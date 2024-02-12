CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var

00:10 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze 'deki saldırılarından kaçarak güneydeki Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bazı aileler iki günde bir yarım öğün yemek yiyor. Kuzeyde yaşayanlar ise soykırım savaşı nedeniyle yiyecek yem bile bulamıyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Yaşananlardan, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve yardımın ulaşmasını engelleyen İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Sevabite, "işgalin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırması için baskıda bulunması" çağrısı yaptı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Ancak Hamas tartışmalara açık ve hareket ateşkese varmak konusunda istekli" dedi.

Ancak Gazze merkezli bir Filistinli yetkili, İsrail ile Hamas arasında ateşkes için devam eden görüşmelerin "karmaşık ve zor" olmasının beklendiğini söyledi.

10.25 Filistinli üst düzey yetkili Halil el-Hayya liderliğindeki bir Hamas heyeti, arabulucular Mısır ve Katar ile ateşkes görüşmeleri yapmak üzere Kahire'de bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.

12.04 Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı.

Şiddet veya temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle binlerce kişinin daha ölmesine neden olabileceğini ve insani yardımın daha da sekteye uğrayabileceğini söyledi ve Russell, "Gazze'de kalan son hastanelere, barınaklara, pazarlara ve su sistemlerine ihtiyacımız var" dedi. "Onlar olmazsa açlık ve hastalıklar hızla artacak ve daha fazla çocuğun hayatına mal olacak." şeklinde konuştu.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, Refah'a yapılacak bir saldırının, yaklaşık 28.000 kişinin ölümüne yol açan "savaşta yeni bir yıkıcı dönüm noktası" olacağını söyledi.

16.00 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez Cibaliye mülteci kampında toplu Cuma namazına müdahale etmedi.

Plastik cerrah Ahmed Moghrabi Cuma günü yaptığı açıklamada "Bir binadan bir binaya geçemiyoruz. Bu çok tehlikeli." dedi.

08.15 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nden bir cerrah, durumun çok tehlikeli olduğunu, personelin çatışmalar nedeniyle binalar arasında hareket edemediğini söyledi.

Suriye'deki savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail, kuzey komşusuna, çoğunlukla Hizbullah savaşçıları da dahil olmak üzere İran destekli güçleri ve Suriye ordusunun mevzilerini hedef alan yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman, "üst düzey askerlere ve yetkililere ait villaların" bulunduğu bir mahalleye düzenlenen saldırılarda üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Hava savunmasının bazı füzelerin inişini engellediği ve saldırının yalnızca maddi kayıplara yol açtığı belirtilirken İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

11.30 Suriye devlet haber ajansı SANA'nın ismi açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Golan Tepeleri üzerinden Şam'a hava saldırısı düzenledi.

Euro-Med, İsrail güçlerinin, mahkemenin geçen ay verdiği karardan bu yana 690'ı çocuk ve 441'i kadın olmak üzere 1.864 Filistinliyi öldürdüğünü ve 2.933'ten fazla kişiyi yaraladığını belirtirken "Böylece İsrail, tüm suçların suçunu, soykırım suçunu işleyerek uluslararası yükümlülüklerini ve dünyanın en yüksek mahkemesinin kararını ihlal etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları grubu, İsrail ordusunun yerleşim alanları ve mahalleleri, sivil altyapı ve tesisleri sistematik ve yaygın bir şekilde yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail işgali Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ailelere karşı 16 katliam gerçekleştirdi, 117 kişiyi öldürdü, 152 kişiyi yaraladı" ifadeleri kullanıldı. Binlerce kişi daha kayıp ve öldüğü tahmin ediliyor, enkaz altında ya da cesetleri sokaklara saçılmış durumda.

16.05 Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısının 28 bin 64'e yükseldiğini, 67 bin 611 kişinin de yaralandığını söyledi.

00.40 İsrail ordusu ile Hizbullah arasında son 24 saatteki çatışmalarda 7 kişi öldü. Hizbullah, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine 8 kez saldırı düzenledi 10 ŞUBAT 2024 SOYKIRIMIN BİLANÇOSU: 28 BİN 64

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, "İsrail askerlerinin, dün akşam saatlerinde Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde, başından gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Hudur adlı bir Filistinli şehit oldu." denildi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı 13.00 İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deyr Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (9 Şubat 2024)

8 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...



23.23 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), temiz su yetersizliği nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler için yaşam koşullarının "umutsuz" olduğunu ifade etti.

22.02 Beyaz Saray: (İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu) Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil.

20.26 BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini "tampon bölge" kurmak için tahrip etmesinin savaş suçu anlamına gelebileceğini bildirdi.

20.15 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek

16.35 İsrail ordu radyosu Gazze'nin kuzeyinden ve orta kısmından fırlatılan beş roketten üçünün açık alanlara düştüğünü ve iki kişinin yakalandığını iddia etti.

15.35 Filistinli Esirler Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da son dört ayda tutuklanan Filistinlilerin sayısının 6.920'den fazla olduğunu bildirdi ve "Buna evlerinden, askeri kontrol noktalarından tutuklananlar ve baskı altında teslim olmaya zorlananlar da dahildir" açıklamasını yaptı.

Tutuklamaların "Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırının ve Gazze'de devam eden soykırımın" bir parçası olduğu belirtildi.

13.40 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bu yana 27.840'a yükseldiğini söyledi.

Gazze'de en az 67.317 kişi de yaralandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail güçlerinin son 24 saatte 130 kişiyi öldürdüğünü, 170 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Binlerce kişinin daha kayıp ve enkaz altında olduğu ya da soykırımcı İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin erişimini engellediği yollarda öldüğü tahmin ediliyor.

11.30 Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınan binlerce yerinden edilmiş Filistinli yaklaşan kara saldırısı nedeniyle panik yaşıyor. Soykırımcı İsrai, Refah'a yönelik yeni bir saldırı planladığını duyururken bölgede gerilim günden güne artıyor.

06.15 Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Fİlistinlinin evini havaya uçurdu. Hassan Qafisha adlı Filistinlinin Kasım ayında Beytüllahim vilayetindeki Beyt Jala'nın batısındaki bir kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

7 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21:59 Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı

20:46 İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi



20:20 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırıda Özel Polis Müdürü Mejdi Abd el-Al'ın aracını hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu polis aracı hasar gördü.

18:55 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine olası İsrail kara saldırısından duyduğu endişeyi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiği belirtildi.

BM'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

15:15 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Kurulunda 2024 yılına ilişkin öncelikleri hakkında konuştu.

Barışın BM'nin varoluş nedeni olduğuna işaret eden Guterres, dünyaya genel olarak baktığında en büyük eksikliğin barış olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Guterres, çatışmalar ve jeopolitik bölünmüşlükler büyürken, dünyada barışın tehdit altında olduğunu ifade etti.

İnsanların barış, güvenlik ve onurlu yaşama ihtiyaç duyduğuna işaret eden Guterres, "Ancak dünyamızda çok fazla kızgınlık ve gürültü var." diye konuştu.

Guterres, korkunç çatışmaların rekor sayılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığını belirtirken, aynı zamanda kelime savaşları, yetki savaşları ve kültür savaşlarının devam ettiğine dikkati çekti.

Dünyada birçok ülkenin seçimlere gideceği bir yılda bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, "Bizim ortak zorunluluğumuz, barışın her boyutunu inşa etmek." mesajını verdi.



"BM GÜVENLİK KONSEYİ, JEOPOLİTİK ÇATLAKLAR NEDENİYLE KİTLENMİŞ DURUMDA"

Guterres, uluslararası finansal mimarinin reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, eylülde gerçekleşecek "Geleceğin Zirvesi"yle çok taraflılığı yeniden şekillendirme imkanı oluşacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin de çok ciddi şekilde reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel barış için temel platform olan BM Güvenlik Konseyi, jeopolitik çatlaklar nedeniyle kitlenmiş durumda. Konsey ilk kez bölünmüş değil. Ancak şimdiye kadarki en kötü haline geldi. Konseyin bugünkü işlev bozukluğu çok daha derin ve tehlikeli. BM Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi ve uygulaması gerekiyor. Aynı zamanda daha temsilci olması gerekiyor."

Guterres, çok taraflı dünyada söz konusu mekanizmaların eksik olduğuna vurgu yaparak, "Dünyamız kaos dönemine girmiş bulunmakta. Tehlikeli ve öngörülemez bir düşüş ve cezasızlık hakim geliyor." ifadesini kullandı.



"FİLİSTİN HALKININ TOPLU CEZALANDIRILMASININ HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

İlk olarak dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.

Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını" belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.



"REFAH'A SALDIRI MEVCUT OLAN İNSANİ KABUSU ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜTÜR"

İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. (Böyle bir hareket) Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." değerlendirmesini yaptı.

Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetti



"GEZEGENLE DE BARIŞ YAPILMASI GEREKİYOR"

BM Genel Sekreteri Guterres, aynı zamanda toplumlar arası barışın da inşa edilmesinin kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.

Nefret söylemi, ayrımcılık, aşırıcılık gibi hususların toplumları böldüğünü kaydeden Guterres, Yahudi karşıtlığı, İslamofobi ve Hristiyan azınlıklara yönelik baskı ve "beyaz ırkın" üstünlüğüne inanan ideolojinin artışta olduğuna dikkati çekti.

Guterres, dünyanın kalkınma alanında da bir aciliyetle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve ardından gelen küresel gerginliklerin gelişmekte olan ekonomiler için büyük zorluklar doğurduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin 1990'lardan sonra en kötü dönemle karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, çoğunun borçlarını ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.

Guterres, aynı zamanda "gezegenle de barış" yapılması gerektiğini belirterek, insanlığın doğayla savaşına son vermesi gerektiğini vurguladı.

"İklim krizi zamanımızın belirleyici sınaması olarak ön plana çıkıyor." diyen Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, "Yardımcı olmak için tüm BM sistemini görevlendiriyorum." dedi.

Fosil yakıtlar döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Guterres, "Yenilenebilir enerji devrimi durdurulamaz." değerlendirmesinde bulundu.



"SAVAŞLAR YOK EDER. BARIŞ İNŞA EDER"

Guterres, "Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında, barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



15.15 Gazze kamplarında koşullar kötüleştikçe hastalıklar yayılıyor. Binlerce savaş mültecisinin yaşadığı okulda, çadırların arasından kanalizasyon akıyor ve çöpler birikiyor.

Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilmiş bir çocuk olan Majd al-Wahidi, yakın zamanda hepatite yakalandı. Diğer 40 aile üyesiyle birlikte sıkışık bir alanda yaşıyor. Annesi Ruba Abu al-Khair, "Barınma alanı son derece sınırlıyken Mecd'i bizimle birlikte yerinden edilen 40 akrabamızdan nasıl ayırabilirim. Ailemi korumak için hijyen malzemeleri sağlamak için elimden geleni yapıyorum ancak seçeneklerim sınırlı. Ve ısınmak için çöplerin yakılmasından çıkan duman gelecekte hastalıklara neden olacak." şeklinde konuştu.

15.01 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, savaşın başlangıcından bu yana soykırımcı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı en az 27 bin 708'e yükseldi. Bakanlık, 67.147 kişinin daha yaralandığını söyledi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 123 Filistinlinin öldüğü, 169 kişinin de yaralandığı belirtildi.

14.45 UNRWA'nın, BM ajansıyla birlikte çalışan yerel STK'ların da aralarında bulunduğu kuruluşlardan oluşan ortakları, 22 sağlık tesisinden dördünün faaliyete devam ettiğini bildirdi.

10.25 Wafa haber ajansı onlarca İsrailli yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İslam'ın üçüncü en kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girdiğini bildirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrailli grup "avluda provokatif turlara" çıktı ve dini törenler düzenledi.

SOYKIRIMCIYA DESTEK ÇIKMADI

06.39 ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanıldı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekti.

Böylelikle tasarı, 250 evet oyuna ulaşmış olsa da kabulü için gereken 3'te 2 çoğunluğun gerisinde kaldı ve İsrail'e desteğin oldukça yüksek olduğu Temsilciler Meclisinde reddedilmiş oldu.

Tasarıya hayır diyen Demokrat vekillerin çoğunun, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın girişimiyle oylanan ve tek başına İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği dışarıda bırakan tasarıya politik gerekçelerle karşı çıktıları belirtildi.

Öte yandan, aralarında Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli vekil olan Rashida Tlaib ile bir diğer Müslüman vekil Ilhan Omar'ın da olduğu progresif kanada yakın vekiller, söz konusu tasarıya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ciddi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle karşı çıktıklarını kaydedildi.

Demokratlar uzunca bir süredir Ukrayna ile İsrail'e askeri yardımlarla ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin maddeleri tek bir pakette oylayıp geçirmek isterken, Cumhuriyetçiler sınır güvenliği konusunu ayrı değerlendirme ve Biden yönetiminin tedbirlerinden daha fazlasını talep etme eğilimindeler.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylamanın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunda bu hafta gündeme gelmesi beklenen ve içinde Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve sınır güvenliği maddelerini içeren 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin aleyhte oy kullanacakları açıklamasıyla şimdiden rafa kaldırılmıştı.

Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.