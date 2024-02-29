Dünya Gazze'de 146 gündür İsrail'in sistemik katliamına şahit oluyor.
Dünya Gazze'de 146 gündür İsrail'in sistemik katliamına şahit oluyor.
Binlerce sivil öldürülürken siyonist olduğunu açıklayan Joe Biden İsrail'in sırtını sıvazlıyor. Bölgeye binlerce asker gönderen, savaş gemileri yanaştıran Biden, ateşkes konusunda yine ağız değiştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in bugün Gazze'de yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 Filistinlinin öldüğü saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.
GERİ ADIM ATTI
Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.
PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.