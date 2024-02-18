Rusya Devlet Başkanı Putin’den dikkat çeken açıklama: Ukrayna Savaşı’nın bitmesini Batı engelledi! Enerji konusunda tek güvenilir ortak Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ve enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuştu. Batı'nın Rusya'ya karşı tutumunu eleştiren Putin, Ukrayna Savaşı'nın bir buçuk yıl önce bitebileceğini fakat Batı'nın bunu engellediğini söyledi. Putin, ayrıca, enerji iş birliği konusunda en güvenilir ortağın Türkiye olduğunu söyledi.

"SAVAŞ BİR BUÇUK YIL ÖNCE BİTERDİ

Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Putin Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını ve bu nedenle Ukrayna'ya "operasyon" düzenlediklerini söyledi ve şöyle konuştu:

Barış yöntemlerinden askeri yöntemlere geçiş yaptık ancak yine de çatışmaları barış yoluyla sonlandırmaya çalıştık. İstanbul'da (Ukrayna ile) barış anlaşmasının hususları konusunda mutabakata vardık. Arahamia (Ukraynalı müzakereci) doğru söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerinden sergilenen Batı'nın tutumu farklı olsaydı, savaş daha 1,5 yıl önce biterdi ancak onlar bunu istemedi. Bugün istiyorlar mı bilemiyorum. Biz diyaloğa açıyız.

"ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportaj değinen Putin, "Bizim ve yurt dışındaki izleyicilerin, Ukrayna'da olup biten her şeyin ülkemiz için ne kadar hassas ve önemli olduğunu, düşünce şeklimizi, devletimizi anlamaları önemli. Onlar için bu taktiksel konumlarına yönelik bir gelişmeyken, bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi." dedi.

"AVRUPA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR SÜRECE GİRDİ"

Putin, enerji konusunda Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyledi ve "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı. (Avrupa'daki) İmalat sanayi, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

"EN GÜVENİLİR ORTAK TÜRKLER"

Alman hükümetinin politikasının Almanya'ya zarar vereceğini belirten Putin, Rusya'ya yönelik suçlamalarla ilgili "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." şeklinde konuştu.

Putin, Avrupa'nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi konusunda ise "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz." dedi.

Rusya'nın doğal gaz ihracatında artık Avrupa yerine farklı güzergahları tercih ettiğini belirten Putin "Sadece konut ve kamu hizmetleri sisteminde değil, aynı zamanda Rusya ekonomisi ve sanayisi için de iç sorunları çözmek amacıyla bu enerji kaynaklarını kullanmak üzere daha fazla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.