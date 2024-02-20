Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'yı Türkiye'ye davet etti. Rama, Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'la ticaret hedefinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik
Arnavutluk'ta 3 ay gibi kısa bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik.
Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.