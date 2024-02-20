Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile beraber ʺTürkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısıʺna başkanlık etti.

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'deki zulmünü de ele aldık.

Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve müreffeh geleceklerinin teminat alınması noktasında uluyslar arası camianın sorumlulukları ortadır. Gerek uluslararası adalet divanından gerek BM'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumumuzu net şekilde ortyaya koymuştur.

Arnavutluk'da aralık ayında BMGK'da yapılan oylamada tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır. Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir.



Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamalarından satır başları:

Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız.

Sıcak sözleriniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı biz hastane konusunda iddiaya girmedik. Biz de sadece online olarak izin veriliyor iddialara. Aslında demiştim ki ben bir iddiaya giremem. Ama şunu biliyoruz. Verilen söz tutulur. O hastane Türkiye'nin yaptığı önemli bir yatırımdır. Arnavutlar 3 önemli şeyi unutamazlar. Öncelikle sizin ve hükümetiniz sayesinde Kosova bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Bağımsızlığı ilan ettikten birkaç dakika sonra sizin tarafınızdan tanındı. Büyük deprem sonrası benimle iletişime geçen ilk kişiydiniz. Ve siz dediniz ki, 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız değildir' ve 500 dairenin inşaatı için hemen işe başladınız. Üçüncü olarak da Arnavutluk ve Arnavutluk halkı, Batı Balkanların diğer halklarıyla birlikte sudan çıkmış balık gibi hissetiler kendilerini. Özellikle dünya koronavirüs tarafından sarsıldığında. Televizyon ekranlarında gördüğümüz gibi Avrupa'da aşılamalar başlamıştı. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Bunlar üç önemli anlar bizim için. Arnavutluk'un hayatla ölüm arsında mücadele verdiği anlar bu anlar.