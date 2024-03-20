Haiti’de çete krizi dinmiyor! Bu kez Merkez Bankası’na saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasına kadar varan çete krizi son bulmuyor.

Pazar günü çete üyelerinin Haiti Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı hedef aldığı, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

ÇETELER MERKEZ BANKASI'NI BASTI

AFP'ye konuşan bir kaynak, Merkez Bankası'na düzenlenen saldırıyı bildirdi. Haiti polisinin saldırıyı püskürtürken en az üç kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Haiti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Rue Pavee'deki tesisimizin yakınında meydana gelen olay sonrasında güvenlik güçleri ve bankanın güvenlik ekibi profesyonellik ve verimlilikle hareket etti. Çalışanlarımıza ve eyalet polisine, toplumumuzu korumaya yönelik dikkatleri ve devam eden kararlılıkları için derinden minnettarız. Operasyonlarımızın güvenliği ve çalışanlarımızın korunması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.