞTI

The Hill, Biden'ın aynı stratejiyi 2020'de de uyguladığını ve bu stratejinin Biden'ın Donald Trump'a karşı kazanmasında etkili olduğunu belirtti.

GAFLARIN BAŞKANI

Gaf eğilimli başkanın ulusal basından aldığı anket sonuçlarına ilişkin güncel sorular yerine yerel meseleler hakkında konuşmaktan hoşlandığı belirtildi ve Biden için Bir yardımcısı, "Başkanın bir topluluğa, gürültü patırtı olmadan, özellikle başarıları hakkında konuşabilmesi her zaman yararlıdır. Bu... seçmenlerin çoğunun zaten size oy vereceği bir ağ ile oturup konuşmaktan daha etkilidir." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN ÇOK GERİSİNDE KALDI

İngiliz Daily Mail, Biden'ın ilk üç yılında röportaj verme konusunda Trump'ın çok gerisinde kaldığını belirtti.

Biden, bu ayın başlarında Atlanta, Georgia'ya yaptığı bir gezi sırasında MSNBC'den Jonathan Capehart ile bir röportaj yapmıştı. Bunun resmi olarak Demokratların muhtemel adayı haline geldiği iki günlük kampanya turunun bir parçası olduğu belirtildi.

Biden'ın Capehart ile yaptığı röportajın, CBS kanalı ile yapılacak olan geleneksel başkanlık Super Bowl röportajını es geçtikten sonra geldiğine dikkat çekildi.

Capehart'la yaptığı görüşmenin ardından Biden, Mart ortasında Nevada, Arizona ve Teksas'a yapacağı üç eyaletlik gezi öncesinde iki etkili Latin gazeteciyle Latin seçmenler arasındaki desteğini artırmak için konuşmuştu.

Ayrıca 8 Mart'taki Birliğin Durumu konuşması öncesinde bir dizi TikTok fenomenini Beyaz Saray'a davet etmişti.

BASIN KÜRSÜSÜNE HİÇ ÇIKMIYOR

Daily Mail, Biden'ın Beyaz Saray basınına brifing odasının kürsüsünden hiç hitap etmediğine dikkat çekti.

Trump, COVID-19 salgınının ortasında neredeyse haftanın her günü Beyaz Saray basın mensuplarının karşısına çıkıyordu. Biden ise basın toplantılarına katılmıyor.

20 Ocak itibarıyla Trump'ın 49 basın toplantısına karşılık Biden 33 basın toplantısı düzenlerken Obama görev süresinin bu noktasında 65'e ulaşmıştı.