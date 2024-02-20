SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İki lider ikili ve heyetler arasındaki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini bildiğini belirten Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik." dedi. Arnavutluk'ta 3 ayda inşa edilen hastaneyle ilgili konuşan Rama ise, "Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız." dedi. Rama, deprem sonrası kendilerini ilk arayan liderin Başkan Erdoğan olduğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 18:05 Güncelleme 20 Şubat 2024, 20:56
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'yı Türkiye'ye davet etti. Rama, Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

▶️ Başkan Erdoğan ile Edi Rama'dan ortak basın toplantısı!

Başkan Erdoğan, Arnavutluk'la ticaret hedefinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik

Arnavutluk'ta 3 ay gibi kısa bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik.

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile beraber ʺTürkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısıʺna başkanlık etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile beraber ʺTürkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısıʺna başkanlık etti.

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'deki zulmünü de ele aldık.

Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve müreffeh geleceklerinin teminat alınması noktasında uluyslar arası camianın sorumlulukları ortadır. Gerek uluslararası adalet divanından gerek BM'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumumuzu net şekilde ortyaya koymuştur.

Arnavutluk'da aralık ayında BMGK'da yapılan oylamada tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır. Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir.


Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamalarından satır başları:

Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız.

Sıcak sözleriniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı biz hastane konusunda iddiaya girmedik. Biz de sadece online olarak izin veriliyor iddialara. Aslında demiştim ki ben bir iddiaya giremem. Ama şunu biliyoruz. Verilen söz tutulur. O hastane Türkiye'nin yaptığı önemli bir yatırımdır. Arnavutlar 3 önemli şeyi unutamazlar. Öncelikle sizin ve hükümetiniz sayesinde Kosova bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Bağımsızlığı ilan ettikten birkaç dakika sonra sizin tarafınızdan tanındı. Büyük deprem sonrası benimle iletişime geçen ilk kişiydiniz. Ve siz dediniz ki, 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız değildir' ve 500 dairenin inşaatı için hemen işe başladınız. Üçüncü olarak da Arnavutluk ve Arnavutluk halkı, Batı Balkanların diğer halklarıyla birlikte sudan çıkmış balık gibi hissetiler kendilerini. Özellikle dünya koronavirüs tarafından sarsıldığında. Televizyon ekranlarında gördüğümüz gibi Avrupa'da aşılamalar başlamıştı. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Bunlar üç önemli anlar bizim için. Arnavutluk'un hayatla ölüm arsında mücadele verdiği anlar bu anlar.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Rama'nın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Rama'yı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Arnavutluk milli marşı çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya Ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya Ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların Ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı,

- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma,

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandıBaşkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK’ya geç teslim etti! İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı
CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç bağımsız aday oluyor... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu mu aşamadı?
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılıktan karara itiraz
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
SON DAKİKA