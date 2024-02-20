İsrail’in kanlı ortağı ABD’den Gazze’de ateşkese yine veto!

Aynı zamanda Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze 'deki saldırılarında son 24 saatte en az 103 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 7 Ekim'den bu yana 29 bin 195'e çıktı.

Soykırımın şiddeti her geçen gün artmaya devam ederken tüm dünya Filistin için acil ateşkes çağırısında bulunmaya başladı.

ABD YİNE KANA ORTAK OLDU Dünya Gazze 'de insani ara beklerken eli kanlı ABD , bir kez daha BMGK 'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

BMGK'de Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunuldu. 15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü anımsatarak, bu alanda anlaşma sağlanması halinde çatışmalara da 6 haftalık ara verileceğini bildirdi. Greenfield, diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, Cezayir'in karar tasarısının yürütülen müzakereleri olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

ABD'nin yeni karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, "Doğru zamanda, doğru şekilde hareket edelim." dedi.