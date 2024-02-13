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CANLI TAKİP | Refah'ta kanlı hazırlık: Soykırım ordusu Ramazan katliamı planlıyor! Batı Şeria'da Filistinli bir genç öldürüldü

Son dakika haberleri... Soykırımcı İsrail Refah'a kara saldırısına hazırlanıyor. Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail'in 1,4 milyondan fazla insanın barındığı Refah'a yönelik planladığı kara saldırısını dünyanın "parasını kaldıramayacağını" söyledi. Hamas, soykırımcı İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında üç İsrailli esirin daha öldürüldüğünü söyledi. İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi vurdu, araçları ateşe verdi ve mülkleri yok etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 09:13 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:12
CANLI TAKİP | Refah’ta kanlı hazırlık: Soykırım ordusu Ramazan katliamı planlıyor! Batı Şeria’da Filistinli bir genç öldürüldü

HABERİ
SESLİ DİNLE

Soykırımcı terör devleti İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

İsrail'in en büyük destekçisi ABD ise soykırımcıyı yalnız bırakmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin rapor sunması için 45 gün süre verdi. Raporun sunulmaması durumunda askeri yardım kesilecek.



NETANYAHU İÇİN SON 45 GÜN
Başkan Joe Biden Perşembe gecesi bir memorandum yayınladı ve ABD askeri fonu alan ülkelerden uluslararası insani ve insan hakları yasalarına uyduklarını kanıtlamalarını istedi.

Mutabakatın zamanlamasının Biden'ın İsrail-Hamas savaşıyla gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in tepkisinin "aşırı" olduğunu söylediği döneme denk gelmesi dikkat çekti.

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FİLİSTİNLİ SİVİLLER REFAH'TA SIKIŞIP KALDI
7 Ekim'den bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerinden kaçmak zorunda kalan yerinden edilmiş Filistinliler Refah'ta toplandı. BM şefi Antonio Guterres, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısının "artık gidecek hiçbir yeri olmayan Refah'ta sıkışıp kaldığını" söyledi ve yerinden edilenler için "evleri yok" ve "umutları yok" şeklinde konuştu.

REFAH'TA SOYKIRIM HAZIRLIĞI
Norveç Mülteci Konseyi genel sekreteri Jan Egelan ise "Rafah artık dünyanın en büyük mülteci kampı haline geldi... ve bir mülteci kampında savaş yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCI İŞGAL ÖNCESİ TAHLİYE ARAYIŞINDA
İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüz binlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Güvenlik kabinesi, Refah kentine yönelik kara operasyonunun gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1 milyondan fazla Gazzeliyi tahliye etmek için başka alternatifler üzerinde çalışıyor." denildi.

Refah'a sığınan GazzelilerRefah'a sığınan Gazzeliler

Alternatiflere ilişkin bilgiye yer verilmeyen ve Tel Aviv'in ramazandan önce Refah'ta askeri harekata hazırlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun kente yönelik kara operasyonunda karşılaştığı en büyük sorunun sivil halkın tahliyesi olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'ta, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

REFAH'A SALDIRI PLANI DEVREYE ALINDI
Terör devleti İsrail Refah'a yönelik saldırı planını devreye soktu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

REFAH
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki altyapı büyük hasara uğradı. Kentte bulunan Filistinliler, su temin edebilmek için sıkıntı çekiyor.Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki altyapı büyük hasara uğradı. Kentte bulunan Filistinliler, su temin edebilmek için sıkıntı çekiyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

17.47 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne saldırılarında hastanedeki ambulanslar kullanılamaz hale geldi.

15.30 İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin güney Lübnan'da Hizbullah üyelerini taşıyan bir araca saldırdığını açıkladı.

Ayrıca X üzerinden yaptığı paylaşımda Tir Harfa ve Maroun el Ras civarındaki bölgelerde iki askeri binaya ve bir askeri alana saldırdığı belirtildi.

Hizbullah ve İsrail, Gazze'ye yönelik savaşın başlangıcından bu yana sınır ötesi saldırılarda bulunuyor.

Sınırdaki şiddet nedeniyle her iki taraftan da on binlerce insan yerinden edildi.

KİLOMETRE KARE BAŞINA 16 BİN KİŞİ

13.14 Soykırımcı İsrail ordusu yeni bir kara saldırısına hazırlanırken Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail'in Refah'a gece boyunca düzenlediği yoğun baskınlarda aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu en az 67 Filistinli öldürüldü.

Hava saldırıları Refah'ta büyük yıkıma neden oldu. Gazze'nin orta ve kuzeyindeki evlerinden kaçan 1,4 milyon Filistinliye ev sahipliği yapan ev, iş yeri ve camiler zarar gördü. Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, Gazze'de Filistinlilerin gidecek hiçbir yerinin kalmadığını söylüyor.

Gazze'nin Mısır sınırındaki en güney bölgesi olan Refah'ta şu anda kilometrekare başına yaklaşık 16.000 kişi yaşıyor.

12.40 Filistin haber ajansı Wafa, güvenlik kaynakları ve Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği askeri baskınlarda en az 27 Filistinliyi gözaltına aldı.

Teşkilat, sekizi El Halil'de, biri Tubas'ta, altısı Nablus yakınlarındaki Tal köyünde, biri Ramallah yakınlarındaki Deir Ghassana köyünde, ikisi Kalkilya yakınlarındaki Azzun kasabasında ve ikisi daha olmak üzere en az 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

12.20 Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana 28.340 Filistinliyi öldürdü ve 67.984 kişiyi yaraladı.

Bakanlığın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 164 kişiyi öldürdüğü ve 200 kişiyi yaraladığı belirtildi.

11.56 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi

10.10 İsrail ordusu Deir el-Balah'taki bombalı saldırıda en az 15 kişiyi öldürdü.

08.25 Soykırımcı İsrail ordusu Pazar günü yaşanan çatışmada iki askerin öldürüldüğünü duyurdu.

08.15 Hamas, soykırımcı İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik son hava saldırılarını kınadı ve bunların "halkımıza karşı gerçekleştirdiği katliamların kapsamının genişletilmesini" temsil ettiğini söyledi. Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şu ana kadar yüzden fazla şehidin hayatına mal olan Nazi işgal ordusunun bu gece Refah şehrine saldırısı, Filistin halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşının ve zorla yerinden etme girişimlerinin devamı olarak değerlendiriliyor.

06:36 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a saldırılarında 100'den fazla kişi öldü.

00:10 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçarak güneydeki Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.

00:04 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

11 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

15.47 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 128 gündür aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durumun "felaket" aşamasını geçtiği uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bazı aileler iki günde bir yarım öğün yemek yiyor. Kuzeyde yaşayanlar ise soykırım savaşı nedeniyle yiyecek yem bile bulamıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını engellediğini belirten Sevabite, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum felaket aşamasını geçti." dedi.

Yaşananlardan, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve yardımın ulaşmasını engelleyen İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Sevabite, "işgalin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırması için baskıda bulunması" çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Yerinden edilen Filistinliler, hastanelerde, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.

İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktıİsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı

13.00 İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 128 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

TEL AVİV KARIŞTI

02.50 İsrail polisi, başkent Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösteride 11 kişiyi gözaltına aldı.

KUDÜS'TE İSRAİL TERÖRÜ... FİLİSTİNLİ GENÇ CAN VERDİ
02.10 İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, "İsrail askerlerinin, dün akşam saatlerinde Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde, başından gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Hudur adlı bir Filistinli şehit oldu." denildi.


00.40 İsrail ordusu ile Hizbullah arasında son 24 saatteki çatışmalarda 7 kişi öldü. Hizbullah, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine 8 kez saldırı düzenledi


10 ŞUBAT 2024

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU: 28 BİN 64

16.05 Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısının 28 bin 64'e yükseldiğini, 67 bin 611 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail işgali Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ailelere karşı 16 katliam gerçekleştirdi, 117 kişiyi öldürdü, 152 kişiyi yaraladı" ifadeleri kullanıldı. Binlerce kişi daha kayıp ve öldüğü tahmin ediliyor, enkaz altında ya da cesetleri sokaklara saçılmış durumda.

14.40 Euro-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki soykırıma ilişkin kararından 15 gün sonra İsrail'in suç işlemeye devam ettiğini söyledi.

İnsan hakları grubu, İsrail ordusunun yerleşim alanları ve mahalleleri, sivil altyapı ve tesisleri sistematik ve yaygın bir şekilde yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Euro-Med, İsrail güçlerinin, mahkemenin geçen ay verdiği karardan bu yana 690'ı çocuk ve 441'i kadın olmak üzere 1.864 Filistinliyi öldürdüğünü ve 2.933'ten fazla kişiyi yaraladığını belirtirken "Böylece İsrail, tüm suçların suçunu, soykırım suçunu işleyerek uluslararası yükümlülüklerini ve dünyanın en yüksek mahkemesinin kararını ihlal etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ICJ, İsrail'in Hamas'la savaşında soykırım eylemlerini önlemesi ve Gazze'ye yardım yapılmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

11.30 Suriye devlet haber ajansı SANA'nın ismi açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Golan Tepeleri üzerinden Şam'a hava saldırısı düzenledi.

Hava savunmasının bazı füzelerin inişini engellediği ve saldırının yalnızca maddi kayıplara yol açtığı belirtilirken İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman, "üst düzey askerlere ve yetkililere ait villaların" bulunduğu bir mahalleye düzenlenen saldırılarda üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Suriye'deki savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail, kuzey komşusuna, çoğunlukla Hizbullah savaşçıları da dahil olmak üzere İran destekli güçleri ve Suriye ordusunun mevzilerini hedef alan yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

10.55 Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da, Beyt Ummar kasabasında 14 Filistinliyi tutukladı.

08.15 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nden bir cerrah, durumun çok tehlikeli olduğunu, personelin çatışmalar nedeniyle binalar arasında hareket edemediğini söyledi.

Plastik cerrah Ahmed Moghrabi Cuma günü yaptığı açıklamada "Bir binadan bir binaya geçemiyoruz. Bu çok tehlikeli." dedi.

9 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.00 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez Cibaliye mülteci kampında toplu Cuma namazına müdahale etmedi.

14.00 BM çocuk ajansı, bölgede 600.000'den fazla çocuğun bulunduğunu belirterek soykırımcı İsrail'in Refah'taki askeri gerilimi tırmandırmasına karşı uyarıda bulundu.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, Refah'a yapılacak bir saldırının, yaklaşık 28.000 kişinin ölümüne yol açan "savaşta yeni bir yıkıcı dönüm noktası" olacağını söyledi.

Şiddet veya temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle binlerce kişinin daha ölmesine neden olabileceğini ve insani yardımın daha da sekteye uğrayabileceğini söyledi ve Russell, "Gazze'de kalan son hastanelere, barınaklara, pazarlara ve su sistemlerine ihtiyacımız var" dedi. "Onlar olmazsa açlık ve hastalıklar hızla artacak ve daha fazla çocuğun hayatına mal olacak." şeklinde konuştu.

12.04 Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

10.25 Filistinli üst düzey yetkili Halil el-Hayya liderliğindeki bir Hamas heyeti, arabulucular Mısır ve Katar ile ateşkes görüşmeleri yapmak üzere Kahire'de bulunuyor.

Ancak Gazze merkezli bir Filistinli yetkili, İsrail ile Hamas arasında ateşkes için devam eden görüşmelerin "karmaşık ve zor" olmasının beklendiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Ancak Hamas tartışmalara açık ve hareket ateşkese varmak konusunda istekli" dedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deyr Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (9 Şubat 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deyr Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (9 Şubat 2024)

8 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.23 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), temiz su yetersizliği nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler için yaşam koşullarının "umutsuz" olduğunu ifade etti.

22.02 Beyaz Saray: (İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu) Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil.

20.26 BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini "tampon bölge" kurmak için tahrip etmesinin savaş suçu anlamına gelebileceğini bildirdi.

20.15 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek

16.35 İsrail ordu radyosu Gazze'nin kuzeyinden ve orta kısmından fırlatılan beş roketten üçünün açık alanlara düştüğünü ve iki kişinin yakalandığını iddia etti.

15.35 Filistinli Esirler Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da son dört ayda tutuklanan Filistinlilerin sayısının 6.920'den fazla olduğunu bildirdi ve "Buna evlerinden, askeri kontrol noktalarından tutuklananlar ve baskı altında teslim olmaya zorlananlar da dahildir" açıklamasını yaptı.

Tutuklamaların "Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırının ve Gazze'de devam eden soykırımın" bir parçası olduğu belirtildi.

13.40 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bu yana 27.840'a yükseldiğini söyledi.

Gazze'de en az 67.317 kişi de yaralandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail güçlerinin son 24 saatte 130 kişiyi öldürdüğünü, 170 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Binlerce kişinin daha kayıp ve enkaz altında olduğu ya da soykırımcı İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin erişimini engellediği yollarda öldüğü tahmin ediliyor.

11.30 Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınan binlerce yerinden edilmiş Filistinli yaklaşan kara saldırısı nedeniyle panik yaşıyor. Soykırımcı İsrai, Refah'a yönelik yeni bir saldırı planladığını duyururken bölgede gerilim günden güne artıyor.

06.15 Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Fİlistinlinin evini havaya uçurdu. Hassan Qafisha adlı Filistinlinin Kasım ayında Beytüllahim vilayetindeki Beyt Jala'nın batısındaki bir kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

7 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21:59 Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı

20:46 İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi

20:20 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırıda Özel Polis Müdürü Mejdi Abd el-Al'ın aracını hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu polis aracı hasar gördü.

18:55 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine olası İsrail kara saldırısından duyduğu endişeyi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiği belirtildi.

BM'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
15:15 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Kurulunda 2024 yılına ilişkin öncelikleri hakkında konuştu.

Barışın BM'nin varoluş nedeni olduğuna işaret eden Guterres, dünyaya genel olarak baktığında en büyük eksikliğin barış olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Guterres, çatışmalar ve jeopolitik bölünmüşlükler büyürken, dünyada barışın tehdit altında olduğunu ifade etti.

İnsanların barış, güvenlik ve onurlu yaşama ihtiyaç duyduğuna işaret eden Guterres, "Ancak dünyamızda çok fazla kızgınlık ve gürültü var." diye konuştu.

Guterres, korkunç çatışmaların rekor sayılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığını belirtirken, aynı zamanda kelime savaşları, yetki savaşları ve kültür savaşlarının devam ettiğine dikkati çekti.

Dünyada birçok ülkenin seçimlere gideceği bir yılda bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, "Bizim ortak zorunluluğumuz, barışın her boyutunu inşa etmek." mesajını verdi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ, JEOPOLİTİK ÇATLAKLAR NEDENİYLE KİTLENMİŞ DURUMDA"
Guterres, uluslararası finansal mimarinin reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, eylülde gerçekleşecek "Geleceğin Zirvesi"yle çok taraflılığı yeniden şekillendirme imkanı oluşacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin de çok ciddi şekilde reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel barış için temel platform olan BM Güvenlik Konseyi, jeopolitik çatlaklar nedeniyle kitlenmiş durumda. Konsey ilk kez bölünmüş değil. Ancak şimdiye kadarki en kötü haline geldi. Konseyin bugünkü işlev bozukluğu çok daha derin ve tehlikeli. BM Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi ve uygulaması gerekiyor. Aynı zamanda daha temsilci olması gerekiyor."

Guterres, çok taraflı dünyada söz konusu mekanizmaların eksik olduğuna vurgu yaparak, "Dünyamız kaos dönemine girmiş bulunmakta. Tehlikeli ve öngörülemez bir düşüş ve cezasızlık hakim geliyor." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ TOPLU CEZALANDIRILMASININ HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"
İlk olarak dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.

Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını" belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

"REFAH'A SALDIRI MEVCUT OLAN İNSANİ KABUSU ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜTÜR"
İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. (Böyle bir hareket) Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." değerlendirmesini yaptı.

Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetti

"GEZEGENLE DE BARIŞ YAPILMASI GEREKİYOR"
BM Genel Sekreteri Guterres, aynı zamanda toplumlar arası barışın da inşa edilmesinin kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.

Nefret söylemi, ayrımcılık, aşırıcılık gibi hususların toplumları böldüğünü kaydeden Guterres, Yahudi karşıtlığı, İslamofobi ve Hristiyan azınlıklara yönelik baskı ve "beyaz ırkın" üstünlüğüne inanan ideolojinin artışta olduğuna dikkati çekti.

Guterres, dünyanın kalkınma alanında da bir aciliyetle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve ardından gelen küresel gerginliklerin gelişmekte olan ekonomiler için büyük zorluklar doğurduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin 1990'lardan sonra en kötü dönemle karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, çoğunun borçlarını ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.

Guterres, aynı zamanda "gezegenle de barış" yapılması gerektiğini belirterek, insanlığın doğayla savaşına son vermesi gerektiğini vurguladı.

"İklim krizi zamanımızın belirleyici sınaması olarak ön plana çıkıyor." diyen Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, "Yardımcı olmak için tüm BM sistemini görevlendiriyorum." dedi.

Fosil yakıtlar döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Guterres, "Yenilenebilir enerji devrimi durdurulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞLAR YOK EDER. BARIŞ İNŞA EDER"
Guterres, "Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında, barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

15.15 Gazze kamplarında koşullar kötüleştikçe hastalıklar yayılıyor. Binlerce savaş mültecisinin yaşadığı okulda, çadırların arasından kanalizasyon akıyor ve çöpler birikiyor.

Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilmiş bir çocuk olan Majd al-Wahidi, yakın zamanda hepatite yakalandı. Diğer 40 aile üyesiyle birlikte sıkışık bir alanda yaşıyor. Annesi Ruba Abu al-Khair, "Barınma alanı son derece sınırlıyken Mecd'i bizimle birlikte yerinden edilen 40 akrabamızdan nasıl ayırabilirim. Ailemi korumak için hijyen malzemeleri sağlamak için elimden geleni yapıyorum ancak seçeneklerim sınırlı. Ve ısınmak için çöplerin yakılmasından çıkan duman gelecekte hastalıklara neden olacak." şeklinde konuştu.

15.01 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, savaşın başlangıcından bu yana soykırımcı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı en az 27 bin 708'e yükseldi. Bakanlık, 67.147 kişinin daha yaralandığını söyledi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 123 Filistinlinin öldüğü, 169 kişinin de yaralandığı belirtildi.

14.45 UNRWA'nın, BM ajansıyla birlikte çalışan yerel STK'ların da aralarında bulunduğu kuruluşlardan oluşan ortakları, 22 sağlık tesisinden dördünün faaliyete devam ettiğini bildirdi.

10.25 Wafa haber ajansı onlarca İsrailli yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İslam'ın üçüncü en kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girdiğini bildirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrailli grup "avluda provokatif turlara" çıktı ve dini törenler düzenledi.

SOYKIRIMCIYA DESTEK ÇIKMADI

06.39 ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanıldı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekti.

Böylelikle tasarı, 250 evet oyuna ulaşmış olsa da kabulü için gereken 3'te 2 çoğunluğun gerisinde kaldı ve İsrail'e desteğin oldukça yüksek olduğu Temsilciler Meclisinde reddedilmiş oldu.

Tasarıya hayır diyen Demokrat vekillerin çoğunun, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın girişimiyle oylanan ve tek başına İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği dışarıda bırakan tasarıya politik gerekçelerle karşı çıktıları belirtildi.

Öte yandan, aralarında Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli vekil olan Rashida Tlaib ile bir diğer Müslüman vekil Ilhan Omar'ın da olduğu progresif kanada yakın vekiller, söz konusu tasarıya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ciddi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle karşı çıktıklarını kaydedildi.

Demokratlar uzunca bir süredir Ukrayna ile İsrail'e askeri yardımlarla ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin maddeleri tek bir pakette oylayıp geçirmek isterken, Cumhuriyetçiler sınır güvenliği konusunu ayrı değerlendirme ve Biden yönetiminin tedbirlerinden daha fazlasını talep etme eğilimindeler.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylamanın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunda bu hafta gündeme gelmesi beklenen ve içinde Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve sınır güvenliği maddelerini içeren 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin aleyhte oy kullanacakları açıklamasıyla şimdiden rafa kaldırılmıştı.

Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

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