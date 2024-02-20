CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Han Yunus’a saldırdı! UNICEF’ten uyarı: Çocuk ölümleri artabilir

Lahey'de soykırım ve ilhak davası devam ederken terör devleti İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 29 bin 92 Filistinlinin öldüğünü ve 69 bin 28 kişinin yaralandığını açıkladı. ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE PATLAMA UNICEF, Gazze'nin "Filistin topraklarında zaten dayanılmaz düzeydeki çocuk ölümlerini daha da artıracak önlenebilir çocuk ölümlerinde bir patlamaya tanık olmaya hazır olduğunu" söyledi ve soykırımcı İsrail'in saldırılarına karşı uyarıda bulundu. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler: 08.05 Soykırımcı İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısını bombaladı. El Cezire İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'un batısındaki bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. 04.20 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu. 19 Şubat tarihinde yaşananlar... 15.43 BM Raportörleri: İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyuyoruz. KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR 15.20 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki Al-Amal mahallesinde iki siyonist askeri keskin nişancılıkla öldürdüklerini ve Siyonist piyade kuvvetleriyle çatıştıklarını, onları öldürüp yaraladıklarını bildirdi. 13.10 İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi. Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlarla ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

09.10 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Nirim ve Nir Oz kibbutzlarında roket uyarı sirenleri çalındı. İsrail'in ulusal acil durum portalı Home Front Command tarafından yapılan uyarı, İsrail askeri tesisi olan Üçüncü Göz tesisi için de yapıldı. Uyarının neden yapıldığı veya roket atılıp atılmadığı konusunda netlik bulunmuyor. Geçen hafta Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik roket yağmuru atıldı, bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, sınır ötesi ateşin ancak Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla sona ereceğini söylüyor. 08.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesi'nde hastaları tedavi edebilen sadece 4 doktor kaldığını ve hastanenin işleyemeyecek durumda olduğunu belirtirken İsrail ise hastanenin haftalardır devam eden kuşatma sırasında faal kaldığını iddia etti.



İsrail'in Filistin'deki faaliyetleriyle ilgili koordinasyon ofisi (COGAT), Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nin, İsrail askerinin tıbbi tesisi haftalarca kuşatması boyunca işlevsel kaldığını iddia etti ve "Bilginize göre, Hamas görevlileri tıbbi personel olarak görevlendirilse de, Nasser hastanesi İsrail ordusunun tüm faaliyeti boyunca faaliyetteydi." ifadelerini kullandı. 18 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR... 16.23 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. 14.18 İsrail Yayın Kurumu: Hükümet, tek taraflı Filistin devletini tanımama yönündeki karar taslağını oy birliğiyle onayladı. "HAMAS FİLİSTİN HALKININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR" 12.01 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye "Hamas, Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün İsrail'de diyalog kuracak bir ortağımız yok." şeklinde açıklama yaptı.