Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girdi Brüksel harekete geçti! Belçika Başbakanı De Croo’dan PKK açıklaması: Tolere edilemez

Belçika 'da gurbetçiler 21 Mart'tan bu yana PKK üyelerinin kalleş saldırılarına maruz kalıyor. Türkiye'den kayıtsız kalan Belçika makamlarına çok sert tepki gelirken Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.





Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.



Gelişme üzerine Brüksel harekete geçti.



Belçika Başbakanı De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasında bulundu.