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"Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabilir" demişti! ABD Başkanı Joe Biden yine ağız değiştirdi

Terör devleti İsrail 146 gündür çocuk,yaşlı demeden katliam yapmaya devam ediyor. Dünya artık ateşkes isterken geçtiğimiz günlerde siyonist olduğunu itiraf eden katil İsrail'in destekçisi Joe Biden önceki açıklamasının aksine, ağız değiştirerek Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 19:34 Güncelleme 29 Şubat 2024, 19:34
Gazze’de pazartesi gününe kadar ateşkes olabilir demişti! ABD Başkanı Joe Biden yine ağız değiştirdi

Dünya Gazze'de 146 gündür İsrail'in sistemik katliamına şahit oluyor.

Binlerce sivil öldürülürken siyonist olduğunu açıklayan Joe Biden İsrail'in sırtını sıvazlıyor. Bölgeye binlerce asker gönderen, savaş gemileri yanaştıran Biden, ateşkes konusunda yine ağız değiştirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in bugün Gazze'de yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 Filistinlinin öldüğü saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

GERİ ADIM ATTI
Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

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