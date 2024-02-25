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Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?

ABD-AB gerilimi devam ederken Avrupa’da Rusya korkusu had safhaya ulaştı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakim olan endişenin ardından the Economist “Avrupa, Amerika olmadan kendini savunabilir mi?” diye sordu. Avrupa’nın savunma sanayiindeki sorunlarına dikkat çeken Economist, “Trump bir gecede NATO’dan çıkarsa ne olacak?” dedi.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:55 Güncelleme 25 Şubat 2024, 16:59
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?

Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kalırken Avrupa'da Rusya korkusu da artmaya başladı. ABD ile AB arasında süregelen gerilim geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na da yansırken konferansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin korkusu hakim oldu. 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride bırakılırken İngiliz dergisi the Economist, "Avrupa, Amerika olmadan kendini savunabilir mi?" diye sordu.

BATILI ÜLKELERE DARBE

Economist, Münih Güvenlik Konferansı devam ederken Putin'in en büyük rakibi olarak görülen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanedeki şüpheli ölümü ve hemen ardından Ukrayna ordusunun Avdivka'dan çekilmesi ve Putin'in neredeyse bir yıl sonra ilk askeri zaferini kazanmasının Batılı ülkelere darbe olduğunu belirtti.

TRUMP AVRUPA'YI TERK EDECEK Mİ?

ABD Kongre'sinin Ukrayna'ya yardım konusunda çıkmaza girdiğini belirten Economist, bunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yeniden göreve dönme ihtimali olduğunu vurguladı. Zira Trump, NATO'dan çıkmak istediğini açıkça belirtiyor.

Rusya'nın tehditleri, Ukrayna'nın kötüleşen konumu ve Trump'ın olası dönüşü dolayısıyla Avrupa'nın son yılların en tehlikeli dönemecine girdiğini öne süren Economist, "Soru sadece Amerika'nın Ukrayna'yı terk edip etmeyeceği değil, aynı zamanda Avrupa'yı terk edip etmeyeceğidir. Avrupa'nın Amerika'nın yokluğunda bıraktığı boşluğu doldurması, savunma harcamalarının artırılmasından çok daha fazlasını gerektirecektir. Silah endüstrisini yeniden canlandırması, yeni bir nükleer şemsiye tasarlaması ve yeni bir komuta yapısı oluşturması gerekecek." dedi.

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MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI'NI PUTİN KORKUSU SARDI

Münih'te korku dolu bir ruh halinin hakim olduğunu belirten Economist, ABD'li yetkililerin de artık Ukrayna konusunda umutsuz olduğuna dikkat çekti. Economist, Avrupa'nın muharebe kuvvetleri üretebilse bile büyük karargahları yönetmek üzere eğitilmiş kurmay subaylar gibi komuta ve kontrol yetenekleri, dronlar ve uydular gibi istihbarat, gözetleme ve keşif, hava taşımacılığı da dahil olmak üzere lojistik yetenekler ve mühimmatın bir haftadan uzun süre dayanması gibi uzun süre etkili bir şekilde savaşmak için gereken şeylerden yoksun olduğunu belirtti.

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KRİZ DÖRTLÜSÜ: FRANSA, ALMANYA, İTALYA, İSPANYA

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi büyük savunma sanayisine sahip ülkelerin sözleşmelerin kendi ulusal silah üreticileri arasında nasıl paylaştırılacağı konusunda çoğu zaman anlaşamadığını belirten Economist, Fransa'nın 21 Avrupa ülkesinin ortaklaşa hava savunma sistemleri satın aldığı Alman liderlindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi adlı yakın tarihli bir programdan rahatsız olduğuna dikkat çekti.

AVRUPA İÇİN EN ZOR YETENEK

Büyük savunma sanayisine sahip Avrupa ülkelerinin önceliklerinin de farklı olduğuna dikkat çeken Economist, Avrupa'nın ayrıca, insan gücü sıkıntısı da çektiğini belirtti. Öte yandan Avrupa için en zor yeteneğin ise nükleer silah olduğunu vurgulayan Economist, ABD ve Rusya'nın nükleer caydırıcılığın İngiltere ve Fransa'dan çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

TRUMP BİR GECEDE NATO'DAN ÇEKİLİRSE…

Yüksek Müttefikler Avrupa Karargahı'nın (SHAPE) ABD, Hollanda ve İtalya'dan oluşan bir bürokrasisinin olduğunu belirten Economist, "Eğer Trump bir gecede NATO'dan çekilirse Avrupalılar onları değiştireceklerine nasıl karar vermek zorunda kalacak?" diye sordu.

"SORUN TÜRKİYE'Yİ HARİÇ TUTMASI"

İspanyol düşünce kuruluşu Elcano Kraliyet Enstitüsü'nden Daniel Fiott, AB'nin kendi askeri karargahının hala küçük, deneyimsiz ve savaşı yönetme becerisinden yoksun olduğuna dikkat çekerken bunun nedeninin "Avrupa'nın en büyük savunma harcamasını yapan İngiltere, Kanada, Norveç ve Türkiye gibi AB dışı NATO üyelerini hariç tutmasıdır." ifadelerini kullandı.

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