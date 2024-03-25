SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden flaş karar: Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABD'den çekimser oy

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. Soykırımcı İsrail'in destekçisi ABD ise çekimser oy kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 18:21 Güncelleme 25 Mart 2024, 18:21
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden flaş karar: Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABD’den çekimser oy

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.



15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylandı.



KATİLİN AVUKATI ABD'DEN ÇEKİMSER OY
Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullandı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edildi.

7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.



RAMAZAN ATEŞKESİNİN KALICI ATEŞKESE DÖNÜŞMESİ TALEP EDİLDİ
Kararda, BMGK'nin Filistin meselesine ilişkin şimdiye kadar kabul edilen kararları hatırlatılarak, tüm tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uyma yükümlülüğü bulunduğu belirtildi.

Sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırılar ve her türlü terör eyleminin kınandığı kararda, esir almanın uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum hakkında derin endişe duyulduğunun altı çizilerek, Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen diplomatik çabalar tasdik edildi.



"Ramazan ayında tüm tarafların saygı duyacağı acil ateşkes sağlanması, bunun kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese yol açması ve tüm rehinelerin acil ve koşulsuz serbest bırakılması" talep edilen kararda, rehinelerin insani ve tıbbi yardımlarının karşılanması için erişim sağlanması istendi.

Kararda, taraflara esir tuttukları kişilere yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatının acilen artırılması gerektiğinin öneminin altı çizilen kararda, aynı zamanda sivillerin korunması ve gerekli insani yardımların sağlanması için tüm engellerin kaldırılması talep edildi.

Kararda, durumun yakından takip edileceği vurgulandı.



ABD'NİN KARAR TASARISI
22 Mart'ta oylamaya sunulan ve Çin ile Rusya'nın veto ettiği ABD karar tasarısı, 20 Şubat'ta müzakerelere açılmıştı. Tasarıda, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinilmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiği"ne dikkat çekilmişti.



10'UNCU KEZ KARAR TASARISI OYLANDI
Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra çok sayıda oturum düzenlenen BMGK'de, bugün yapılanla 10 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Bu kararla birlikte 2712 ile 2720 sayılı kararlar da kabul edilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil’den talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBB’de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM’li olacak
Türk Telekom
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden flaş karar: Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABD’den çekimser oy
Son dakika: CHP’de İzmir kaosu! Seçime 6 gün kala Tunç Soyer bombalamaya devam etti: Hem beni aday gösterme hem de çalışmamı bekle
Başkan Erdoğan’dan CHP ve DEM’e gönderme: Talimat Kandil’den uygulama İstanbul ve Ankara’da! | Emeklilere mesaj | TOKAT MİTİNGİ
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Okan Buruk’un gözdeleriydi
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırıda aynı hücreden
EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
Berk Göktaş’tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi’ni bildi Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçti
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA