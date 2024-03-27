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Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girdi Brüksel harekete geçti! Belçika Başbakanı De Croo'dan PKK açıklaması: Tolere edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'daki Türkleri hedef alan PKK saldırıları sonrası devreye girmesi sürece kayıtsız kalan Brüksel'i de harekete geçirdi. Belçika Başbakanı De Croo PKK'lı militanların saldırılarının tolere edilemeyeceğini söyledi. De Croo "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 19:05 Güncelleme 27 Mart 2024, 19:23
Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girdi Brüksel harekete geçti! Belçika Başbakanı De Croo’dan PKK açıklaması: Tolere edilemez

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Belçika'da gurbetçiler 21 Mart'tan bu yana PKK üyelerinin kalleş saldırılarına maruz kalıyor.

Türkiye'den kayıtsız kalan Belçika makamlarına çok sert tepki gelirken Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı



Erdoğan sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.



Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

Gelişme üzerine Brüksel harekete geçti.

Belçika Başbakanı De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasında bulundu.

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