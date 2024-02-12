Son dakika: Hollanda’dan soykırımcı İsrail’e ’F-35’ ambargosu! Parça satışı durduruldu

Hollanda temyiz mahkemesi, Hollanda hükümetinin yedi gün içinde İsrail'e yapılacak tüm F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını engellemesine karar verdi.



Mahkemeden yapılan açıklamada, "İhraç edilen parçaların İsrail'e satılması konusunda açık bir risk olduğu inkar edilemez. F-35 parçaları uluslararası hukukun ciddi ihlallerinde kullanılıyor" denildi.





Daha önce mahkeme, insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini "ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" gerekçesiyle reddetmişti.

MAHKEME DAHA ÖNCE NE KARAR VERMİŞTİ?

Mahkeme, "Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığını" belirtmişti.