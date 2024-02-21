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Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi

ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdiğini ve ABD’nin de artık Türkiye’ye boyun eğdiğini yazdı. “Erdoğan’ın Türkiye’si dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor” diyen Foreign Affairs, Başkan Erdoğan’ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığını yazdı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme 21 Şubat 2024, 17:16
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yükselişi Batı basınında her geçen gün yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs, Türkiye'nin dış politikasındaki yükselişi değerlendirdi. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadığını belirten Foreign Affairs, Sahil, Afrika Boynuzu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'da gücünü yansıttığını yazdı.

"ABD TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ"

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ile Ankara'ya silah ambargosu uygulayan ABD'nin F-16 satışını onaylamasının büyük bir hadise olduğunu belirten Foreign Policy, ABD'nin Türkiye'ye boyun eğdiğini yazdı.

ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ: DÜNYAYA ANADOLU GÖZÜYLE BAKIYOR

"Erdoğan'ın Türkiye'sinin Batı ile duygusal ve siyasi bağı az. Yarattığı yeni Türkiye Avrupa'ya değil, Türkiye'nin hinterlandına demir attı. Anadoluluların siyasi ve kültürel hassasiyetlerini temsil ediyor." ifadelerini kullanan Foreign Affairs, "Bu Türkiye'nin Batı masasındaki yerini bırakacağı anlamına gelmiyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Onlarca yıldır Türk dış politikasını Avrupa'dan etkilenen bir bakış açısı yönetti ancak yeni Türkiye, Batı'nın hedeflerini veya önceliklerini dikkate almaksızın düğer ülkelerle serbestçe etkileşime girecek çünkü Türkiye artık dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor.

OLMADIĞI MASA YOK

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak kalacağını fakat aynı zamanda Rusya, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini devam ettireceğini belirten Foreign Affairs, "Türkiye'nin sınıflandırılması kolay olmayan pek çok kimliği var: Eğer bir Orta Doğu ülkesiyse aynı zamanda bir Karadeniz gücü olan tek Orta Doğu devletidir ve eğer bir Avrupa ülkesi ise İran'a sınırı olan tek Avrupa devletidir. Eğer bir Avrasya gücü ise NATO'ya üye olan tek güçtür." ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DA, KAFKASYA'DA VE BALKANLAR'DA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

ABD'nin Türkiye'ye yaklaşmasının en iyi yolunun bu çoklu ittifakların gerçekliğini kabul etmek olduğunu belirten Foreign Affairs, "Erdoğan dünyanın Türkiye'nin etrafında dönmesiyle olayların merkezi olarak görülmekten hoşlanıyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'daki savaşta hakem olarak hizmet etmeye çalıştı, Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadı ve Türkiye'nin Sahil, Afrika Boynuzu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki gücünü gösterdi. Bölgesel çatışmalarda anlaşma yapıcı ya da aracı olmaktan keyif alıyor ve bu da onun kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor.
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİRASI

Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın herhangi bir iç zorlukla karşı karşıya kalmadığını belirten Foreign Affairs, "Erdoğan artık kariyerinin miras oluşturma aşamasına giriyor. Türkiye'nin jeopolitik konumunu yeniden şekillendiren olumlu bir miras bırakmak istiyor." İfadelerini kullandı ve "Türkiye Batı'ya katılma arzusundan vazgeçti ve ABD çok taraflılığın kalıcı olduğunu kabul etmeli" dedi.

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