ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?

ABD Başkanı Joe Biden 'ın oğlu Hunter Biden , Temsilciler Meclisi'nde kapalı oturumda babasının görevden alınmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi. Biden'ın oğlu Hunter'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia ediliyor. Hunter Biden, perşembe günü Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede eski iş ortağı James Gilliar'dan söz ederken daha önce babası ile ilgili reddettiği iddiaları da kabul etmiş oldu.

New York Post ise Hunter Biden'ın yaklaşık yedi saat süren ifadesinden hareketle "Yıllarca süren inkarın ardından Hunter Biden sonunda Joe'nun 5 milyon dolarlık Çin anlaşmasında 'büyük adam' olduğunu kabul etti" başlıklı bir haber yayımladı. New York Post, Hunter Biden'ın ifadesinin daha önceki ifadeleri ile büyük farklılık gösterdiğini belirtiyor.

Barack Obama döneminin başkan yardımcısı olan babasının görevini kötüye kullanarak kar elde etmekle suçlanan Hunter Biden , 2017 yılında birlikte çalıştığı Çinli bir enerji firmasıyla babasını asla iş ilişkisine dahil etmediğini iddia etti ve "Tek bildiğim şu: Babam hiçbir zaman benim işime karışmadı. Hiç kimseden bir kuruş almadım ve hiçbir şekilde faydalanmadım." dedi.

Geçmişte, babası Joe Biden'ın eski bir dizüstü bilgisayarda bulunan bir e-postada babasının ismi geçmesine rağmen konu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etmişti. New York Post'a göre Hunter'ın yeni ifadesi, tartışmaları yeniden alevlendirecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden

BIDEN'IN KARA PARA AKLAMA ÇETESİ

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, Biden'ın ifadesine ara verildiğinde basın mensuplarına açıklama yaptı ve "CEFC Chine Energy'yi içeren anlaşmatı "kara para aklama" olarak nitelendirdi. Comer, ayrıca, Joe Biden'ın kardeşi James'ten aldığı 40 bin dolarlık çeke işaret ederek "karmaşık finansal işlem" dedi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI

Cumhuriyetçiler 2009-2017 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcısı olan Joe Biden'ın görevi kötüye kullandığını, finansal işlerini oğlunun şirketi üzerinden yürüttüğünü iddia etmişti.

OLİGARKLARDAN PARA KAZANMAK İÇİN BABASINI SATTI

Aylarca süren ön soruşturmaların ardından herhangi bir kanıt sunulamazken ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, geçtiğimiz yıl ABD'nin Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan yüklü miktarda ödeme aldığını gösteren 19 sayfalık bir belge yayımlamıştı. Biden için "Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka olarak sattı' ifadeleri kullanılmıştı.

MİLYONLAR BIDEN AİLESİ İÇİNDE GİDİP GELDİ

Comer, geçtiğimiz yıl Çin Komünist Partisi'nin "Kuşak ve Yol" kampanyasının bir parçası olan ve daha sonra kapatılan bir firmanın James ve Hunter Biden'a 2017 ve 2018'de 6,1 milyon dolar ödediğini gösteren banka kayıtlarını yayımlamıştı.

Hunter'ın sahip olduğu ve kontrol ettiği kuruluşlara yapılan transferler yoluyla, bu fonlar Biden ailesi üyelerine akmış, James ve Sara Biden'ın kişisel çek hesabına 50 bin dolar yatırılmıştı.