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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 08:29 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 08:29

ABD Başkanı Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, Gazze’de soykırıma devam ediyor. Ramazan ayı yaklaşırken Gazze’nin güneyinde yerinden edilmiş milyonlarca sivilin sığındığı Refah’ta yeni bir kara saldırısına hazırlanan soykırımcı İsrail, bölgede endişeyi artırdı. İsrail ordusu Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğunu bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

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