Biden’dan Trump’a ‘Teflon don’ göndermesi: Herkese e-posta attı! Bu kez ‘Çılgın Joe’ isim takıyor: Para toplayamadığı için kampanyasını mahkumlara bıraktı

ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimi yaklaşırken yeni bir strateji uygulamaya başladı. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın taktiklerine göz diken Biden, 2024 kampanyası kapsamında Trump'a taktığı isimle gündem oldu.

TRUMP HERKESE İSİM TAKIYOR

Biden'ın yanı sıra Demokeat Senatör Elizabeth Warren, Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'ye isimlere taktığı isimlerle gündem olan Trump, 2016'daki seçim kampanyasında Cumhuriyetçi rakibine "Yalancı Ted Cruz" ve "Küçük Marco" olarak sesleniyordu.

Warren'ı "Pocahontas", Schummer'ı "Ağlak" ve Pelosi'yi ise "Çılgın Nancy" olarak nitelendiren Trump, 2016'daki başkanlık rakibine ise "Çarpık Hillary", 2020 rakibi Biden'a ise "Çılgın Joe" ismini vermişti.

BIDEN'DAN "TEFLON DON" TAKTİĞİ

Biden kampı bu hafta rakibi Trump'ın mali sorunlarına atıfla "Teflon Don" isimli bir e-posta dağıttı. 45. Başkan geçtiğimiz günlerde, Başsavcı Letitia James'in Trump Organizasyonuna yönelik sivil soruşturması nedeniyle borçlu olduğu 464 milyon doların ödenmesini geciktirmek için temyiz bonosu alamamıştı.

"PARA TOPLAYAMIYOR KAMPANYASINI KOMPLO TEORİSYENLERİNE BIRAKIYOR"

Biden'ın gönderdiği e-postada E-postada, "Trump para toplayamıyor, kampanya yapmıyor ve kampanyasını mahkumların ve komplo teorisyenlerinin yürütmesine izin veriyor" ifadelerine yer verdi.