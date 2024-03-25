Fransız istihbaratı Macron’a iletti: DEAŞ Fransa’da eylem planlıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Moskova yakınlarında 143 kişiyi katleden saldırıya dahil olan DEAŞ 'ın ''Fransız toprakları üzerinde son aylarda pek çok girişimde bulunduğunu" açıkladı.

Macron yaptığı basın açıklamasında "Rusya'nın kendisi ve vatandaşlarının güvenliği için bu bağlamı kullanarak Ukrayna'yı aleyhine çevirmek hem alaycı hem de ters etki yaratacaktır " diye vurguladı.

DEAŞ ise Cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. DEAŞ'ın Afganistan'daki kolu, küresel terör uzmanlarının gözünde baş şüpheli olarak görülüyor.



Emmanuel Macron'a göre Fransız istihbarat servisleri, bu varlığın "bu saldırıyı kışkırttığını ve eylemi gerçekleştirdiğine" inanıyor.