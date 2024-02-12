SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika: Hollanda'dan soykırımcı İsrail'e 'F-35' ambargosu! Parça satışı durduruldu

Hollanda'da temyiz mahkemesi, Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'e 'F-35' ambargosu uygulamaya hükmetti. Bu kapsamda Hollanda, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satmayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:10 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:45
Son dakika: Hollanda’dan soykırımcı İsrail’e ’F-35’ ambargosu! Parça satışı durduruldu

Hollanda temyiz mahkemesi, Hollanda hükümetinin yedi gün içinde İsrail'e yapılacak tüm F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını engellemesine karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İhraç edilen parçaların İsrail'e satılması konusunda açık bir risk olduğu inkar edilemez. F-35 parçaları uluslararası hukukun ciddi ihlallerinde kullanılıyor" denildi.

Daha önce mahkeme, insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini "ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" gerekçesiyle reddetmişti.

MAHKEME DAHA ÖNCE NE KARAR VERMİŞTİ?
Mahkeme, "Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığını" belirtmişti.

CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Ramazan ayını kana bulama planı! Refaha saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı varCANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Ramazan ayını kana bulama planı! Refaha saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türk Telekom
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Trump’tan NATO çıkışı: Müttefiklerine para akışını kesecek! Avrupa’nın korkuları alevlendi
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Spor yorumcuları 2-2’lik beraberliği değerlendirdi
SON DAKİKA