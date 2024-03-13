Pentagon’dan Haiti’ye müdahale! Çeteler ele geçirmişti: Başbakan’ın istifası sokakları sakinleştirmedi! ABD denizcilerini gönderiyor

Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasının ardından sular durulmuyor. Çetelerin ele geçirdiği ve "Barbekü" lakaplı çete liderinin "kanlı bir devrim" çağrısı yapmasının ardından ülke kaosa teslim olan Haiti'de çatışmalar devam ediyor.
Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasının ardından sular durulmuyor. Çetelerin ele geçirdiği ve "Barbekü" lakaplı çete liderinin "kanlı bir devrim" çağrısı yapmasının ardından ülke kaosa teslim olan Haiti'de çatışmalar devam ediyor.
İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ
İç savaşın eşiğine gelen ülkede çeteler havalimanını ele geçirmeye çalıştı ve hükümet binalarını hedef aldı.
PENTAGON DUYURDU: EKİPLER HAİTİ'YE GİDİYOR
Çatışmaların devam etmesinin ardından ABD Güney Komutanlığı, FAST olarak bilinen terörle mücadele güvenlik ekibinin başkent Port-au-Prince'teki büyükelçiliğe konuşlandırıldığını duyurdu.
Büyükelçiliğin hala açık olduğu fakat personelin çoğunun uçakla dışarı çıkarıldığı belirtildi.
Haiti'de başkentin yüzde 80 oranında çetelerin kontrolünde olduğuna inanılıyor.