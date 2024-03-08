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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den 8 Mart'a 8 bin 900 kadın katletti

Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da baskınlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 900 kadını katletti. İsrail'in kıtlığa mahkum ettiği Gazzeli kadınlar, Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, kuşatma altındaki bölgede yaklaşık 60.000 kadının uygun sağlık hizmeti alamadan hamileliklerini geçirdiğini ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 08:54 Güncelleme 08 Mart 2024, 08:47
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katletti

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Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 binden fazla kadın hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken Gazze'de ise kadınlar hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, kuşatma altındaki bölgede yaklaşık 60.000 kadının uygun sağlık hizmeti alamadan hamileliklerini geçirdiğini ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

BATI ŞERİA'DA SESSİZ İLHAK

Wall Street Journal, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da hızla yasadışı yollar ve karakollar inşa ettiğini ortaya çıkardı. Bu çalışmanın İsrail hükümetinin finansmanıyla silahlı korumalar altında yapıldığını belirten Wall Street Journal, siyonist yerleşimlerin artışını açıkça ortaya koydu.

EL FETİH- ES SADIK: SOYKIRIMCIDAN ALÇAK PROPOGANDA

Soykırımcı İsrail çaklardan Gazze'ye yeni broşürler göndererek alçak bir propogandaya daha imza attı. Terör devletinin attığı broşürlerde Ramazan ayında "hoşgörü ve merhamet" çağrıları yapılırken "Yemek yedirin ve güzel konuşun. Orucunuz kabul olsun, günahlarınız affedilsin, lezzetli bir iftar yapın" gibi ifadeler yer aldı.

Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte "El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor" yazısı yer alıyor.

Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle alırken, bazıları da çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a doğru yerinden edilen Sami ez-Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, özellikle kuzeyde açlık, su ve un kıtlığı nedeniyle halkın çektiği acıyı görmezden geliyor ve ramazan ayında hoşgörü çağrısında bulunan broşürler atıyor." diye konuştu.

"Ordu masum ve aç insanlara neden yardım götürmüyor? Bu bir tür hoşgörü değil mi?" diye soran Zeanin, İsrail'in, soykırım savaşını sürdürmekte ve tüm uluslararası kanunları, anlaşmaları ve sözleşmeleri hiçe sayarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere karşı kasten katliamlar yapmakta ısrar ettiğini söyledi.

Genç Said es-Sahir ise İsrail'in her türlü kanun ve yasanın üstündeymiş gibi davrandığını, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almadığını ve hiçbir baskıdan etkilenmediğini belirterek şöyle konuştu:

İsrail ramazan ayının yaklaştığını biliyorsa Gazze'ye ve kuzeye gıda yardımının girmesine izin versin. Bu broşürler zehirli propagandadır, İsrail balın içine zehir saçıyor, lütfen gelsinler ramazan ayında orucu birlikte açalım.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

06:36 Biden, Gazze'ye geçici liman ile yardımların artacağını ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak "üzerine düşeni yapması gerektiğini" söyledi.

7 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.15 İnsani yardım grubu Refugees International tarafından yayınlanan bir rapora göre İsrail, Gazze kıtlığın had safhaya ulaştığı dönemde bile Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını "sürekli ve temelsiz bir şekilde" engelledi.

Yardım grubu raporunu Mısır, Ürdün ve İsrail'den düzinelerce hükümet yetkilisi, insani yardım çalışanı ve sahada yardım çalışmaları yürüten STK personeliyle yapılan görüşmelere dayandırdı.

Rapora göre İsrail "rutin ve keyfi olarak" meşru yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelledi, "açık ve tutarlı talimatlar" içermeyen karmaşık bir yardım denetim süreci uyguladı, insani yardım konvoylarının Gazze'ye girmesine düzenli olarak izin vermedi ve Gazze'nin insani yardım, sağlık, gıda, enerji ve diğer kritik altyapılarına sürekli saldırılar" düzenledi.

16.00 Soykırımcı İsrail, İsrail'e karşı önlem alması için UAD'ye bir kez daha dilekçe veren Güney Afrika'yı "Hamas'ın yasal kolu" olarak hareket etmekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Güney Afrika, İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma ve tüm rehineleri serbest bırakma hakkını baltalamak amacıyla Hamas'ın yasal kolu olarak hareket etmeye devam ediyor. Güney Afrika'nın Hamas'a yardım etmek amacıyla tekrar tekrar yaptığı geçici tedbir talepleri, İsrail'in meşru müdafaa hakkını ve yükümlülüğünü inkar etmeye yönelik temelsiz girişimleri daha önce iki kez reddeden Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın alaycı bir istismarıdır." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Sözcüsü Clayson Monyela suçlamaları reddetti ve "Güney Afrika, UAD'ye başvurusunda endişelerini dile getirdi. Onlar (İsrail) ne yaptıklarını biliyorlar. Güney Afrika'nın Hamas adına hareket ettiğini söylemeye devam etmek saçma" açıklamasını yaptı.

Güney Afrika, Çarşamba günü BM yüksek mahkemesinden, İsrail'in 26 Ocak'ta yayınlanan geçici tedbirleri "ihlal etmesi" üzerine, İsrail'e karşı daha fazla adım atılmasını talep etti.

SOYKIRIMCI İSRAİL TOPYEKÜN SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

15.00 İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekûn bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığı ileri sürüldü.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesi, İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumdaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 5 Mart'ta Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin bir haber yayımladı.

Batılı diplomatlara dayandırılan haberde, "İsrail'in Batılı ülkelere Lübnan ile sınır üzerindeki gerginliğin siyasi yollarla çözülmesi hususunda 15 Mart'a kadar süre verdiği, bu tarihten sonra sınır üzerindeki askeri operasyonların yerine topyekûn bir savaş için hazırlığa gireceği" iddia edildi.

Kaynaklar, ABD'nin ısrarına rağmen Beyrut ve Tel Aviv arasında ateşkesin sağlamlaştırılmasının önünü açacak "siyasi çözümün" dahi yeterli kalmadığı, büyük çatışmayı önleyecek sürdürülebilir bir çözüm formülü üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durdurulması için 4 Mart'ta Beyrut'ta ve hemen ertesi gün de Tel Aviv'de hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ramazan'dan önce Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Lübnan cephesiyle ilgili görüşmelerin de Ramazan ayında yapılması ihtimalinin olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

14.30 İsrail saldırılarında ölen Filistinliler Refah'ta toplu mezara gömüldü.

13.38 El Kassam Tugayları, çarşamba günü 20'den fazla askerden oluşan siyonist bir kuvveti pusuya düşürdüklerini ve Hamad Kasabası'ndaki bir apartman dairesinde çok sayıda anti-personel patlayıcıyı patlatarak tüm soykırım ordusu üyelerini öldürdüklerini duyurdu.

08.45 Ürdün Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3.500 yeni yerleşim evi inşa etme planlarını kınadı.

Bakanlık, planların uluslararası hukuku ihlal eden, barış çabalarını ve Filistin devletinin kurulmasını baltalayan tek taraflı ve yasa dışı tedbirler olduğu yönünde bir bildiri yayımladı.

İsrail yerleşim planlama otoritesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kudüs'e yakın Maale Adumim, Kedar ve Efrat'taki yeni yerleşim yerlerinin izinlerini öne aldığını duyurdu. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, planlanan yeni yerleşimlerin bu yıl halihazırda onaylanan rekor sayıya ekleneceğini söyledi.

6 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.44 Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

Mahkemeye yapılan başvuruda bir duruşma gerçekleştirmeden durumun aciliyeti dikkate alınarak yeni önlemler alması çağrısı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şubat ayında yaptığı İsrail'e karşı ilave tedbirler alınmasına yönelik ilk başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.

16.05 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şefi, kuşatma altındaki bölgede çocukların yetersiz beslenmeden öldüğü yönündeki raporların ardından Gazze'ye giriş için daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bombardımandan sağ kurtulan ancak kıtlıktan sağ çıkamayan çocuklar. Gazze'ye daha fazla yardıma izin verin." ifadelerini kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı daha önce 18 kişinin açlıktan öldüğünün doğrulandığını açıklamıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'Yİ BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR

13.55 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgalinin saldırılarını yoğunlaştırarak ve kıtlığı tırmandırarak kuzey Gazze Şeridi'ndeki nüfusu boşaltmaya çalıştığını söyledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı 152. gününde yürüttüğü soykırım savaşını en güçlü şekilde kınıyor. Bakanlık, Gazze'nin kuzeyinde 500.000'den fazla insanın en korkunç soykırım eylemleri altında yaşadığını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Ramazan ayına günler kala saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar ʺ çocuklar açlık yüzünden ölüyorʺ ʺ yeter, yardım edinʺ yazılı dövizler taşıdı. Filistinli çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki akranları Yezen Al-Kfarna için temsili cenaze töreni düzenledi.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Ramazan ayına günler kala saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar ʺ çocuklar açlık yüzünden ölüyorʺ ʺ yeter, yardım edinʺ yazılı dövizler taşıdı. Filistinli çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki akranları Yezen Al-Kfarna için temsili cenaze töreni düzenledi.

10.20 ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Netanyahu savaş makinesi için daha fazla para kalmaması gerektiğini" söyleyerek ABD hükümetine bir kez daha İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Vermont'tan bağımsız bir senatör olan Sanders, son aylarda İsrail'in Gazze'deki savaşını ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği yüksek sesle eleştirmeye başladı.

Ocak ayında Sanders, ABD'nin İsrail'e güvenlik yardımını, İsrail'in Gazze'deki savaşta insan hakları ihlalleri yapıp yapmadığına bağlı olarak şart koşan bir karar tasarısını sundu. Senato ezici bir çoğunlukla kararın iptal edilmesi yönünde oy kullandı.

07.20 Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, soykırımcı İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde Al-Attar ailesinin evine gece boyunca düzenledikleri saldırıda üç sivili öldürdü ve çok sayıda kişiyi ise yaraladı.

Wafa, İsrail topçu ve savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampını da gece boyunca bombaladığını ve güneydeki Han Yunus şehrini vurduğunu bildirdi.

İSRAİL HÜKÜMETİ UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ
04:19 İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

Haberde, Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Birimi'nın elde ettiği bilgilere göre mektupta, "İran, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için bir fırsat aradığı" uyarısına yer verildi.

Mektupta, "İran eksenindeki üst düzey kişilerin İsrail'e saldırma ve ölümcül bir zarar verme zamanının geldiği konusunda baskı yaptığı" öne sürüldü.

Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ilettiği, onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği belirtildi.

00:58 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik." ifadesini kullandı.

5 MART TARİNDE YAŞANANLAR

17.05 Hamas sözcüsü Cihad Taha, müzakerelerin sürdüğünü ancak topun İsrail sahasında olduğunu söyledi. Taha, Hamas'ın kuzey Gazze'den kaçan insanların geri dönmesine izin verilmesi ve ateşkes ve tamamen geri çekilme garantisi yönündeki taleplerini reddettiğini söyledi ve "Hamas, ateşkes, geri çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü, yardım konvoylarının girişi ve yeniden yapılanma çağrısında bulunan tutumuyla tutarlı öneri ve girişimlere açık" dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT

16.00 İsrail ordu radyosu soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın üst düzey ABD'li yetkili Amos Hochstein'a, Lübnan ile "bir anlaşmaya varmak için siyasi çabalara bağlı olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Hochstein, üst düzey politikacılarla görüşmek üzere terör devleti İsrail'i ziyaret ediyor.

Gallant, "Hizbullah'ın saldırganlığı bizi Lübnan'a askeri harekat konusunda karar noktasına yaklaştırıyor" dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ UZATILDI

15.23 Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin Kahire'de bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas'ın salı günü yaptığı açıklamada arabulucuların talebi üzerine bir gün daha Kahire'de kalacakları ve iki gün boyunca hiçbir ilerleme sağlanamayan ateşkes görüşmelerini sürdürecekleri bildirildi.

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, "Heyet daha fazla görüşme için salı günü Kahire'de kalacak, bu turu bugün ilerleyen saatlerde tamamlamaları bekleniyor." dedi.

Mısır'ın Qahera televizyonu da görüşmelerin üçüncü güne uzatıldığını ancak "zorluklarla karşı karşıya olduklarını" bildirdi.

15.20 Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı.

14.07 BM Raportörleri: İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor.

14.00 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 151. gününde son 24 saatte 10 katliam gerçekleştirdi, 97 kişi hayatını kaybederken 123 kişi yaralandı. Çok sayıda yaralı hâlâ enkaz altında ve yollarda bulunuyor, ambulans ve sivil savunma ekipleri ise onlara ulaşamıyor.

09.15 Filistinli direnişçiler soykırımcı İsrail'in insansız hava araçlarını ele geçirdi. Çatışmaların kuzeyden güneye şiddetlendiği bildirildi. Savaş gözlemcilerine göre, Filistinli direnişçiler pazartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezinden İsrail topraklarına iki kez roket fırlatırken, bölgenin güneyi ve kuzeyindeki savaşçılar İsrail güçleriyle savaşmaya devam ediyordu.

09.00 Soykırımcıİsrail güçleri Filistinli bir mahkumun evini yıktı. Wafa haber ajansının haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'in batısındaki Kafr Dan kasabasında tutuklu Abdullah Yahya Massad'ın evini yıktı. Kasabada İsrail güçleri ile erkekler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli kurşunlardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.

4 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

18.33 BM Genel Kurul Başkanı Francis: "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm"

15.31 Soykırımcı İsrail ordusu güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu bildirdi ve gerilimin sınır ötesinde de devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah grubuna ait Chihine kasabası ve Aita al-Shaab köyünde bulunan iki askeri mevzisine saldırdığını söyledi.

Daha önce hem Lübnan hem de İsrail medyası, İsrail'in Margaliot kentine yapılan karşılıklı sınır ötesi saldırılarda en az bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı haberini yapmıştı.

ATEŞKESE AMBARGO

13.35 İsrail savaş kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerine devam etmek için Hamas'tan yerine getirmesini istediği "Gazze'de hayattaki İsrailli esirlerin ve birinci turda serbest bırakılacakların listesini teslim etmesi" şartını reddettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, savaş kabinesi, Netanyahu'nun müzakerelere devam etmek için Hamas'a koyduğu şartları reddetti.

Savaş kabinesi, Netanyahu'nun Hamas'tan "Gazze Şeridi'nde hayattaki İsrailli esirlerin ve ilk turda serbest bırakılacak her İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki hangi Filistinli esirin serbest bırakılacağına ilişkin liste talep etmesine" itiraz etti.

Netanyahu'nun talebinin "daha önce olduğu gibi görüşmelerin başında değil ilerleyen bölümünde müzakere edilebileceğini" vurgulayan İsrail savaş kabinesi, serbest bırakılacak her İsrailli esir için hangi Filistinli esirin bırakılacağına ilişkin liste talebinin bu aşamada görüşmeleri zora soktuğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Mısır basınına göre, Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü dün sona erdi ve görüşmelere bugün devam edilecek.

İsrail ve uluslararası basına göre, ara bulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.

11.51 Soykırımcı İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

11.40 Mısır devlet televizyonu, Kahire'deki müzakerelerin ikinci gününe girildiği sırada arabulucuların ve Hamas elçilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde "önemli ilerleme" kaydettiğini bildirdi.

Haftalarca süren diplomatik çabaların ardından Mısır, Katar ve ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta önerilen altı haftalık ateşkesi gelecek hafta Ramazan başlamadan önce kesinleştirmek için çabalıyor.

Mısır istihbarat servisleriyle bağlantılı Al-Qahera News, adı açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin şu sözlerini aktardı: "Mısır, Müslümanların oruç ayı olan ve 10 veya 11 Mart'ta başlayan Ramazan öncesinde ateşkese varmak için yoğun çabalarını sürdürüyor".

İsrail'in temsili olmadan Kahire'de Pazar günü başlayan son görüşmelerin ardından raporda, "Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi" denildi.

10.30 Hamas'tan bir kaynak, soykırımcı İsrail'in son saldırıları ve ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidecek ekibi geri çekmesi hakkında açıklama yaptı. Hamas yetkilisi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İşgalci İsrail, saha ve müzakere savaşlarını kafa karışıklığı ve rastgelelikle yürütüyor. İşgalin kafa karışıklığı ve rastlantısallığı, Gazze'deki geçimini arayan sivilere karşı işlediği katliamlara da yansıyor. Başta kuzey olmak üzere halkımızın yerinden edildiği bölgelere geri dönmesi ve işgalin tamamen geri çekilmesi için çalışıyoruz. Hareketin heyeti Mısırlı ve Katarlı kardeşlerle görüşmek ve hareketin vizyonunu sunmak üzere Kahire'de. İşgal heyetinin Kahire'ye gelip gelmemesi bizi ilgilendirmiyor. Anlaşmaya varmak için belirli tarihler açıklamadık.

09.00 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentindeki Am'ari mülteci kampına baskın düzenlediğini ve 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü söyledi.

Baskını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı çatışma çıktı. Ebu Şalbak boynundan ve göğsünden vurularak Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi ve burada öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları, saldırıdan birkaç saat sonra İsrail işgal güçlerinin kampın ana girişine konuşlandığını söyledi.

09.00 Wafa haber ajansının haberine göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Filistinlilere saldırdı.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az altı Filistinli öldürüldü ve güneydeki şehre düzenlenen gece saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

3 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.57 İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU

19.42 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

▶️ Katil İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu!



TERÖR DEVLETİ ATEŞKES HEYETİNİ GERİ ÇEKTİ
17.00 İsrail medyasına göre İsrail, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin beklenen listesini vermediğini öğrendikten sonra ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitmesi beklenen bir heyeti geri çekti.

Times of Israel gazetesi bir yetkilinin, Hamas'ın yaşayan esirlerin listesini ve İsrail'in serbest bırakılan her esir için kaç Filistinli esiri serbest bırakması gerektiğinin listesini alma talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise Hamas'ın cevabının Katar üzerinden verildiğini söyledi.

7 BİN 340 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

15.05 Filistinli Esirler Kulübü, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 7 bin 340'a ulaştığını duyurdu.

Filistin şehirleri, kasabaları ve köyleri, yaygın sabotaj ve evlerinin yıkılmasının yanı sıra, çoğu zaman yaygın taciz, şiddetli dayak ve tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditlerin eşlik ettiği gece baskınlarına maruz kalıyor.

14.55 Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kasten düzinelerce Filistinlinin üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak ezilen Filistinli bir adamı tutuklandıktan ve elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra öldürdüğünü belgeledi.

Belgelenen bir başka olayda ise 23 Ocak'ta, bir İsrail tankının Han Yunus'taki Taiba Towers bölgesindeki barınak karavanında uyuyan bir aileye çarptığını, bir aileden iki kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TARAFLAR ATEŞKES İÇİN MASADA

13.20 Hamas'tan heyti Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkes anlaşması müzakerelerine devam etmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Al Qahera News, yeni tur müzakereler için Katar ve ABD'den heyetlerin de Kahire'de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ekibinin varlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

12.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, Kamal Adwan Hastanesi'nde son birkaç gün içinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden mustarip olan ALTI çocuğun hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11.20 Üst düzey bir Hamas yetkilisi Pazar günü AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in Filistinli grubun "yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönüşü ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere" taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de "24 ila 48 saat içinde" ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

10.30 Kızılay, 14 üyesinin hâlâ İsrail gözetiminde olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Derneği, akıbetlerinin bilinmediğini söyledi ve uluslararası topluma İsrail'e 14 Kızılay üyesini serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Üç haftadan uzun bir süre önce Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'nden en az yedi Kızılay üyesi tutuklandı.

05.40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR
17.07 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucuların yarın yeniden müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu bir aracı hedef aldı. Filistinliler, saldırıda hasar gören aracı inceledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu bir aracı hedef aldı. Filistinliler, saldırıda hasar gören aracı inceledi.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

13:19 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:10 Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

13:05 Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda basın toplantısında konuştu.

Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de iki devletli çözüme tamamen karşı olduğuna işaret ederek, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, Netanyahu'nun ileriye doğru bir karar alıp iki devletli çözümü uygulamasını beklemesinin "boşuna" olacağını söyledi.

10:52 ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

05:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

03:34 İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, "İsrail ordusunun yardım tırlarına çıkan Filistinlileri bilerek öldürdüğünden emin olduğu" belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının, İsrail ordusunun "yalnızca birkaç Filistinliye ateş açıldığı, çoğunun izdihamda ezilerek öldüğü" yönündeki iddialarını yalanlandığına dikkati çekildi.

"Tel Aviv yönetiminin, katliamın ardından Gazze'de ateşkes için daha fazla uluslararası baskı görebileceği" aktarılan haberde, "İsrail'in olaya ilişkin açıklamaları 10 saat gecikti, herhangi birinin inanması oldukça zor." ifadesi kullanıldı.

03:24 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

00.20 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

1 MART'TA YAŞANANLAR

22:35 ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

21:19 İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de olağanüstü direniş gösteren Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.

▶️ Hamas açıkladı! İsrail vatandaşı 7 esiri daha öldürdü

'SİYONİST BOMBARDIMANI SONUCUNDA 7 İSRAİLLİ ESİRİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

ÖLEN ESİRLERİN SAYISI 70'İ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.

EBU UBEYDE, ÖLEN ESİRLERİN İSİMLERİNİ DE AÇIKLADI

Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.

16.05 Ürdün ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere üç havadan gıda yardımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürdün ve Mısır son günlerde hava yoluyla yardım gönderirken ABD ve Kanada da benzer bir rol oynamayı düşündüklerini açıkladı.

15.10 On yedi uluslararası yardım kuruluşu, Avrupa Birliği ve üye devletleri BM Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamaya devam etmeye çağıran ortak bir bildiri imzaladı.

İsrail'in UNRWA üyelerinin 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karıştığını iddia etmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi Ocak ayında yardım kuruluşuna fon sağlamayı durdurmuştu.

UNRWA genel komiseri Philippe Lazzarini, X hakkındaki ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı ve "Gazze'deki en büyük insani operasyonun kesintisiz sürdürülmesi + okullarımızın ve sağlık kliniklerimizin bölge genelinde Filistinli Mülteciler için çalışır durumda tutulması için finansmanın yeniden başlatılması çok önemlidir". şeklinde açıklama yaptı.

15.35 Soykırımcı İsrail ordusu, 7. Tugay muharebe timinin Han Yunus'ta operasyonlara devam ettiğini ve "teröristleri ortadan kaldırdığını ve terör altyapısını yok ettiğini" söyledi.

Soykırım ordusu, Telegram'da durum güncellemesinde askerlerin karşılaştığı "düzinelerce teröriste" saldırmak için bir yerleşim bölgesinde "tank ateşi, yakın mesafe muharebesi ve hava ateşi" kullandığını söyledi. Açıklamada, "Batı Han Yunis'teki terör altyapısına yönelik hedefli bir baskın sırasında askerler, operasyonel faaliyet sırasında bir okulda saklanan düzinelerce teröristi yakaladı" ifadelerine yer verildi.

10.25 Soykırımcı İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da Aslanlı Kapı önüne barikatlar kurduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği bildirildi.

10.15 Soykırımcı İsrail ordusu, yasadışı Eli yerleşim yerinde iki İsrailliyi öldüren silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir Filistinlinin evini yıkmaya hazırlandığını doğruladı.

İsrail ordusu, X'te işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya kampındaki eve baskın yaptığını ve "bir silah bulduğunu" yazdı. İsrail güçleri baskın sırasında zanlıyı ve oğlunu tutukladı. Savaş mühendisleri evin haritasını çıkardı ve yıkılmasına hazırlık amacıyla ölçümler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlilerin evlerini düzenli olarak yıkıyor.

05.02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirinin ulaştığı, İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.

İsrail askerleri, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı'nda konuşlandı. İsrail askerleri, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı'nda konuşlandı.

Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor." cümlelerine yer verildi.

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.

Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi.

Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.


29 ŞUBAT'TA YAŞANANLAR

22:36 Dışişleri Bakanlığı: "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail'in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir."

21.32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeyde sağlık hizmetinin verilmemesinin, 700 bin Filistinlinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'den (BM), uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokmasını istedi.

17.54 Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

16.35 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 4,5 aydır devam eden saldırılarının ardından yaşanan kıtlığın çocukları öldürmeye başladığını ve çaresiz Filistinlilerin hayatta kalabilmek ve gıda yardımı toplamak üzere toplandığını bildirdi.

İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, "Bu kabul sona ermeli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI

16.01 İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin konuştu.

Katil İsrail yardım bekleyenleri vurdu

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

15.24 Hamas, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'i "Gazze'deki kitlesel katliamı ve etnik temizliği durdurmaya" zorlayacak kararlar almaları için acil toplanma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Hamas'tan, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Arap Birliği ile BMGK'yı acilen toplanmaya; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 104 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDILAR

14:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

13:30 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun yaptığı katliama ilişkin, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü."

Açıklamada, "İsrail ordusunun, toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, uluslararası toplum ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşlar" sorumlu tutuldu.

Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

11:09 İsrail merkezli insan hakları örgütlerinden "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" Başkanı Jeff Halper, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in ev yıkımlarının "etnik temizlik politikasının ana aracı" olduğunu söyledi.

10:15 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı

04:56 ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Allvin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in ölümünü "trajedi" olarak değerlendirdi.

Olayın standart soruşturma çerçevesinde incelendiğini belirten Allvin, her yıl yaklaşık 100 civarında intihar vakası yaşandığını ve bu son intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini söyledi.

Allvin, "Bu, kaybettiğimiz havacılarımızdan sadece biri ve biz aileye, birimine bakıyoruz ve bunun arkasında herhangi bir bağlam olup olmadığını, hangi derslerin alınabileceğini gerçekten anlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Allvin'in konuşması sırasında salonda bulunan bazı protestocular, "Onun (Aaron Bushnell) ismini söyle", "Şimdi ateşkes" şeklinde sloganlar attı.

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon), Bushnell'in ölümü için "trajedi" ifadesini kullanmıştı.

04:11 İsrail medyasında, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği belirtildi.

03:33 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonraki planlarıyla ilgili açıklamasını reddederek, bunu uluslararası topluma yönelik meydan okuma olarak değerlendirdi.

02:22 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu.

01:18 New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

00:26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'den askeri yardım alan sadece İsrail'in değil, diğer ülkelerin de 45 gün içinde yazılı bir taahhütle söz konusu silahları "uluslararası hukuka uygun kullanacaklarını" taahhüt etmelerini beklediklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.

00:18 Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

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