GERİ ADIM ATTI Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.