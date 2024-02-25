Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?

Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kalırken Avrupa'da Rusya korkusu da artmaya başladı. ABD ile AB arasında süregelen gerilim geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na da yansırken konferansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin korkusu hakim oldu. 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride bırakılırken İngiliz dergisi the Economist, "Avrupa, Amerika olmadan kendini savunabilir mi?" diye sordu.

BATILI ÜLKELERE DARBE

Economist, Münih Güvenlik Konferansı devam ederken Putin'in en büyük rakibi olarak görülen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanedeki şüpheli ölümü ve hemen ardından Ukrayna ordusunun Avdivka'dan çekilmesi ve Putin'in neredeyse bir yıl sonra ilk askeri zaferini kazanmasının Batılı ülkelere darbe olduğunu belirtti.

TRUMP AVRUPA'YI TERK EDECEK Mİ?

ABD Kongre'sinin Ukrayna'ya yardım konusunda çıkmaza girdiğini belirten Economist, bunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yeniden göreve dönme ihtimali olduğunu vurguladı. Zira Trump, NATO'dan çıkmak istediğini açıkça belirtiyor.