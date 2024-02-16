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Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Times'ın röportajı yeniden gündem oldu

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan Rus muhalif Aleksey Navalni, cezaevinde hayatını kaybetti. Rus yetkililer "Navalnyi yaptığı bir yürüyüşten sonra fenalaştı, yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasını yaptı. Navalni'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalni'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi. Navalni'nin 2021'de New York Times'a verdiği bir röportaj ise yeniden gündem oldu. Putin’in en büyük rakibi olarak bilinen Navalni, “Hapishanede öldürülme olasılığınız nedir?” sorusuna çok konuşulacak bir cevap vermişti. İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 14:46 Güncelleme 16 Şubat 2024, 17:24
Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Times’ın röportajı yeniden gündem oldu

Cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin öldüğü açıklandı. Reuters'ın aktardığına göre açıklama, cezaevi yönetiminden yapıldı.

Aleksey Navalni, Eylül 2023Aleksey Navalni, Eylül 2023

KUTUP BÖLGESİNE NAKLEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni'den bir süre haber alınamamış, aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.

Navalni ile görüşen avukatı, "Durumu iyi" demişti.



HAVA ALMAYA DIŞARI ÇIKTI, FENALAŞTI
Navalni'nin ölümüne Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalni, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.

Navalni'yi kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.

Kurum, Navalni'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.

NAVALNY'NİN ÖLÜM NEDENİ NE?

Cezaevi servisi, Navalni'nin ölüm nedeninin belirlenmediğini söyledi. Navalni, hapishanedeki kötü muamele nedeniyle yetersiz beslenme ve diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olduktan sonra daha önce hastanede tedavi altına alınmıştı.

Navalni'nin avukatı, Novaya Gazeta'ya Navalni'nin ailesinin ondan haberler hakkında yorum yapmamasını talep ettiğini söyledi ve onun ölüm haberlerini hemen doğrulamadı.



"HER ŞEY YOLUNDA VE SAĞLIKLIYDI"
Navalni'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalni'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi.

KREMLİN'DEN NAVALNY AÇIKLAMASI

Rusya'nın hapishane teşkilatı, Rus muhalefet lideri Alexei Navalni'nin hapishanede öldüğünü ve bunun muhtemelen Vladimir Putin'e atfedilebilecek siyasi bir suikast olarak görüldüğünü söyledi.

Kremlin, Navalni'nin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Navalni'nin ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Aralık ayının başlarında Navalni, 2010'ların anti-Kremlin muhalefetine önderlik ettiği için politik intikam olarak nitelendirdiği aşırıcılık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla 30 yıllık hapis cezasını çektiği Vladimir bölgesindeki bir hapishaneden kaybolmuştu. Putin'in yaşamı boyunca serbest bırakılmasını beklemiyordu.

Navalni'nin aralık ayında nakledildiği cezaevi, Kuzey Kutup DairesiNavalni'nin aralık ayında nakledildiği cezaevi, Kuzey Kutup Dairesi

"ÖLDÜRÜLMEME İHTİMALİM YÜZDE 50" DEMİŞTİ

Navalni'nin 2021'de New York Times'a verdiği bir röportaj ise çok dikkat çekti. New York Times'ta 25 Ağustos 2021'de yayımlanan bir röportajda Navalni'ye "Cezaevinde öldürülme olasılığınız nedir?" sorusu sorulmuştu. Navalni'nin ölümünün ardından söz konusu röportaj yeniden gündeme geldi. Navalni'nin New York Times'a verdiği cevap ise şu şekilde:

Yıllarca "Neden hâlâ öldürülmedin?" gibi sorulara yanıt vermek zorunda kaldım. ve "Neden hapse atılmadın?" Artık bu kutuların ikisini de işaretlediğim için (cinayetle ilgili ve yan notu: "Eh, neredeyse"), hapishanedeyken kendi ölüm olasılığımı ölçmem isteniyor.

Yanıt elbette bir şakadan alınabilir: Yüzde 50. Ya öldürüleceğim ya da öldürülmeyeceğim.

RUSYA'DAKİ 2011-2012 PROTESTOLARINI KIŞKIRTMIŞTI

Eski bir milliyetçi politikacı olan Navalni, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek Rusya'daki 2011-12 protestolarının kışkırtılmasına yardımcı olmuştu.

30 YILDAN FAZLA CEZA ALDI

2020 yılında Navalni, Rusya'nın FSB güvenlik servisi tarafından novichok kullanılarak zehirlenme şüphesi üzerine komaya girdi ve tedavi için Almanya'ya tahliye edildi. Ocak 2021'de Rusya'ya dönen Navalni, burada şartlı tahliyeyi ihlal suçlamasıyla tutuklandı ve toplam 30 yılı aşkın bir süreyi parmaklıklar ardında geçirecek çok sayıda hapis cezasına mahkum edildi.

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