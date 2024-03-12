Çeteler ülkeyi ele geçirmişti! Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti

Haiti 'de çete savaşları Başbakan Ariel Henry'nin görevinden istifa etmesi ile sonuçlandı. "Barbekü" lakaplı çete liderinin tehditleri dolayısıyla ABD'ye bağlı Porto Riko'dan savaş alanına dönemeyen başbakan resmen istifa etti.

Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." i fadesini kullandı.

"HAITI YA HERKES İÇİN CENNET YA DA HERKES İÇİN CEHENNEM OLUR"

Haiti'deki hapishanelerden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan Barbekü lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier, 6 Mart'ta açıklama yapmış ve Henry'nin istifa etmesini isterken etmemesi durumunda ise "Haiti ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur" demişti.

HAPİSHANELERE SALDIRMIŞLARDI

Silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Henry hükümeti, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.