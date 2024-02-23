İtalya’nın Floransa ve Pisa kentlerinde tepki çeken görüntüler! Polis, Filistin için destek gösterisi düzenleyen öğrencilere copla müdahale etti



MUHALEFET LİDERİ CONTE: "GAZZE'DE DEVAM EDEN KATLİAMI PROTESTO EDENLERE BİR KEZ DAHA COPLA SALDIRILIYOR"

Polisin özellikle Pisa'daki sert müdahalesine, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, polisin öğrencilere şiddetli müdahalesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gazze'de devam eden katliamı protesto edenlere bir kez daha copla saldırılıyor. Bu sefer de Pisa'daki öğrenciler bundan zarar gördü. Bir başka benzer durum da Floransa'da yaşandı. Bunlar kaygı verici ve ülkemize yakışmayan görüntüler. Devletin karşıt görüşte olanlara yönelik tepkisi bu olamaz." yorumunu yaptı.