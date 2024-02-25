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Rövanş yükleniyor! ABD eski başkanı Donald Trump Güney Karolina ön seçimini kazandı: Kasım ayında Biden ile karşılaşacaklar

ABD’DE 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin ve Demokratların aday belirleme süreci tam gaz devam ediyor. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump rakibi Nikki Haley’i geride bırakarak Güney Karolina’da düzenlenen ön seçimi kazandı. Haley yarıştan çekilmediğini duyururken Trump ise Haley’i gözden çıkardı ve seçimde asıl rakibi olması beklenen mevcut Başkan Joe Biden’ı hedef aldı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 09:54 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:55
Rövanş yükleniyor! ABD eski başkanı Donald Trump Güney Karolina ön seçimini kazandı: Kasım ayında Biden ile karşılaşacaklar

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin adaylarını belirlemek ön seçim düzenlediği seçimler Trump-Biden rövanşını işaret etmeye başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Karolina'da düzenlediği ön seçimi Donald Trump kazandı.

TRUMP ZAFER İLAN ETTİ

Cumhuriyetçi Parti'nin bir diğer başkan adayı Nikki Haley'i geride bırakan Trump, seçimin ardından katıldığı partide açıkça zafer ilan etti.

HALEY'İ BIRAKTI BIDEN'I HEDEF ALDI

Haley'i tamamen devre dışı bırakan Trump, hedef olarak direkt Demokratların aday adayı ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a yöneldi ve "Diyeceğiz ki Joe kovuldun. Defol Joe, kovuldun" şeklinde konuştu.

HALEY'DEN "ÇEKİLMİYORUM" AÇIKLAMASI

Charleston'da destekçilerine konuşan Haley ise Trump'a meydan okumaya devam etti ve kampanyaya devam edeceğini, yarışta kalacağını duyurdu. Haley, "Ben muhasebeciyim. Yüzde 40'ın yüzde 50 olmadığını biliyorum. Fakat yüzde 40'ın küçük bir grup olmadığını da biliyorum. Cumhuriyetçilerin ön seçimlerinde alternatif istediklerini söyleyen çok sayıda seçmen var." Dedi.

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