Ukrayna’dan çekilme kararı! Zelenski duyurdu Putin zafer ilan etti: Bakhmut’tan bu yana en büyük ilerleme

Ukrayna Savaşı'nda iki yılın geride bırakılmasına günler kala Kiev'den kritik bir çekilme kararı geldi. Ukrayna, cumartesi günü Donets bölgesindeki en kritik cephelerden biri olan Avdivka'dan çekilme kararı aldığını duyurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Avdivka'nın ele geçirilmesini "önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.

"BAKHMUT'TAN BU YANA EN BÜYÜK İLERLEME"

Reuters, Rusya'nın Avdivka'ya doğru ilerlemesinin Moskova'nın mayıs ayında Bakhmut şehrini ele geçirmesinden bu yana en büyük ilerleme olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan gelen çekilme açıklaması ABD'de Kongre'sinin Ukrayna'ya yönelik yardımları çok kez ertelemesinin ardından gelirken Reuters, gidişatın Moskova'nın lehine döndüğünü belirtti.

ÇEKİLMEYİ ZELENSKİ DUYURDU! PUTİN ZAFER İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada "İnsanlarımızı kurtarabilmek bizim için en önemli görev." diyerek Avdivka'dan çekildiğini duyurdu. Zelenski söz konusu çekilmenin Rusların bir şeyler elde ettiği anlamına gelmediğini belirtirken Putin ise zafer muştusu verdi.

BIDEN'DAN ZELENSKİ'YE DESTEK TELEFONU

Beyaz Saray'dan cumartesi günü yapılan açıklamada, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi aradığı ve ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığının altını çizdiği, Kongre'nin Ukrayna kuvvetlerine ikmal paketini acilen geçirmesi gerektiğini tekrarladığı belirtildi.

Rusya'nın hala Avdivka'nın kuzeybatı ucundaki Avdivka Kok kimya fabrikasının tam kontrolüne sahip olmadığı belirtiliyor. Savaştan önce Ukrayna'nın en büyük üreticisi olan ve şu anda harabe halinde olan bölgenin Avdivka'nın son kalesi olduğu belirtiliyor.