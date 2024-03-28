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Dünyanın gözü 31 Mart’ta! Muhalefetteki kriz İngiliz'i korkuttu: Akşener'in yıldızı söndü İmamoğlu'nun şansı düştü

31 Mart yerel seçimlerine üç gün kala dünyanın gözü Türkiye’ye döndü. İngiliz basını başta olmak üzere uluslararası yayın organları Türkiye’deki yerel seçim sürecini dikkatle takip ederken The Economist, CHP’deki iç savaşa dikkat çekti ve AK Parti’nin yarıştaki avantajınu vurguladı. AP Yeniden Refah’ın çıkışına dikkat çekerken BBC ise muhalefetteki kriz dolayısıyla CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun şansının azaldığını öne sürdü.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 10:19 Güncelleme 28 Mart 2024, 11:09
Dünyanın gözü 31 Mart’ta! Muhalefetteki kriz İngiliz’i korkuttu: Akşener’in yıldızı söndü İmamoğlu’nun şansı düştü

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Yerel seçimlere sadece üç gün kala dünya basını gözlerini Türkiye'ye dikti. Özellikle İngiliz basını Türkiye'deki yerel seçim sürecini dikkatle takip eden dünya basını, özellikle İstanbul'da seçilecek belediye başkanının önemine dikkat çekerken muhalefetin içinde bulunduğu krizi de vurguladı.

ECONOMIST: İYİ PARTİ'NİN YILDIZI SÖNDÜ

İngiliz The Economist, "Bir zamanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlarının umudu olan İYİ Parti'nin yıldızı söndü" dedi ve Altılı Masa'nın dağılmasının ardından Meral Akşener genel başkanlığındaki İYİ Parti'nin oylarının tek haneli rakamlara düştüğünü ve üst düzey parti yetkilileri ile milletvekillerinin sürüler halinde partiyi terk ettiğini vurguladı.

İNGİLİZ'DEN CHP İÇ SAVAŞI VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin Türkiye'nin pek çok bölgede seçimi kazanacağını işaret eden The Economist, İstanbul'da yarışın baş başa olduğu belirtirken DEM Parti'nin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybettirebileceğini belirtti ve CHP'deki iç savaşa da dikkat çekti.

AP: İSTANBUL SAVAŞI

Uluslararası haber ajansı AP ise "İstanbul Savaşı" başlığını kullandı ve CHP'nin DEM Parti ve İYİ Parti'nin desteği olmadan seçime katıldığına dikkat çekerken "Bu arada yeni bir dindar-muhafazakar parti olan Yeniden Refah Partisi de şapkasını ringe attı" dedi ve Fatih Erbakan'ın çıkışına dikkat çekti.

BBC: İMAMOĞLU'NUN ŞANSI AZALDI

İngiliz BBC News ise "İstanbul'u yönetme savaşı ülkenin geleceği için kilit önemde" dedi ve muhalefetteki krizi hatırlatırken İmamoğlu'nun şansının da azaldığına dikkat çekti.

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