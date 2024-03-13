Beyaz Saray’da rövanş yükleniyor! 2024 seçimleri için adaylar kesinleşti: Donald Trump ve Joe Biden kasım ayına hazırlanıyor

Özellikle geçtiğimiz hafta 15 eyalette aynı anda yapılan Süper Salı seçimleri ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump adaylığa çok yaklaşırken bugün ise her iki ismin adaylığı da kesinleşti.

CNN'e göre Biden ve Trump'un Georgia, Mississippi ve Washington'daki partilerinin başkanlık ön seçimlerini kazanacaklar. Trump ayrıca Hawaii'deki Cumhuriyetçi kongrelerini de kazanacak. Demokratlar için yurtdışında yaşayan Amerikalılar için resmi bir organ olan Democrats Abroad'un ön seçimlerinde oylama tamamlandı. Biden, salı günü daha önce yapılan Kuzey Mariana Adaları'ndaki ABD bölgesinin Demokratik ön seçiminin beklenen galibi.

SÜPER SALI SONUÇLARI GÖSTERMİŞTİ

Ocak ayında Iowa'da düzenlenen ön seçimde Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olacağı neredeyse kesinleşmişti. Haftalardır devam eden ön seçimlerin ardından geçtiğimiz hafta 15 eyalette aynı anda düzenlenen Süper Salı seçimleri ile hem Biden hem de Trump öne çıkmış hatta Trump'ın Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley aday adaylığından çekilmişti.

"BIDEN'I YENMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Adaylığı kesinleşen Trump, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Biden'ı yenmeye odaklanmanın zamanının geldiğini" söyledi ve "Herkese teşekkür etmek istiyorum ama çok daha önemlisi Joe Biden'ı yenmek için çalışmalıyız." dedi.