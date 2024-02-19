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Navalni’nin eşi Yulia Navalneya Putin’e resmen meydan okudu: Savaşmaya devam edeceğim

Rus muhalif Aleksey Navalni’nin hapishanede şüpheli ölümünün ardından eşi Yulia Navalnaya, Putin’e resmen rest çekti. X sosyal medya hesabından bir video paylaşan Navalnaya, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarıyla yapacağı toplantıdan önce sert bir siyasi mesaj verdi ve “Aleksey Navalni’nin çalışmalarına devam edeceğim. Ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Sizi yanımda durmaya davet ediyorum.” dedi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 16:47
Navalni’nin eşi Yulia Navalneya Putin’e resmen meydan okudu: Savaşmaya devam edeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından eşi Yulia Navalneya, Putin'e resmen meydan okudu.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia NavalneyaRus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalneya

"NAVALNİ'NİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİM"

Navalneya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Ve sizi yanımda durmaya davet ediyorum. Mücadeleye devam edin ve pes etmeyin. Ben korkmuyorum, siz de korkmamalısınız." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE TANIŞMIŞLARDI

Batı basını Navalnaya'nın eşi Navalni'nin önemli bir destekçisi olduğunu belirtirken 2020'de zehirlendiğinde kocasının acil tedavi için Rusya'dan çıkarılmasında etkili olduğunu belirtiyor.

NAVALNİ ZEHİRLENİNCE KAMUOYUNA ÇIKTI

Aleksey Navalni ve eşi Yuliya Navalneya'nın 1998'de Türkiye'de tatilde tanıştığı ve iki yıl sonra evlendiği belirtiliyor. 2020'de eşinin zehirlenmesine kadar kamuoyuna çok az çıktığı belirtilen Navalneya, Navalni'nin 2020 Ağustos'ta hapishanede bulunduğu Sibirya'nın Omsk şehrinde hastalanınca Putin'e doğrudan mektup yazmış ve Almanya'da tedavi edilmesi için serbest bırakılmasını istemişti.

Navalni'nin ölümünün ardından ise Navalneya, açıkça kamuoyuna çıktı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e resmen meydan okudu.

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