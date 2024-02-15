"Doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değil" | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Mevkidaşı Szijjarto ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı 1-3 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda misafir edeceklerini belirten Fidan, kendisinin de bakanlık görevinin başında ilk ziyaret ettiği ülkelerden birinin Macaristan olduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Macaristan'ı 2 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısını gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin işbirliğinin seviyesini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardıklarını ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendiren, çeşitlendiren ve güncelleyen 17 ayrı anlaşmayı da imzaladıklarını anlattı. "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Fidan, 2025 yılını Bilim ve İnovasyon Yılı ilan ettiklerini dile getirdi.
"MACARİSTAN'IN DEĞERLİ KATKI VE DESTEĞİNİN DEVAMINA GÜVENİYORUZ"
Fidan, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Mekanizması'nın iki ülke arasında 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak çalışmalar başlattığını vurguladı. İki ülkenin, NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki yakın işbirliğini de somut projelerle geliştirdiğine işaret eden Fidan, Macaristan'ın temmuz itibariyle AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlattı.
"AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI"
Fidan, şöyle devam etti: "AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına da kurban edilmemelidir. AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğinin önündeki engellerin aşılmasında, AB ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz." Fidan, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığındaki gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Mevkidaşıyla bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Fidan, Ukrayna'daki savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde adil bir barış yoluyla sonlanması arzusunu dile getirdiklerini ve Türkiye'nin de Macaristan'ın da barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.
"TÜRKİYE OLMADAN ZORLUKLARLA BAŞ EDEMEYİZ"
Bakan Fidan'ın ardından sözlerine devam eden Szijjarto, Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." ifadeleriyle vurguladı. Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.
"BİZİM İÇİN DOĞAL GAZ TEDARİKİ TÜRKİYE'SİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
Bakan Szijjarto, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırı için Türkiye'deki Katolik topluluğuna taziyelerini ileterek, Türk hükümetine ve Türk yetkililerine etkin önlemler aldıkları ve saldırıyı düzenleyenleri hızlıca ortaya çıkardıkları için teşekkür etti.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalanlar için de taziye ve dayanışma dileklerini ifade eden Szijjarto, kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını umduğunu söyledi.
Szijjarto, Türkiye'nin enerji güvenliği konusunu, siyasi ve ekonomik silah olarak kullanmadığını vurguladı. Türkiye'nin terörizme karşı adımlarını takdirle karşıladıklarını belirten Szijjarto, bütün dünyanın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
Szijjarto, Avrupa'nın ve AB'nin Türkiye'nin ortaklığına ihtiyaç duyduğunu ve daha sıkı işbirliğiyle kaybedilen rekabet gücünün elde edilebileceğini dile getirerek, "Temmuzun başından itibaren başlayacak olan AB dönem başkanlığımızda, AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının modernleştirilmesine öncelik vereceğiz ve kapsamının daha da artırılması konusunda adımlar atacağız." diye konuştu.
Vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda da ilerleme kaydetmek istediklerini aktaran Szijjarto, "Dönem başkanlığımızda, AB ve Türkiye arasındaki ortaklık konseyinin tekrar toplanmasını arzu ediyoruz." dedi.
TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDAKİ ARABULUCU ROLÜ
Sözlerine devam eden Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neredeyse 2 yıldır sürdüğüne işaret ederek, "Maalesef şunu görüyoruz ki; AB ve Transatlantik dünyası bir savaş psikozu içindeler ve barıştan yana çok az sayıda cesaretli çıkmaktadır. NATO toplantılarında da bu anlamda sayımız çok değil, burada bulunanların dışında." ifadesini kullandı.
Zamanın, savaş meydanında çözüm bulunamayacağını ve savaşta sadece ölülerin bulunabileceğini gösterdiğini söyleyen Szijjarto, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, ne kadar çok silah taşınırsa o kadar çok yıkım olacaktır. Biz de Türkiye gibi barıştan yanayız. Türkiye'ye takdirimizi ve teşekkürümüzü ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.
Szijjarto, iki ülke arasında arabuluculuk konusunda başarılı olduğu için Türkiye'ye ve Türk hükümetine teşekkür ederek, bir an evvel barış görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin çabasını sürdürmesini dilediğini söyledi.
Aklıselimin öne alınması gerektiğine dikkati çeken Szijjarto, "Doğrudan NATO ve Rusya arasındaki çarpışmanın önüne geçmeliyiz ki; NATO, savaşan taraf haline gelmesin. Biz bunun için, barış için gelecekte de her şeyi yapacağız. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin görüşünün böyle olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.