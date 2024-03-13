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Pentagon’dan Haiti’ye müdahale! Çeteler ele geçirmişti: Başbakan’ın istifası sokakları sakinleştirmedi! ABD denizcilerini gönderiyor

Çetelerin ele geçirdiği Haiti’de sular durulmuyor. Başbakan Ariel Henry’nin görevinden istifa etmesinin ardından 24 saat geçerken Pentagon, sokakların hala sakinleşmemesini gerekçe göstererek Haiti’ye bir ABD Deniz Kuvvetleri terörle mücadele birimi gönderildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 15:35 Güncelleme 13 Mart 2024, 15:43
Pentagon’dan Haiti’ye müdahale! Çeteler ele geçirmişti: Başbakan’ın istifası sokakları sakinleştirmedi! ABD denizcilerini gönderiyor

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Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasının ardından sular durulmuyor. Çetelerin ele geçirdiği ve "Barbekü" lakaplı çete liderinin "kanlı bir devrim" çağrısı yapmasının ardından ülke kaosa teslim olan Haiti'de çatışmalar devam ediyor.

İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

İç savaşın eşiğine gelen ülkede çeteler havalimanını ele geçirmeye çalıştı ve hükümet binalarını hedef aldı.

PENTAGON DUYURDU: EKİPLER HAİTİ'YE GİDİYOR

Çatışmaların devam etmesinin ardından ABD Güney Komutanlığı, FAST olarak bilinen terörle mücadele güvenlik ekibinin başkent Port-au-Prince'teki büyükelçiliğe konuşlandırıldığını duyurdu.

Çeteler ülkeyi ele geçirmişti! Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa ettiÇeteler ülkeyi ele geçirmişti! Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti
Çeteler ülkeyi ele geçirmişti! Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti

Büyükelçiliğin hala açık olduğu fakat personelin çoğunun uçakla dışarı çıkarıldığı belirtildi.

Haiti'de başkentin yüzde 80 oranında çetelerin kontrolünde olduğuna inanılıyor.

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