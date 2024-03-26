Terör örgütü PKK’dan ölüm listeli provokasyon! Belçika basını ilan etti: Serkan ve Selahattin cinayet listesinde

Belçika'nın Hasselt kentinde bulunan Heusden-Zolder ve Houthalen Helchteren ilçelerinde terör örgütü PKK ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları arasında kriz had safhaya ulaştı.

PKK TÜRKLERİ CİNAYET LİSTESİNE ALDI

Belçika basını Türkler ile terör örgütü PKK üyeleri arasındaki olaylara geniş yer ayırırken HLN gazetesi ise PKK sempatizanlarının Serkan ve Selahattin isimli iki Türk cinayet listesine aldığını ortaya çıkardı.

"FOTOĞRAFIMIZ VE ADRESİMİZ ELLERİNDE"

HLN'ye konuşan iki Türk PKK'nın kendilerini cinayet listesine eklediğini söyledi. Serkan ve Selahattin isimli iki Türk, PKK sempatizanları tarafından her yerde arandıklarını ve cinayet listesinde olduklarını söylerken 57 yaşındaki Selahattin, "Fotoğrafımız ve adresimiz ellerinde, bizi listeye eklemişler." Dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI İLE TÜRKLERİ KIŞKIRTTILAR

Belçika'nın Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasından dönen terör örgütü sempatizanları, Hausden-Zolder'da terör örgütüne ait paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile provokasyon gösterisi düzenledi.

Belçika gazetesi VRT News, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Alman plakalı bir sürücünün PKK militanlarına ait bir el işareti ile yoldan geçenleri kışkırttığını belirtti.

Bir diğer Belçika gazetesi HBVL ise PKK sempatizanlarının otomobilden yaptığı işaretlerin "Türkler için boğaya kırmızı tutmak" gibi olduğunu vurguladı ve olayın ardından Türklerle konvoydakiler arasında arbede yaşandığını belirtti.

Belçikalı yetkililer, çıkan olayda en az 6 kişinin yaralandığını ve bir kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

CAMİDEN PROVOKASYONA KARŞI ÇAĞRI

Pazar akşamı Heusden-Zolder'daki Sultan Ahmet Camisi'nden sükunet çağrısı yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

Maalesef provokasyon sonucunda kesinlikle istemediğimiz olaylar yaşandı. Polis artık durumu kontrol altına aldı ve herkesi sakin olmaya, evlerine dönmeye ve kimsenin oyununa alet olmamaya davet ediyoruz. Mübarek Ramazan ayında huzura ve sükunete ihtiyacımız var. Sosyal medya paylaşımında, lütfen huzuru bozacak hiçbir adıma izin vermeyin.

YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Heusden ve Houthalen-Helchteren'deki ayaklanmaların iki gün önce başlamasından bu yana yedi kişi idari olarak tutuklandı. Heusden-Zolder polis şefi Kris Janssen, "Aktif olarak saldırgan oldukları için bir süre kilit altında tutuldular" şeklinde açıklama yaptı.

ÜLKÜ OCAKLARINA SALDIRDILAR

Nieuwsblad haber sitesi ise terör örgütü PKK sempatizanlarının dün gece Türklere yaptıkları saldırıyı aktardı. PKK'lılar Liege'de ülkü ocakları binasına saldırdı. Kar maskesi takan saldırganlar, binaya molotof kokteyli fırlattı. Yetkililere göre saldırıda altı kişi yaralanırken üç kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.