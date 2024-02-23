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Soykırımcı İsrail’den kirli propaganda! 7 Ekim’den bahseden skandal Eurovision şarkısı incelemeye alındı

Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ederken Eurovision şarkı yarışmasına katılmaması için dilekçe yağdırırken soykırımcıdan skandal bir hamle geldi. Soykırımcı İsrail’in Eurovision şarkısında Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nu düzenlediği ve Tel Aviv’in ise buna karşılık olarak Filistinli sivillere soykırım uygulamaya başladığı 7 Ekim’e gönderme yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:59 Güncelleme 23 Şubat 2024, 11:14
Soykırımcı İsrail’den kirli propaganda! 7 Ekim’den bahseden skandal Eurovision şarkısı incelemeye alındı

Terör devleti İsrail, 2024 Eurovision şarkısında Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'e gönderme yaptı. Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri şarkının 7 Ekim'e gönderme yaptığı iddiasının ardından İsrail'in şarkı sözlerini incelediklerini söyledi. Terör devleti İsrail Gazze'de dört aydan fazla bir süredir soykırıma devam ederken Eurovision'a katılması dahi dünya çapında tepkiye yol açtı. Şimdi ise şarkının sözleri gündeme oturdu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN SKANDAL EUROVISION ŞARKISI

Eden Golan isimli İsrailli şarkıcının seslendirdiği "Ekim Yağmuru" adlı şarkının sözleri medyaya sızdırıldı. Israel Hayom gazetesi, şarkının sadece "Nefes alacak hava kalmadı" ve "Hepsi iyi çocuklardı her biri" şeklindeki sözler içerdiğini duyursa da içerikte Aksa Tufanı ile ilgili başka neler olduğu henüz bilinmiyor.

İSRAİL DİSKALİFİYE EDİLEBİLİR

Mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek yarışmayı yürüten Avrupa Yayın Birliği (EBU) şarkı yarışmasını siyasi olmayan bir etkinlik olarak tanımlarken the Guardian ise bu kuralı ihlal eden yarışmacıların diskalifiye edilebileceğini belirtti.

YARIŞMADAN ÇIKARILMASI İÇİN DİLEKÇE YAĞDI

Gazze'deki soykırım dolayısıyla İsrail'in etkinlikten çıkarılması için çok sayıda dilekçe verildi. EBU ise geçtiğimiz hafta inceleme yaptığını ve İsrail'in katılabileceğine karar verdiğini bildirdi. Şarkının sözlerinin yayılmasının ardından ise inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bir Eurovision sözcüsü ise "EBU şu anda şarkı sözlerini inceleme sürecindedir. Bu nihai bir karar alınana kadar EBU ile yayıncı arasında gizli olan bir süreçtir." şeklinde açıklama yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Reuters'a sızdırılan şarkı sözlerinin doğru olduğunu bildirdi ve konu hakkında EBU ile diyalog halinde olduklarını belirtti.

EUROVISION SİYASİ BİR ETKİNLİKTİR! TÜRKİYE YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Eurovision'un "siyasi olmayan" bir etkinlik olmadığı ise herkesin malumu. TRT, 2012 yılında EBU'nun "ayrıcalıklı" üyeleri Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın o dönemki başarısızlıklarına rağmen doğrudan finale alındığını, bunun haksızlık olduğunu belirterek yarışmadan çekilmişti. Gazze'de dört aydan fazla bir süredir İsrail soykırımı devam ederken EBU'nun soykırımcı İsrail'i yarışmaya dahil edip etmeyeceği merak ediliyor.

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