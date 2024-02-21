Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?

"DOĞU UKRAYNA'NIN KÜÇÜK KASABALARINDA KORKU KOL GEZİYOR"

The Economist ise "Stratejik tabya Avdivka'nın 17 Şubat'ta düşmesinin ardından Doğu Ukrayna'nın küçük kasabalarında korku kol geziyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI BİNBAŞI "SAVAŞI KAYBETMEDİK" DEDİ

Ukrayna'nın 3. Taarruz Tugayı'nın komutan yardımcısı Binbaşı Rodion Kudriashov'un Kiev'in Kırım'ın ilhak edildiği 2014'ten bu yana Ruslarla savaştığını düşünerek savaşa uzun vadeli baktığını ve "Küçük bir savaşı kaybettik ama savaşı kaybetmedik" şeklindeki ifadelerini aktardı.

ECONOMIST: RUSYA DAHA FAZLA İLERLEYEBİLİR

Avdivka'da önemli olan konunun Rus kuvvetlerinin avantajını kullanarak Avdivka'dan ilerleyip ilerleyemeyeceği olduğuna dikkat çeken Economist, Ukraynalı Binbaşı Kudriashov'un Rusların en azından kısa vadede Avdivka'dan ilerlemeye devam edebileceğine inanmadığını belirtti.

ABD KONGRESİ KİEV'İN İSTEDİĞİ YARDIMI GÖNDEREMEDİ

New York Times, Rusya'nın Avdivka'yı ele geçirmesinin Ukrayna birlikleri için önemli bir sembolik kayıp olduğunu belirtirken bu kaybın "ABD Kongre'sinin Ukrayna'ya yönelik daha fazla askeri yardımı onaylamadaki başarısızlığının" ardından geldiğini belirtti.

"850 İLA 1000 ASKER KAYBOLDU"

New York Times'a göre Ukrayna'nın Avdivka'dan geri çekilmesi sırasında 850 ila 1000 asker yakalandı ya da kayboldu.

"ÖNEMLİ BİR STRATEJİK GERİLEME"

ABD'li yetkililer ise Avdivka'nın kaybının önemli bir stratejik gerileme olmadığını belirtirken Rusya'nın doğu Ukrayna'daki kazanımlarının mutlaka Ukrayna hatlarının çökmesine yol açmayacağını, Moskova'nın bir başka büyük saldırı düzenlemeyeceğini savunuyor. Öte yandan ABD'li yetkililer Ukraynalı askerlerin motivasyonunun düşük olduğunu, ordunun personel alımı konusunda sıkıntı yaşadığını belirtiyor.

"AVDİVKA'NIN DÜŞÜŞÜ ZANNEDİLDİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Ukraynalı askeri yetkililerin 500 bin kişiyi daha orduya dahil etmek istediklerini söylediğinde büyük bir siyasi direnç ile karşılaştığını belirten New York Times, Avdivka'nın düşüşünün de başta göründüğünden daha önemli olabileceğini söyledi.

Ukrayna ordusundan Orgeneral Oleksandr Tarnavsky, Pazar günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada yüzlerce askerin yakalandığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti ve sadece belirli sayıda askerin kayıp olduğunu kabul etti. Öte yandan bazı Ukrayna hükümetinin açıklamaları ile istihbarat değerlendirmelerinin çelişkili olduğu belirtiliyor. New York Times, bazı Ukraynalı askerlerin Ukrayna'nın geri çekilmesinin çok kötü planlandığını söylediğini aktardı. Ukraynalı yetkililer geri çekilme esnasında Rus birliğine ağır kayıplar verdirdiğini iddia ederken ABD'li stratejistlerin ise ağır kayıplar vermeden asker çekmek zordur ancak acele olmaksızın düzenlenen bir operasyonla yapılırsa mümkün olduğunu söyledi.