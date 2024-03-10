96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü Oppenheimer'ın "En İyi Yönetmen" ödülü de Christopher Nolan'ın oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu.
Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.
13 dalda aday gösterilen Oppenheimer, "En iyi film ödülü" dahil 7 dalda Oscar aldı. Filmin başrolündeki Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu; yönetmen koltuğundaki Christopher Nolan ise en iyi yönetmen Oscar'ını aldı.
Poor Things filmindeki rolüyle de en iyi kadın oyuncu Oscar'ı Emma Stone'a gitti.
En iyi belgesel kategorisinde Oscar'a layık görülen yapım "Mariupol'de 20 Gün" oldu. En iyi uluslararası film ödülünüyse The Zone of Interest aldı.