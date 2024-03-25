Fransız istihbaratı Macron’a iletti: DEAŞ Fransa’da eylem planlıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova yakınlarında 143 kişiyi katleden saldırıya dahil olan DEAŞ'ın ''Fransız toprakları üzerinde son aylarda pek çok girişimde bulunduğunu" açıkladı.
Ülkesine yapılan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DEAŞ hakkında yorum yapmaktan geri durmuştu.
Macron yaptığı basın açıklamasında "Rusya'nın kendisi ve vatandaşlarının güvenliği için bu bağlamı kullanarak Ukrayna'yı aleyhine çevirmek hem alaycı hem de ters etki yaratacaktır " diye vurguladı.
DEAŞ ise Cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. DEAŞ'ın Afganistan'daki kolu, küresel terör uzmanlarının gözünde baş şüpheli olarak görülüyor.
Emmanuel Macron'a göre Fransız istihbarat servisleri, bu varlığın "bu saldırıyı kışkırttığını ve eylemi gerçekleştirdiğine" inanıyor.
''İŞ BİRLİĞİ ARTTI''
Fransız devlet başkanı, Pazar akşamı Elysée'de yapılan toplantı esnasında, saldırıda yer alan bu özel grubun, son aylarda kendi topraklarında da çeşitli girişimlerde bulunduğunu kaydederek; ihtiyati tedbirler olarak, inandırıcı ve sağlam unsurlarla sonuçları ve niyetleri göz önüne bulunduracaklarını söyledi.
Öte yandan, Fransa'nın bölgedeki ortaklarına yönelik olarak Rus hizmetlerine iş birliğini artırmayı teklif ettiğinin de ifade eden Macron "istihbaratında bulunan bilgiler doğrultusunda Ruslar için yararlı olabilecek unsurları dikkate aldığını" belirtti.
Konuyla ilgili doğrudan Rus mevkidaşı ile konuşup konuşmayacağı sorusuna ise temasların "başlangıçta " "teknik ve bakanlık düzeyinde " yapılacağını söyleyerek "Bağlamın nasıl gelişeceğini ve önümüzdeki günlerin veya haftaların bunu haklı çıkarıp çıkarmayacağını göreceğiz " diye ekledi.