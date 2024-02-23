Soykırımcı İsrail'in vahşetine dünya genelinde tepkiler sürmeye devam ediyor. İtalya'nın Floransa ve Pisa kentlerinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Onlarca kişi Filistin için tek yürek olurken, İtalyan polisinin müdahalesi büyük tepkilere neden oldu. Öğrenci gruplarının ve sendikaların organize ettiği Filistin’e destek ve dayanışma gösterilerinin Pisa ayağında, protestocuların kent merkezindeki Cavalieri Meydanı'na girmek istemesinin ardından polisin coplu sert müdahalede bulunduğu kameralara yansıdı.