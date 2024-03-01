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Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cenaze töreni bugün düzenleniyor! Çok sayıda tehdit mesajı geldi

Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cenaze töreni bugün Moskova’da düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük rakibi olarak görülen ve 16 Şubat’ta Kuzey Kutbu’ndaki hapishanede gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Navalni’nin günlerdir tutulan naaşı, bugün düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek. Öte yandan Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh ise cenaze töreninden önce çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:08 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:41
Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cenaze töreni bugün düzenleniyor! Çok sayıda tehdit mesajı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 16 Şubat'ta hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cenaze töreni bugün Moskova'da düzenleniyor.

NAVALNİ'NİN CENAZE TÖRENİ MOSKOVA'DA DÜZENLENECEK

Kuzey Kutbu'ndaki bir hapishanede hayatını kaybeden Navalni'nin gizemli ölümünü hakkında net bir bilgi paylaşılmazken Batılı liderler ve Rus muhalefeti ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçluyor.

Navalni'nin cenaze töreni bugün!

Navalni'nin dini töreninin saat 14.00'te, Maryino'daki "Mother of God Quench My Sorrows" Kilise'sinde düzenlenecek. Cenaze töreni ise iki saat sonra Borisovo mezarlığında yapılacak.

ÇOK SAYIDA POLİS KONUŞLANDI

Cenaze töreninden saatler önce bölgede çok sayıda polis konuşlandı. Navalni'nin ölümünün ardından anma törenlerine katılan 400 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ise Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada cenaze töreni için "Bunun barışçıl mı olacağından yoksa polisin kocama veda etmeye gelenleri tutuklayıp tutuklamayacağından henüz emin değilim." ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİT MESAJLARI GELDİ

Cenazesi sekiz gün boyunca alıkonulan Navalni'nin cenaze töreni için bir mekan bulmakta zorlanıldığı belirtildi. Öte yandan Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, cenaze müdürlerinin kimliği tespit edilemeyen kişilerden Navalni'nin naaşını herhangi bir yere taşımamaları konusunda tehdit çağrıları aldığını belirtti.

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