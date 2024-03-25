Trump iflas mı ediyor? Kasım 2024 seçimi için geri sayım devam ederken bomba iddia! Biden resmen fırsat bildi

ABD 'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump , iflas eşiğine geldi.

TRUMP İFLAS MI EDİYOR?

Donald Trump'ın New York'ta kaybettiği dolandırıcılık davasında kesilen para cezasını ödemek için seçenekleri git gide azalıyor. Trump seçim kampanyasını yürütürken mali zorluklarla karşı karşıya kalırken ekonomi uzmanları ise başkan adayına iflas başvurusunda bulunmasını öneriyor.

Ekonomi uzmanları Trump'ı iflas başvurusuna yönlendirmeye çalışırken Trump ise kasım ayında düzenlenecek genel seçimlerde mevcut Başkan Joe Biden'ı kolduğundan indirmesine engel olmaması için bu seçeneği gözardı ediyor.

Trump'ın şahsen ya da şirketlerinden birinin iflas başvurusunda bulunması, faiz dolayısıyla her gün 100 bin dolardan fazla artan toplanda yaklaşık yarım milyar dolarlık mahkeme kararını ödeme zorunluluğunu yıllarca erteleyebilir.

DAHA ÖNCE DE İFLAS ETMİŞTİ

ABD gazetesi Washington Post ise iflas başvurusunda bulunmanın Trump'ın daha önce kumarhane işi sırasında girdiği çalkantılı dönemden kurtulmak için altı kez kullandığı bir manevra olduğuna dikkat çekiyor.

BIDEN'DAN TRUMP'A "TEFLON DON"

Trump hakkında iflas tartışmaları devam ederken mevcut Başkan Joe Biden ise bir ilk yapıp rakibine bir isim taktı. Rakiplerine taktığı isimlerle meşhur olan Trump, bu kez ilk defa Biden'dan gelen bir hamleye maruz kaldı.

Biden kampı bu hafta rakibi Trump'ın mali sorunlarına atıfla "Teflon Don" isimli bir e-posta dağıttı. 45. Başkan geçtiğimiz günlerde, Başsavcı Letitia James'in Trump Organizasyonuna yönelik sivil soruşturması nedeniyle borçlu olduğu 464 milyon doların ödenmesini geciktirmek için temyiz bonosu alamamıştı.

"PARA TOPLAYAMIYOR KAMPANYASINI KOMPLO TEORİSYENLERİNE BIRAKIYOR"

Biden'ın gönderdiği e-postada E-postada, "Trump para toplayamıyor, kampanya yapmıyor ve kampanyasını mahkumların ve komplo teorisyenlerinin yürütmesine izin veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Teflon Don" terimi, genellikle Amerikan medyasında ve politik tartışmalarda kullanılan bir ifadedir. Bu terim, John Gotti gibi mafya liderlerine atıfta bulunurken, özellikle de suçlamalara karşı dokunulmazlık veya cezasızlık kazandığına inanılan birini tanımlamak için kullanılıyor. Bu ifade, kişinin suçlamalara karşı dirençli veya dokunulmaz olduğunu ima ediyor.