Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi

OLMADIĞI MASA YOK

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak kalacağını fakat aynı zamanda Rusya, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini devam ettireceğini belirten Foreign Affairs, "Türkiye'nin sınıflandırılması kolay olmayan pek çok kimliği var: Eğer bir Orta Doğu ülkesiyse aynı zamanda bir Karadeniz gücü olan tek Orta Doğu devletidir ve eğer bir Avrupa ülkesi ise İran'a sınırı olan tek Avrupa devletidir. Eğer bir Avrasya gücü ise NATO'ya üye olan tek güçtür." ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DA, KAFKASYA'DA VE BALKANLAR'DA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

ABD'nin Türkiye'ye yaklaşmasının en iyi yolunun bu çoklu ittifakların gerçekliğini kabul etmek olduğunu belirten Foreign Affairs, "Erdoğan dünyanın Türkiye'nin etrafında dönmesiyle olayların merkezi olarak görülmekten hoşlanıyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'daki savaşta hakem olarak hizmet etmeye çalıştı, Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadı ve Türkiye'nin Sahil, Afrika Boynuzu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki gücünü gösterdi. Bölgesel çatışmalarda anlaşma yapıcı ya da aracı olmaktan keyif alıyor ve bu da onun kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİRASI

Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın herhangi bir iç zorlukla karşı karşıya kalmadığını belirten Foreign Affairs, "Erdoğan artık kariyerinin miras oluşturma aşamasına giriyor. Türkiye'nin jeopolitik konumunu yeniden şekillendiren olumlu bir miras bırakmak istiyor." İfadelerini kullandı ve "Türkiye Batı'ya katılma arzusundan vazgeçti ve ABD çok taraflılığın kalıcı olduğunu kabul etmeli" dedi.