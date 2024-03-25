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Fransa’da DAEŞ alarmı! ABD’nin Moskova oyununda yeni perde: Başbakan Gabriel Attal ilan etti

Moskova’da 137 kişinin ölümüne yol açan kanlı saldırı Fransa’da panik uyandırdı. Crocus City Hall’a düzenlenen ve ABD’nin maşası DAEŞ’in üstlendiği saldırının ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkede terör tehdidinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 10:09 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:09
Fransa’da DAEŞ alarmı! ABD’nin Moskova oyununda yeni perde: Başbakan Gabriel Attal ilan etti

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart Cuma gecesi Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Fransa'da da terör tehdidi seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

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FRANSA'DA DAEŞ ALARMI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından ulusal güvenlik uyarı sisteminin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

X hesabından paylaşım yapan Attal "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar akşamı Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni topladı.

"ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK TEHDİT"

Almanya federal hükümeti ise terör tehdidini "akut" olarak sınıflandırıyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, DAEŞ'in "Almanya'daki en büyük tehdit" olduğunu belirtti.

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