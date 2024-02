Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Times’ın röportajı yeniden gündem oldu

"HER ŞEY YOLUNDA VE SAĞLIKLIYDI"

Navalni'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalni'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi.

KREMLİN'DEN NAVALNY AÇIKLAMASI

Rusya'nın hapishane teşkilatı, Rus muhalefet lideri Alexei Navalni'nin hapishanede öldüğünü ve bunun muhtemelen Vladimir Putin'e atfedilebilecek siyasi bir suikast olarak görüldüğünü söyledi.

Kremlin, Navalni'nin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Navalni'nin ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Aralık ayının başlarında Navalni, 2010'ların anti-Kremlin muhalefetine önderlik ettiği için politik intikam olarak nitelendirdiği aşırıcılık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla 30 yıllık hapis cezasını çektiği Vladimir bölgesindeki bir hapishaneden kaybolmuştu. Putin'in yaşamı boyunca serbest bırakılmasını beklemiyordu.

Navalni'nin aralık ayında nakledildiği cezaevi, Kuzey Kutup Dairesi

"ÖLDÜRÜLMEME İHTİMALİM YÜZDE 50" DEMİŞTİ

Navalni'nin 2021'de New York Times'a verdiği bir röportaj ise çok dikkat çekti. New York Times'ta 25 Ağustos 2021'de yayımlanan bir röportajda Navalni'ye "Cezaevinde öldürülme olasılığınız nedir?" sorusu sorulmuştu. Navalni'nin ölümünün ardından söz konusu röportaj yeniden gündeme geldi. Navalni'nin New York Times'a verdiği cevap ise şu şekilde:

Yıllarca "Neden hâlâ öldürülmedin?" gibi sorulara yanıt vermek zorunda kaldım. ve "Neden hapse atılmadın?" Artık bu kutuların ikisini de işaretlediğim için (cinayetle ilgili ve yan notu: "Eh, neredeyse"), hapishanedeyken kendi ölüm olasılığımı ölçmem isteniyor. Yanıt elbette bir şakadan alınabilir: Yüzde 50. Ya öldürüleceğim ya da öldürülmeyeceğim.

RUSYA'DAKİ 2011-2012 PROTESTOLARINI KIŞKIRTMIŞTI

Eski bir milliyetçi politikacı olan Navalni, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek Rusya'daki 2011-12 protestolarının kışkırtılmasına yardımcı olmuştu.

30 YILDAN FAZLA CEZA ALDI

2020 yılında Navalni, Rusya'nın FSB güvenlik servisi tarafından novichok kullanılarak zehirlenme şüphesi üzerine komaya girdi ve tedavi için Almanya'ya tahliye edildi. Ocak 2021'de Rusya'ya dönen Navalni, burada şartlı tahliyeyi ihlal suçlamasıyla tutuklandı ve toplam 30 yılı aşkın bir süreyi parmaklıklar ardında geçirecek çok sayıda hapis cezasına mahkum edildi.