SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 18:33

▶️ İtalyan polisinden tepki çeken görüntüler! Filistin için destek gösterisi düzenleyen öğrencilere copla müdahale etti

Soykırımcı İsrail'in vahşetine dünya genelinde tepkiler sürmeye devam ediyor. İtalya'nın Floransa ve Pisa kentlerinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Onlarca kişi Filistin için tek yürek olurken, İtalyan polisinin müdahalesi büyük tepkilere neden oldu. Öğrenci gruplarının ve sendikaların organize ettiği Filistin’e destek ve dayanışma gösterilerinin Pisa ayağında, protestocuların kent merkezindeki Cavalieri Meydanı'na girmek istemesinin ardından polisin coplu sert müdahalede bulunduğu kameralara yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 20 haftadır kısıtlıyor
23.02.2024Cuma
Soykırımcı İsrail Gazze’yi ikiye bölüyor! Netzarim Koridoru için Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni yıktılar
23.02.2024Cuma
Putin Rusya’nın yeni nükleer kapasiteli bombardıman uçağıyla uçtu! Batı basını endişeli: Zamanlama manidar
23.02.2024Cuma
▶️ ABD Başkanı Biden'den Putin'e küfür: "O çılgın bir *** çocuğu"
22.02.2024Perşembe
✈ Yunanistan'da gündem KAAN! 🔥
21.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SON DAKİKA HABERİ! Ümraniye Yeşilvadi Konakları’nda cinayet: 3 ölü! 00:56
Ümraniye'de dehşet: 3 ölü!
23.02.2024Cuma
▶️ Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 01:09
▶️ "700 bin TL'ye kadar hibe verilecek"
23.02.2024Cuma
Bursa Gemlik’te deprem! 03:11
▶️ Bursa'da korkutan deprem!
23.02.2024Cuma
FB’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Konferans Ligi kurasında kimle eşleşti? 03:05
▶️ Belçika ligi lideri Fenerbahçe'nin rakibi oldu!
23.02.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA