96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü Oppenheimer'ın "En İyi Yönetmen" ödülü de Christopher Nolan'ın oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu.





13 dalda aday gösterilen Oppenheimer, "En iyi film ödülü" dahil 7 dalda Oscar aldı. Filmin başrolündeki Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu; yönetmen koltuğundaki Christopher Nolan ise en iyi yönetmen Oscar'ını aldı.